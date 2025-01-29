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Новости Видео Война
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Наши артиллеристы уничтожили минометную позицию, БТР-80, точку взлета БПЛА противника и фортификации. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" в составе Сил обороны Украины продолжают уничтожать технику российско-оккупационных войск. Поэтому артиллеристы уничтожили под Волчанском минометную позицию, БТР-80, точку взлета БпЛА противника и фортификации.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Также наши воины ликвидировали 28 российских захватчиков.

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Автор: 

война (1401) Госпогранслужба (6563) уничтожение (7183) БТР (366) Волчанск (408) Харьковская область (1040) Чугуевский район (130)


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давайте хлопчики бейте эту нечисть как можете и где только видите
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29.01.2025 22:09 Ответить
Молодці наші Воїни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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29.01.2025 22:24 Ответить
Арта - Боги!
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30.01.2025 01:48 Ответить
 
 