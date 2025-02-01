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Воины 24 ОМБр уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв", а также поразили Т-80, Т-72 и БМП-2. ВИДЕО

Пилоты батальона беспилотных систем "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв", а также поразили Т-80, Т-72 и БМП-2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Дрони це ноухау яке, змінило хід цієї війни....
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01.02.2025 11:34 Ответить
Наші котики найкращі!
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01.02.2025 11:37 Ответить
Це вже пішло накопичення отої "ювілейної" сотні? З такими темпами ми Путіну закриємо цифру в десять тисяч якраз до дня ЗС РФ...
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01.02.2025 11:40 Ответить
 
 