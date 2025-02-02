15 тыс. оккупантов обезврежено в январе на Покровском направлении, 7 тыс. - безвозвратные потери, - Сырский. ВИДЕО

Сейчас Покровское направление остается одним из самых горячих. В течение января 2025 года наши воины обезвредили здесь более 15 тыс. захватчиков.

Об этом сообщил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что на фронте продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника.

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"Украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам. Покровское направление остается одним из самых горячих. Только за январь этого года наши воины обезвредили здесь более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 - безвозвратно", - заявил он.