Бойцы 24-й ОМБр ночными дронами-камикадзе уничтожили более 30 российских "буханок". ВИДЕО
За несколько месяцев ночными FPV-дронами было уничтожено более 30 российских "буханок". Атаковали их пилоты батальона беспилотных систем "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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Владислав Сварчевський
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