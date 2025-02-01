Нацгвардейцы ликвидировали российскую диверсионную группу из трех оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины точными сбросами боеприпасов ликвидировали российскую диверсионную группу возле села Щербиновка Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсети.
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+4 Яр Холодний
показать весь комментарий01.02.2025 12:20 Ответить Ссылка
+3 Дмитрий Авдеев
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+1 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий01.02.2025 12:32 Ответить Ссылка
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Цей спокоєн. Пішов собі далі виконувати БЗ. Добре, ніхто під ногами не крутиться, не заважає.
Гордість за свого так і світиться. Вот, вижіл, значіт, всєх побєдіт.