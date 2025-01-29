Наши артиллеристы уничтожили минометную позицию, БТР-80, точку взлета БПЛА противника и фортификации. ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" в составе Сил обороны Украины продолжают уничтожать технику российско-оккупационных войск. Поэтому артиллеристы уничтожили под Волчанском минометную позицию, БТР-80, точку взлета БпЛА противника и фортификации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
Также наши воины ликвидировали 28 российских захватчиков.
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Татьяна Липинская
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