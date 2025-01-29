Бойцы 24-й ОМБр ночными дронами-камикадзе уничтожили более 30 российских "буханок". ВИДЕО

За несколько месяцев ночными FPV-дронами было уничтожено более 30 российских "буханок". Атаковали их пилоты батальона беспилотных систем "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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