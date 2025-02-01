Воины 24 ОМБр уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв", а также поразили Т-80, Т-72 и БМП-2. ВИДЕО
Пилоты батальона беспилотных систем "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв", а также поразили Т-80, Т-72 и БМП-2.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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vit603
показать весь комментарий01.02.2025 11:34 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Любо Неожиданнов
показать весь комментарий01.02.2025 11:37 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Яр Холодний
показать весь комментарий01.02.2025 11:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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