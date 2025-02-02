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Вследствие поражения командного пункта на Курщине уничтожены десятки офицеров РФ и военных КНДР, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о десятках уничтоженных ключевых офицеров на Курском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал Зеленский в интервью для Associated Press.

"Вчера на Курском направлении поражен центральный командный пункт. Уничтожены десятки ключевых офицеров РФ и военных КНДР", - рассказал журналистам Зеленский.

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Напомним, 31 января в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны нанесли удар по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил РФ в городе Рыльск Курской области.

Автор: 

армия РФ (19665) Зеленский Владимир (20849) ликвидация (3692) Курск (1145)


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Топ комментарии
+21
Хороша новина!
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02.02.2025 17:32 Ответить
+10
Пенсія у розмірі 390 тисяч грн - новий рекорд України, - OBOZ Наразі найбагатшим пенсіонером у нашій країні є суддя КСУ у відставці Наталя Шаптала. Щомісячно вона отримує від ПФУ 390 тис. 184 грн.
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02.02.2025 17:41 Ответить
+9
Щоб президент не сказав, одразу налітає зграя ворон зі Сколково і засерає тему своїм послідом.
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02.02.2025 17:36 Ответить
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Хороша новина!
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02.02.2025 17:32 Ответить
москалопітек, тобі не подобається правда? Можеш не відповідати 🤣🤣
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02.02.2025 17:38 Ответить
то тре попросити особисто ЗЕ щоб пішов туди з гоу-про заселфився полазив по розфігаченому бетону познімав відосики ...І буде підтвердження.
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02.02.2025 17:52 Ответить
Недаремно у цього підАрка нік комуняцького сексота-піонера.
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02.02.2025 17:41 Ответить
Ти - або дурень, або кацапський троль. В обох випадках - шкідливий шакал.
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02.02.2025 17:46 Ответить
...статист штатний, але іноді підпрацьовує в.о. президента в офісі дЄрмака
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02.02.2025 17:49 Ответить
Якраз своїми обовязками займається,як прес-секретар ермака,щоби розмістити новини на курську замість новин про здачу донецької землі.
Про "донецьк" інформує https://deepstatemap.live/?info=true Deep State
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02.02.2025 18:57 Ответить
який гарний зельоний бот холуй ))
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02.02.2025 18:12 Ответить
Гарна, але треба дивитись в корінь. воно може брехати заради самореклами. шашлики, оман і т.д. Мовляв під чутким керівництвом зельки такі файні здобутки
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02.02.2025 18:53 Ответить
йди в спам кацапе!
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02.02.2025 17:46 Ответить
Це має бути поставлено на конвеєр.
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02.02.2025 17:32 Ответить
На моцкві, бо лише вона слабке і чутливе місце кацапів. На все інше їм плювати.
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02.02.2025 17:55 Ответить
«Вбивства військових біля тилу - це червона лінія, яку не можна перетинати. Потрібна блискавична і жорстка реакція влади», - командувач Сухопутних військ Драпатий
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02.02.2025 17:40 Ответить
Пенсія у розмірі 390 тисяч грн - новий рекорд України, - OBOZ Наразі найбагатшим пенсіонером у нашій країні є суддя КСУ у відставці Наталя Шаптала. Щомісячно вона отримує від ПФУ 390 тис. 184 грн.
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02.02.2025 17:41 Ответить
Ого, Ківалов зі свома 260000 пенсії на місяць, ніщеброд!
