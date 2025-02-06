Куски головы разлетаются вокруг оккупанта после попадания дрона
Оператор дрона-камикадзе в Донецкой области ликвидировал оккупанта прямым попаданием в голову.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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+9 Adrian Boyanov
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+7 Sergei M #570318
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+7 Urs
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є звичайно,как у кожного автомобіліста. Але ще є справжній турникет.
Як взагалі таке лайно можна тримати в аптечці?
Декілька нормальних турнікетів закривають усі проблеми (декілька - це ж за себе, не за цивільних автомобілістів..). А так, СІЧ чи САТ. В аптечці, на броніку, на РПС.. В мене на снарягі їх 4, здається.
"У русских жопа - это образ жизни.
И делается все через неё!
Всё жопой чувствуем,
всех в жопу посылаем,
все через жопу делаем дела.
Как банный лист
мы к жопе прилипаем,
пока нас жизнь за жопу не взяла",