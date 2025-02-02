Силы обороны уничтожили вражеский грузовик с экипажем оккупантов на Юге. ВИДЕО
На Юге аэроразведчики Госпогранслужбы засекли вражеский грузовик с экипажем оккупантов, а операторы БпЛА точным ударом уничтожили его.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий02.02.2025 15:22 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Vika Lysenko
показать весь комментарий02.02.2025 16:11 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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