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02.02.2025 17:47 Ответить
Якщо є найвища,то є і найнижча. Яка?
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02.02.2025 17:54 Ответить
Непогано "нашептала" малость і оборонку підірвала щоб менше дронів наклепали, .....твою мать!
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02.02.2025 17:57 Ответить
Ось і гроші на контрактну армію.
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02.02.2025 17:57 Ответить
можна я попрацюю йому в поміч - розкажу ПРо те ,ПРо що він стісняється
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02.02.2025 17:42 Ответить
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02.02.2025 17:52 Ответить
"Сам стріляв! Ось цими руками кнопку нажимав!"
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02.02.2025 17:33 Ответить
А якби було голене, можна було показати?
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02.02.2025 17:40 Ответить
В кіно сходи, там покажуть.
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02.02.2025 17:41 Ответить
Щоб президент не сказав, одразу налітає зграя ворон зі Сколково і засерає тему своїм послідом.
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02.02.2025 17:36 Ответить
Розгрібаєш?))
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02.02.2025 17:41 Ответить
Кляті порохоботи😂😂😂. Шо б не сказав **********, чи то мільон дронів, чи мільярд дерев чи корабельних сосен.....
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02.02.2025 17:45 Ответить
Здається,прострочений.Напевно,тво?
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02.02.2025 17:59 Ответить
У тебе, Зє- банька, навіть самоназва якась бараняча. Якесь мекання чи бекання. Мізкив не вистачило на щось людське?
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02.02.2025 23:46 Ответить
Речником підпрацьовує
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02.02.2025 17:36 Ответить
Якраз така зброя потрібна на Донбасі,щоб зупинити наступ ворога,а її перемістили на "курськ".
За Донбас хто має бути у відповіді?
Як касапи підійдуть до Дніпра,то куди переженуть сили оборони,на брянщину?
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02.02.2025 17:37 Ответить
у москалів на Донбасі втрати більші, ніж на курщині
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02.02.2025 17:39 Ответить
А ресурс і головне-результат?
Втрати-це показник? Якби то з білоруссю один на один-то ще би можна рахувати і то особовий склад має бути понад усе,як в армії США,Ізраїлю.
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02.02.2025 17:46 Ответить
Так вже ж був якийсь біля будинку відпочинку. Це щось нове?
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02.02.2025 17:39 Ответить
БЛЯхер ****. НУ ЩО З НЬОГО ВЗЯТИ КРІМ АНАЛІЗІВ. Не подумайте про щось АНАЛІТИЧНЕ. Кров пісок а саме більше ГІФФФНо, ГІФФНО і ще раз ГІФФНО. І це навіть НЕ ложка меду. ЦЕ ПРОСТО ЛАЙНО яке навіть з ДУЖЕ позитивної новини зробить смак ГІФФНА((. Виключіть третій мікрофон!!!
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02.02.2025 17:42 Ответить
Зеля капец постарів, единий його мінус, то корупція
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02.02.2025 17:43 Ответить
...единий його мінус, то корупція він сам
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02.02.2025 17:48 Ответить
Та і Порох через нього як посивів,ще до повномасштабної.
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02.02.2025 17:50 Ответить
Смерті кацапів ніколи не бувають застарілими. Повний свіжак.
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02.02.2025 17:43 Ответить
Краще б під'їзд на моцкві. 🏢
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02.02.2025 17:48 Ответить
Хотілось вірити що це правда,тільки знищувати окупантів жодного жалю до рашиських варварів.
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02.02.2025 17:50 Ответить
Крилата ракета Х-32 випущена зТу-22М3, влучила на території Єлецього р-ну (Липецької обл.), вчора під час масованого удару по Полтавщині та Харківшині
Перед ударом видно як ракета обертається навколо осі, що не є нормальним і не відбувається в умовах нормального польоту

