Воины 24 ОМБр уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв", а также поразили Т-80, Т-72 и БМП-2. ВИДЕО

Пилоты батальона беспилотных систем "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв", а также поразили Т-80, Т-72 и БМП-2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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