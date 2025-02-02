Вследствие поражения командного пункта на Курщине уничтожены десятки офицеров РФ и военных КНДР, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о десятках уничтоженных ключевых офицеров на Курском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал Зеленский в интервью для Associated Press.

"Вчера на Курском направлении поражен центральный командный пункт. Уничтожены десятки ключевых офицеров РФ и военных КНДР", - рассказал журналистам Зеленский.

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Напомним, 31 января в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны нанесли удар по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил РФ в городе Рыльск Курской области.