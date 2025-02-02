Воины 3-й ОШБр уничтожили танк, ББМ, мотоциклы, квадроциклы, баги, грузовики с пехотой и вражеский УАЗ. ВИДЕО
Бойцы "PASKUDA GROUP" из Противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили танк, ББМ, мотоциклы, квадроциклы, багги, грузовики с пехотой и вражеский УАЗ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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