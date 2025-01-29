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"Баба Яга" пограничников уничтожила 12 вражеских позиций и 2 укрытия на Харьковском направлении. ВИДЕО

На Харьковском направлении пограничники с дрона "Баба Яга" уничтожили 12 позиций и 2 укрытия российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

армия РФ (19613) война (1401) Госпогранслужба (6563) уничтожение (7183) Харьковская область (1040)


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29.01.2025 20:25 Ответить
 
 