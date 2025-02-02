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Силы обороны уничтожили вражеский грузовик с экипажем оккупантов на Юге. ВИДЕО

На Юге аэроразведчики Госпогранслужбы засекли вражеский грузовик с экипажем оккупантов, а операторы БпЛА точным ударом уничтожили его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

армия РФ (19665) война (1403) Госпогранслужба (6577) уничтожение (7238)


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Смерть рашиським окупантам.
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02.02.2025 15:22 Ответить
Горіть у пеклі виродкі рашистські !
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02.02.2025 16:11 Ответить
 
 