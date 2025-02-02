15 тыс. оккупантов обезврежено в январе на Покровском направлении, 7 тыс. - безвозвратные потери, - Сырский. ВИДЕО
Сейчас Покровское направление остается одним из самых горячих. В течение января 2025 года наши воины обезвредили здесь более 15 тыс. захватчиков.
Об этом сообщил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что на фронте продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника.
"Украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам. Покровское направление остается одним из самых горячих. Только за январь этого года наши воины обезвредили здесь более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 - безвозвратно", - заявил он.
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- Думаю, нет, товарищ майор.
- Опять - думаю... Штрафовать буду. По пятерке за каждое "думаю". Рельсы положил?
- Положил. В два ряда.