Оккупант обвиняет российское командование в массовых потерях личного состава РФ: "Нас бросали в мясорубку". ВИДЕО

Российский солдат Владислав Оразов, 2001 года рождения, открыто рассказал о циничном обмане командования и массовых потерях среди личного состава 123-й бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

По его словам, командиры заставляли бойцов идти на штурм, обещая авиационную поддержку и безопасный проход. Однако все это оказалось ложью - вместо разминированной территории они оказывались в ловушке и под огнем.

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"Нас обманули еще при подписании контракта. Обещали службу на продовольственном складе, а взамен сразу бросили в мясорубку. В первом же штурме из 15 человек выжил только я. Остальные 14 - "двухсотые"", - заявил Оразов.

Он также обвиняет командира 123-й бригады РФ, которого считает главным виновником гибели своих товарищей. По его словам, командование равнодушно к потерям и намеренно отправляет солдат на смерть без шансов на выживание.

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