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Новости Видео Война
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Оккупант обвиняет российское командование в массовых потерях личного состава РФ: "Нас бросали в мясорубку". ВИДЕО

Российский солдат Владислав Оразов, 2001 года рождения, открыто рассказал о циничном обмане командования и массовых потерях среди личного состава 123-й бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

По его словам, командиры заставляли бойцов идти на штурм, обещая авиационную поддержку и безопасный проход. Однако все это оказалось ложью - вместо разминированной территории они оказывались в ловушке и под огнем.

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"Нас обманули еще при подписании контракта. Обещали службу на продовольственном складе, а взамен сразу бросили в мясорубку. В первом же штурме из 15 человек выжил только я. Остальные 14 - "двухсотые"", - заявил Оразов.

Он также обвиняет командира 123-й бригады РФ, которого считает главным виновником гибели своих товарищей. По его словам, командование равнодушно к потерям и намеренно отправляет солдат на смерть без шансов на выживание.

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Автор: 

армия РФ (19665) война (1403) плен (2632)


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Топ комментарии
+7
Репертуар незмінний:
"Нанімался склади ахранять... Камандіри ****@лі нас в мясарубку паґналі самі с'**@лісь... Всє двухсотиє я адін вижил..."
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02.02.2025 15:55 Ответить
+5
Але ж йдуть на забій..все одно лізуть рашисти..знаючи,що здохуть. це навіть не раби,це скот на бійні.
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02.02.2025 13:54 Ответить
+5
не верю ни одному слову заробитчанину этому
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02.02.2025 16:07 Ответить
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це просто чудово!
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02.02.2025 13:45 Ответить
Але морда показово не слов'янська, дійсно "образіна". Мабуть, потомок делегатів фестивалю молоді 1957 р в мацкві - там тоді було багато ріснокольорових.
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02.02.2025 17:34 Ответить
здается, гаспада, вас обманули !

это была не мясорубка, а овощерезка !!!

.
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02.02.2025 21:39 Ответить
Так ху...лостан правоприємник сссру, а основний принцип бойових дій було - матері ще наражають. Зараз добавили ще і білу ладу- цивілізація прийшла р-н.
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02.02.2025 13:52 Ответить
це не цивілізація прийшла, це цивілізація повернула у зворотній напрямок,
Мойсей 40 років водив свій народ,що викорінити в них рабство,
)(уйлу хватило 20 років ,щоб зробити рабами
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02.02.2025 13:57 Ответить
Ні не є він правопоіємником тільки у боргах і активах..
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02.02.2025 14:36 Ответить
Мав на складі під"ідатися а тут такии заміс
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02.02.2025 13:54 Ответить
Але ж йдуть на забій..все одно лізуть рашисти..знаючи,що здохуть. це навіть не раби,це скот на бійні.
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02.02.2025 13:54 Ответить
Kacapia delenda est.
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02.02.2025 14:00 Ответить
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02.02.2025 15:30 Ответить
Монобровий слов'янин-антифашист 😆
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02.02.2025 14:52 Ответить
А нащо нам ця новина треба. ***** на кацапів, це ж зегниди їх в полоні підгодовують до рівня хряків. А з нашими що роблять ?
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02.02.2025 14:55 Ответить
Їх би усіх в м'ясорубку на фарш тваринам на корм, знали, падлюки, що за гроші вбивати будуть.
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02.02.2025 15:03 Ответить
Я у 2023 р. теж розраховував через півроку вже додому повернутися…
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02.02.2025 15:12 Ответить
московит це біосміття було є і надіюсь зникне після цієі війни
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02.02.2025 15:12 Ответить
та похєр на москалів. Чим більше їх буде знищено зараз, тим легше нам буде через 2-3 роки 😜
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02.02.2025 15:25 Ответить
Репертуар незмінний:
"Нанімался склади ахранять... Камандіри ****@лі нас в мясарубку паґналі самі с'**@лісь... Всє двухсотиє я адін вижил..."
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02.02.2025 15:55 Ответить
не верю ни одному слову заробитчанину этому
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02.02.2025 16:07 Ответить
Та він вам, довбодятлам, всяких байок нарозповідає, що вам мило чути, аби ви заспокоїлись і притримали його в полоні, поки кацапія не розтрощить Україну і ви повернете його назад, виплативши йому компенсації за роботу в полоні. Німеччина так робила піля 2-ї світової. Тіштеся. Ці байки вам, як бальзам на рану.
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02.02.2025 16:32 Ответить
"Обіцяли службу на продовольчому складі .."
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02.02.2025 16:55 Ответить
Обіцяли службу на продовольчому складі - шпроти в олії дегустувати
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02.02.2025 17:13 Ответить
Он хочет чтобы его пожалели?
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02.02.2025 18:57 Ответить
Чого воно скиглить ? У нього був вибір -в Монголію, Казахстан виїхати , як то зробили інші кацапи, і не бути вбивцею українців ..але ж !
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02.02.2025 19:00 Ответить
Такие наивные эти мальчиги в трусиках, маслорезом ему предлагали - хахахаха!!!
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02.02.2025 19:16 Ответить
Це в полоні? Ну наші в полоні те ж саме кажуть.. Це вже не цікаво
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02.02.2025 20:50 Ответить
Такі "відкриті" заяви полонених варто розганяти по всіляких огидних соцмережах і каналах, аналогічно як ефесбє робить. Читачам цензора воно нащо?
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03.02.2025 07:16 Ответить
ще один *********
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03.02.2025 16:51 Ответить
 
 