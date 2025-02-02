Вследствие поражения командного пункта на Курщине уничтожены десятки офицеров РФ и военных КНДР, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о десятках уничтоженных ключевых офицеров на Курском направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал Зеленский в интервью для Associated Press.
"Вчера на Курском направлении поражен центральный командный пункт. Уничтожены десятки ключевых офицеров РФ и военных КНДР", - рассказал журналистам Зеленский.
Напомним, 31 января в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны нанесли удар по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил РФ в городе Рыльск Курской области.
Топ комментарии
+21 Orest Zaulichnyy
показать весь комментарий02.02.2025 17:32 Ответить Ссылка
+10 Наталия Гончар
показать весь комментарий02.02.2025 17:41 Ответить Ссылка
+9 Ihor Ihor #577453
показать весь комментарий02.02.2025 17:36 Ответить Ссылка
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Про "донецьк" інформує https://deepstatemap.live/?info=true Deep State
За Донбас хто має бути у відповіді?
Як касапи підійдуть до Дніпра,то куди переженуть сили оборони,на брянщину?
Втрати-це показник? Якби то з білоруссю один на один-то ще би можна рахувати і то особовий склад має бути понад усе,як в армії США,Ізраїлю.
корупціявін сам
Перед ударом видно як ракета обертається навколо осі, що не є нормальним і не відбувається в умовах нормального польоту
https://x.com/i/status/1886049493595857097
Якщо хотіли когось зробити разом,то і відповідати будете разом
Не голосував за нього?
Ніхто з свічкою не стояв,а ти є тим,що пишеш-зеленим,так що відповідальність також кожного з вас. Бллля... хотіли всіх зробити разом,тепер майте смілість розділити вину разом...
Як це зепослідовники не вимагають виконання його обіцянок?
Його ж війська відступають і здають населені пункти мало не кожен день.
А арєсьовіч гранатомйёт нашол!
А татарова ми послалі убівать че**нцев!