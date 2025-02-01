Бойцы бригады "Хижак" ночью атаковали российских пехотинцев в Торецке на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы бригады "Хижак" Национальной полиции Украины точными сбросами боеприпасов ликвидировали немало российских захватчиков. Отработали бойцы по врагу ночью в Торецке Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки на россиян опубликована в соцсети.
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