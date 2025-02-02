Раненый российский военный дважды стреляет себе в голову из автомата. ВИДЕО

Раненый российский военный дважды выстрелил себе в голову из автомата на Купянском направлении. Это было снято возле села Синьковка аэроразведкой 114-й Киевской бригады теробороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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