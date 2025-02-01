РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10112 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 860 5

Бойцы бригады "Хижак" ночью атаковали российских пехотинцев в Торецке на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы бригады "Хижак" Национальной полиции Украины точными сбросами боеприпасов ликвидировали немало российских захватчиков. Отработали бойцы по врагу ночью в Торецке Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на россиян опубликована в соцсети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили 4 автомобиля, 4 грузовика, орудие, укрытие россиян, а также ликвидировали 5 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19665) война (1403) Нацполиция (16559) Донецкая область (9978) Торецк (496) Бахмутский район (479)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
++
показать весь комментарий
01.02.2025 10:33 Ответить
показать весь комментарий
01.02.2025 10:33 Ответить
а що то за вогники летять на всі сторони з окупанта після скидів? то детонація якогось боєкомплекту на жилеті? хто знає?
показать весь комментарий
01.02.2025 10:35 Ответить
Трубчастий порох з бімби
показать весь комментарий
01.02.2025 10:49 Ответить
Хищники против чужих...
показать весь комментарий
01.02.2025 13:49 Ответить
 
 