https://x.com/i/status/1886049493595857097
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02.02.2025 17:51 Ответить
Це добре, але твоєї заслуги тут мало.Чому ти війська не розгорнув перед вторгненням - це нас більше цікавить.
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02.02.2025 17:51 Ответить
А харя така втомлена ніби в бомжа.Валодя, йди вже на відпочинок.
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02.02.2025 17:53 Ответить
В тюрячку з татаровим
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02.02.2025 17:56 Ответить
Ніззя, хто ж кадирівців буде мочити!
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02.02.2025 17:59 Ответить
Яценюк
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02.02.2025 18:31 Ответить
Зате у твого ботоксного кумира шкіра на щічках як булки підлітка. Насолоджуйся.
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02.02.2025 17:58 Ответить
Не перегравай...
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02.02.2025 18:08 Ответить
Якась шняга подоляцька створює за мене мені кумирів і переконує що це весь мій вибір між ботоксним і Янєлохом? Ти не багато на себе береш?
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02.02.2025 18:45 Ответить
Усвідом, телепню : на війні ти - або з нашого боку фронту, або з протилежного. То як тебе визначати за твій тупорилий висер, яким ти намагаєшся образити президента країни.?? Я за нього не голосував. Але сьогодні яким він не є, він наш, іншого до закінчення війни ми не матимемо. Тож май честь громадянина і не підігруй недолугій школоті та кацапським тролям.
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02.02.2025 19:09 Ответить
Він твій,як і ти його: ви ж всі президенти,чи не так? Але і відповідальність має бути для всіх вас,тоді.
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02.02.2025 19:14 Ответить
Якщо ти з мого попереднього посту нічого не зрозумів і вперто поширюєш дурню, то це невиправний випадок відсутності розуму і національної гідності.
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02.02.2025 19:27 Ответить
Ігорок,за розгін генштабу і з тебе треба спитати,адже ти також президент,ну а як думав.
Якщо хотіли когось зробити разом,то і відповідати будете разом
Не голосував за нього?
Ніхто з свічкою не стояв,а ти є тим,що пишеш-зеленим,так що відповідальність також кожного з вас. Бллля... хотіли всіх зробити разом,тепер майте смілість розділити вину разом...
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02.02.2025 19:44 Ответить
Іди в сраку подоляцька шавка зі своїми повчаннями. Зелена гнида знаходиться по ту сторону війни де він бачить мир в очах Пуйла і ти разом з ним.
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02.02.2025 19:18 Ответить
Ви, ухилянти, робите усе, щоб влада не мала іншого варіанту, ніж капітуляція. Але не вдається, боротьба триватиме. Я не повчаю тих, хто наївся гороху ненависті та у задусі власного метеоризму геть втратив можливість мислити.
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02.02.2025 19:39 Ответить
Вояка, ти з якого окопу строчиш свої висєри? Тобі нагадати як твій ********** ЗЄля ржав з повісток всім кварталом і розказував сєпарам як буде шатать власть?
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02.02.2025 19:48 Ответить
Варіант є-зійти і ти сам маєш вимагати виконання обіцянки "як не зможу закінчити війну-я піду",як президент.Ти президент і це звучить гордо,вимагай виконання обіцянок.
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02.02.2025 19:49 Ответить
о ..головний уроженець ..урожденець ..враженець .. Гнида , якщо коротко, просралось
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02.02.2025 18:00 Ответить
Підтвердженням удару будуть слова Захаровой Машкі про удар Хаймерсом по цивільному об"єкту де були лише дєті та інваліди-колясочники,в тч і інваліди з Кореї,які там лікувалися...
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02.02.2025 18:05 Ответить
Він має виконати обіцянку "як не зможу-то піду".Тепер вже більше,ніж не може.
Як це зепослідовники не вимагають виконання його обіцянок?
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02.02.2025 18:06 Ответить
От нахрена йому було в президенти ??? Ну зовсім не тяне !
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02.02.2025 18:30 Ответить
Отвлекает внимание "хорошими" новостями. Не президент. а прессекретарь какой-то. Когда этот еврей работает? Может мне кто-то сказать? 24 часа только какие то прессконференции, видосики, тиктоки да инстаграммы. Кого вы себе в презики выбрали украинцы? Ему же не до вас. Ему его рейтинг и спортзалы важнее чем судьбя Украины.
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02.02.2025 18:35 Ответить
Таке враження, що він сам їх знищив, мабуть разом з татаровим.
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02.02.2025 19:32 Ответить
Чому він повідомляє гарні нвини, а погані вимушені повідомляти зовсім інші люди?
Його ж війська відступають і здають населені пункти мало не кожен день.
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02.02.2025 19:53 Ответить
Ударив крепко хр…м по роялю аж рашисти порозлітались👍
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02.02.2025 20:16 Ответить
А що на сході? Де переможні реляції? Чи може цьому мудаку головніше ефімерні "перемоги" на курщині ніж катастрофічна здача територій власної країни.
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02.02.2025 20:27 Ответить
Вже не тільки Донбасу хана. Вже захопили черговий острів напроти Херсону. ( Напрямок: лівобережжя, райцентр Гола Пристань
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02.02.2025 21:50 Ответить
Це особиста заслуга найвеличнішого полководця ЗЕ...подвійну дорожку йому
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02.02.2025 20:33 Ответить
Заберіть, заберіть цього Недоумка від мікрофона ! Бо він план Стійкості розсекретить. І тоді всі НЕвстоять від його Мівіни.
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02.02.2025 20:56 Ответить
Шеф! Мівіна свістела над головой!
А арєсьовіч гранатомйёт нашол!
А татарова ми послалі убівать че**нцев!
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02.02.2025 21:49 Ответить
Там нема корейців! Це чучхери! ( Чучхеісти). Агресивна секта фараона Кі-Хуня
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02.02.2025 21:48 Ответить
Ахфицеры,расеяне ваше сердце под прицелом...не забывайте свиньи...
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02.02.2025 22:48 Ответить
 
 