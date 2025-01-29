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Бойцы 24-й ОМБр ночными дронами-камикадзе уничтожили более 30 российских "буханок". ВИДЕО

За несколько месяцев ночными FPV-дронами было уничтожено более 30 российских "буханок". Атаковали их пилоты батальона беспилотных систем "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19613) война (1401) уничтожение (7183) 24 омб имени князя Данила Галицкого (259)


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Генацид уазов и их вадил)))
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29.01.2025 19:33 Ответить
Навіть якщо в тих 30 "буханках" була 1 "буханка хліба" - уявляєте які залишилися кацапи голодні? А там і БК, можливо, було і ротація....
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29.01.2025 19:34 Ответить
музика саме та .... дякуемо ЗСУ
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29.01.2025 19:49 Ответить
Прикольно напевно коли вночі в лобовуху фпв фігачить. Кацап навіть не зрозумів від чого здох.
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29.01.2025 19:55 Ответить
гарно попрацювали " хліборізи"
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29.01.2025 21:21 Ответить
 
 