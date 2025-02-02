Раненый российский военный дважды стреляет себе в голову из автомата. ВИДЕО
Раненый российский военный дважды выстрелил себе в голову из автомата на Купянском направлении. Это было снято возле села Синьковка аэроразведкой 114-й Киевской бригады теробороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
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+14 Ol Ol #584272
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+11 ALEX SUROVV #593022
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+8 alexandr shamov
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Британська розвідка звернула увагу на поширене застосування Росією практики, коли поранені військові передчасно повертаються у стрій і виконують бойові завдання.
а щодо "кожен день захоплюють" - то на Донбасі, районів дО Покровська-Краматорська - так там села та селища розташовані або впритул або за кількасот метрів одне від одного (сам родом з тих місць+-) - звідси й такі "грОмкіє пАбєди" для особливополохливих українців...
Московія програЄ.. і, якщо їй не допоможуть Штати чи зрадофіли в Україні та Європі, то так і станеться..
московит - на-рот победитель, так сказало их Ылита и сцарь - *****..
1. про ''якість'' москальської зброї і ***********.
2. про ''професійність'' москальських так званих вояків.
3. про розмір москальського ''мозку''.