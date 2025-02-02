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Новости Видео Война
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Раненый российский военный дважды стреляет себе в голову из автомата. ВИДЕО

Раненый российский военный дважды выстрелил себе в голову из автомата на Купянском направлении. Это было снято возле села Синьковка аэроразведкой 114-й Киевской бригады теробороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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Автор: 

армия РФ (19665) война (1403) самоубийство (1011)


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Топ комментарии
+14
Стрельнув - подумав - добавив...
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02.02.2025 12:39 Ответить
+11
Мозок у кацапа маленький тому з першого разу і не попадеш
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02.02.2025 12:58 Ответить
+8
Не , то контрольный. Так що кацапи не такi вже й дурнi.
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02.02.2025 12:49 Ответить
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Стрельнув - подумав - добавив...
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02.02.2025 12:39 Ответить
Не , то контрольный. Так що кацапи не такi вже й дурнi.
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02.02.2025 12:49 Ответить
Стрельнув, подумав, і решил добити цю суку
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02.02.2025 13:56 Ответить
З першого разу не доходить
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02.02.2025 14:01 Ответить
Розвідка Британії проаналізувала практику використання Росією "каліч-полків"
Британська розвідка звернула увагу на поширене застосування Росією практики, коли поранені військові передчасно повертаються у стрій і виконують бойові завдання.
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02.02.2025 12:44 Ответить
без голови теж пошлють на штурм
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02.02.2025 12:46 Ответить
Скажені рашистські раби!
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02.02.2025 12:46 Ответить
другий постріл був контрольний «чтобынаверняка»….
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02.02.2025 12:50 Ответить
Мозок у кацапа маленький тому з першого разу і не попадеш
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02.02.2025 12:58 Ответить
Черговий доказ того, що в кацапів мозок це рудиментарний орган. Це пояснює іхню тупість та зазомбованість.
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02.02.2025 13:02 Ответить
То був твєрдолобий кацап. Перший раз зрикошетило.
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02.02.2025 13:04 Ответить
У них "центр прінятія рєшєній" знаходиться зовсім не в голові...
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02.02.2025 13:21 Ответить
покажите это видео Рубио как там Украина "проигрывает".. и еще сотни других видео с победунами
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02.02.2025 13:10 Ответить
Другий постріл контрольний. Молодець,професійно спрацював...Правда,мене одне бентежить: чомусь отакі чуваки незграбно добивають себе але невпинно йдуть вперед,захоплюючи все нові і нові міста,села,позиції ЗСУ....
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02.02.2025 13:24 Ответить
До хера їх, но не переживай за них, колись закінчаться.
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02.02.2025 14:00 Ответить
..звучить, ніби й, пАтужна.. але! за рік "друга армія світу" ціною десятків, якщо не сотень, тисяч кацапських нікчемних життів та остаточно втрачених "невичерпних" кацапських арсеналів зброї, захопила територію розміром з Київ, що, навіть, без пригородів...
а щодо "кожен день захоплюють" - то на Донбасі, районів дО Покровська-Краматорська - так там села та селища розташовані або впритул або за кількасот метрів одне від одного (сам родом з тих місць+-) - звідси й такі "грОмкіє пАбєди" для особливополохливих українців...
Московія програЄ.. і, якщо їй не допоможуть Штати чи зрадофіли в Україні та Європі, то так і станеться..
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02.02.2025 14:06 Ответить
кацапская пуля только со второй попЫтки нашла мозг в пустой голове кацапа...
московит - на-рот победитель, так сказало их Ылита и сцарь - *****..
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02.02.2025 13:48 Ответить
Кращеб ще вдома застрелився.
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02.02.2025 13:49 Ответить
Білу ладу не заробив би. Хоча було би краще
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02.02.2025 13:57 Ответить
Перший вибух поряд привів до тями і спонукав закінчити почате...
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02.02.2025 13:52 Ответить
Ну це дійсно не легко, навіть з такої відстані з першого пострілу попасти у макову зернину...
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02.02.2025 16:14 Ответить
А скільки срачу було, кучмівський генерал Кравченко не міг два рази вистрілити в себе.
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02.02.2025 16:17 Ответить
Це історія про ТРИ речі:
1. про ''якість'' москальської зброї і ***********.
2. про ''професійність'' москальських так званих вояків.
3. про розмір москальського ''мозку''.
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02.02.2025 17:44 Ответить
ПУТИН СУЕЦИДНИКОВ НАПЛОДИЛ !!!
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02.02.2025 20:32 Ответить
 
 