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Новости Видео Война
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Нацгвардейцы ликвидировали российскую диверсионную группу из трех оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины точными сбросами боеприпасов ликвидировали российскую диверсионную группу возле села Щербиновка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсети.

Также смотрите: Воины 24 ОМБр уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв", а также поразили Т-80, Т-72 и БМП-2. ВИДЕО

Автор: 

война (1403) ликвидация (3692) Донецкая область (9978) Азов (801) Бахмутский район (479) Щербиновка (3)


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Топ комментарии
+4
Оце ефективно! Один скид - три "жмури"!
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01.02.2025 12:20 Ответить
+3
Где видишь трех жмуров? Один живой остался.
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01.02.2025 12:29 Ответить
+1
Ну як там ваші кажуть, і одін в полє воін, єслі по-русскі спокоєн.
Цей спокоєн. Пішов собі далі виконувати БЗ. Добре, ніхто під ногами не крутиться, не заважає.
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01.02.2025 12:32 Ответить
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Оце ефективно! Один скид - три "жмури"!
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01.02.2025 12:20 Ответить
Где видишь трех жмуров? Один живой остался.
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01.02.2025 12:29 Ответить
Ну як там ваші кажуть, і одін в полє воін, єслі по-русскі спокоєн.
Цей спокоєн. Пішов собі далі виконувати БЗ. Добре, ніхто під ногами не крутиться, не заважає.
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01.02.2025 12:32 Ответить
Не наші, а ваші.
Гордість за свого так і світиться. Вот, вижіл, значіт, всєх побєдіт.
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01.02.2025 12:39 Ответить
Тю
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01.02.2025 12:53 Ответить
Де "три" ?? Один - 200, один - 300, один - цілий.
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01.02.2025 12:43 Ответить
3 хороших вузьких. це просто клас
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01.02.2025 12:27 Ответить
Того що лишився живим ,розстріляють свої ,за "невиполнєнія заданія паставлєннаго пєрєд ДРГ".
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01.02.2025 12:47 Ответить
одного розпердолило солідно 🤣
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01.02.2025 12:49 Ответить
А по чому видно що то орки йшли? Як ідентифікували?
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01.02.2025 13:12 Ответить
Тут тільки найсмачніше покажуть, гадаю їх "вели" ще раніше і було завчасно зрозуміло звідки вони вийшли
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01.02.2025 13:44 Ответить
А якщо то ССО повертались з операції?.
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01.02.2025 13:51 Ответить
Для того є рація, спостереження з землі, взаємодія з дружніми підрозділами, птахи...
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01.02.2025 13:57 Ответить
Знову один відпетляв...
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01.02.2025 13:36 Ответить
Цьому що попало в голову як Ньютону, відрив для себе закон земного тяжіння.В землі Заліській йому не думалось,тільки коли попав в Україну голова пішла в рознос від думок.
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01.02.2025 18:21 Ответить
 
 