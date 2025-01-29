"Баба Яга" пограничников уничтожила 12 вражеских позиций и 2 укрытия на Харьковском направлении. ВИДЕО
На Харьковском направлении пограничники с дрона "Баба Яга" уничтожили 12 позиций и 2 укрытия российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Филип Преображенский
показать весь комментарий29.01.2025 20:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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