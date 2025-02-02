РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10189 посетителей онлайн
Новости Видео Война
3 072 4

Воины 3-й ОШБр уничтожили танк, ББМ, мотоциклы, квадроциклы, баги, грузовики с пехотой и вражеский УАЗ. ВИДЕО

Бойцы "PASKUDA GROUP" из Противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили танк, ББМ, мотоциклы, квадроциклы, багги, грузовики с пехотой и вражеский УАЗ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Силы обороны уничтожили вражеский грузовик с экипажем оккупантов на Юге. ВИДЕО

Автор: 

война (1403) танк (2273) уничтожение (7238) 3-я Отдельная штурмовая бригада (442)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гойда‼️ в Архангельске. https://t.me/polonskynews/132736
Во время показательных учений аналоГовнетных спасателей, те утопили сразу два спец.грузовика.
Как оказалось спасать их было некому)...
показать весь комментарий
02.02.2025 16:51 Ответить
Групове спаскудження потвор!
ІІІ-я на висоті, як і завжди!!!!
показать весь комментарий
02.02.2025 17:14 Ответить
+
показать весь комментарий
02.02.2025 17:37 Ответить
Все кацапське лахміття полетіло до пекла 🤬
показать весь комментарий
02.02.2025 22:14 Ответить
 
 