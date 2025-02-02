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Украинский танк с близкого расстояния накрывает огнем здания с российскими пехотинцами в окрестностях Торецка. ВИДЕО

Украинский танк Т-64БВ с экипажем 28-й отдельной механизированной бригады с близкого расстояния накрыл огнем здания с российской пехотой в окрестностях Торецка Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись работы танкистов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

армия РФ (19665) война (1403) ликвидация (3692) Донецкая область (9978) Торецк (496) 28 отдельная механизированная бригада (189) Бахмутский район (479)


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Топ комментарии
+8
Ніколи не гадав, що https://youtu.be/k0WHSYFY21w?si=0lVGkb-0P1kmRqjh Мотли Крю на розігріві у кобздохла гратимуть.
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02.02.2025 11:25 Ответить
+7
Танчик розбирає
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02.02.2025 11:08 Ответить
+4
😯 русскіх мальчіков абіжают!!!
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02.02.2025 11:29 Ответить
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Танчик розбирає
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02.02.2025 11:08 Ответить
Ніколи не гадав, що https://youtu.be/k0WHSYFY21w?si=0lVGkb-0P1kmRqjh Мотли Крю на розігріві у кобздохла гратимуть.
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02.02.2025 11:25 Ответить
szybkie motory, piękne kobiety i Motley Crue
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02.02.2025 12:14 Ответить
Шахта
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02.02.2025 11:08 Ответить
Оце розібрав так розібрав. Якщо хтось і вижив, то вже на все життя буде калікою
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02.02.2025 11:16 Ответить
😍
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02.02.2025 11:17 Ответить
😯 русскіх мальчіков абіжают!!!
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02.02.2025 11:29 Ответить
Це ж вже було.
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02.02.2025 12:05 Ответить
На першій частині відео на землі сніг, а на другій уже немає. Земля під ногами кацапів так і горить...
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02.02.2025 13:18 Ответить
старые-добрые Мотли Крю
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03.02.2025 09:53 Ответить
Класна взаємодія БПЛА з танчиком
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03.02.2025 19:51 Ответить
 
 