Украинский танк с близкого расстояния накрывает огнем здания с российскими пехотинцами в окрестностях Торецка. ВИДЕО
Украинский танк Т-64БВ с экипажем 28-й отдельной механизированной бригады с близкого расстояния накрыл огнем здания с российской пехотой в окрестностях Торецка Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись работы танкистов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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