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15 тыс. оккупантов обезврежено в январе на Покровском направлении, 7 тыс. - безвозвратные потери, - Сырский. ВИДЕО

Сейчас Покровское направление остается одним из самых горячих. В течение января 2025 года наши воины обезвредили здесь более 15 тыс. захватчиков.

Об этом сообщил в телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что на фронте продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника.

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"Украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам. Покровское направление остается одним из самых горячих. Только за январь этого года наши воины обезвредили здесь более 15 000 захватчиков, из которых около 7000 - безвозвратно", - заявил он.

Автор: 

армия РФ (19665) ликвидация (3692) Александр Сырский (620) война в Украине (4650)


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Щойно мобілізована піхота. І побільше. В канави та бліндажі з гівна і палок. Це єдина стратегія Сирського та фельдмаршала Зеленського. П.С. Хто читав "В окопах Сталінграда" Некрасова, офіцер не приймав собі збудований бліндаж, який не було перекрито двома рядами ЖД рейок.
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02.02.2025 12:04 Ответить
Ну как, инженер, не угробят нас здесь? - добродушно собрав морщинки вокруг глаз, спрашивает майор и лезет уже за своей трубкой.
- Думаю, нет, товарищ майор.
- Опять - думаю... Штрафовать буду. По пятерке за каждое "думаю". Рельсы положил?
- Положил. В два ряда.
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02.02.2025 12:06 Ответить
Кацапе, ти вже в усіх гілках висрався чи ще ні? Завтра під яким ніком будеш гадити?
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02.02.2025 12:37 Ответить
Це ти Сирському? Згоден.
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02.02.2025 15:29 Ответить
Смерть рашиським окупантам.
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02.02.2025 16:36 Ответить
Верно. По статистике, половина от общего числа боевых потерь - Это безвозвратные потери.
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02.02.2025 18:30 Ответить
 
 