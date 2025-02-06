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Куски головы разлетаются вокруг оккупанта после попадания дрона

Оператор дрона-камикадзе в Донецкой области ликвидировал оккупанта прямым попаданием в голову.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны украинского производства ZEUS и HADES допущены к использованию в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Автор: 

война (1407) Донецкая область (10009) дроны (4123)


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Топ комментарии
+9
Даремно. Він як раз кишки складав до купи. Навіщо було заважати?
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06.02.2025 11:30 Ответить
+7
Прямо в рєпу
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06.02.2025 11:28 Ответить
+7
параскінул мазгамі.
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06.02.2025 11:44 Ответить
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Прямо в рєпу
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06.02.2025 11:28 Ответить
Даремно. Він як раз кишки складав до купи. Навіщо було заважати?
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06.02.2025 11:30 Ответить
То він жгут хотів з'їсти бо голодний, але йому завадили
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06.02.2025 12:00 Ответить
За три роки того гумового жгута й не бачив ні разу. Музейний раритет.
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06.02.2025 12:45 Ответить
Та нічьо-там в галавє всьо равно била проста насрана рашистскай прапагандай...
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06.02.2025 11:30 Ответить
Придивився в нього вже кишки вилізли. Добивати не потрібно було. Краще б понаблюдали хвилин п'ять
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06.02.2025 11:42 Ответить
Краще б сілью і перцем зверху посипали
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06.02.2025 11:46 Ответить
який ви гуманіст
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06.02.2025 12:12 Ответить
це джгут есмарха
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06.02.2025 11:47 Ответить
У вас в аптечці такий є?
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06.02.2025 12:46 Ответить
Adrian Boyanov

є звичайно,как у кожного автомобіліста. Але ще є справжній турникет.
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06.02.2025 15:36 Ответить
Вони ж усі, ті жгути, були виготовлені ще хрен знає коли. Вони усі з тріщинами. Усі рвуться.
Як взагалі таке лайно можна тримати в аптечці?
Декілька нормальних турнікетів закривають усі проблеми (декілька - це ж за себе, не за цивільних автомобілістів..). А так, СІЧ чи САТ. В аптечці, на броніку, на РПС.. В мене на снарягі їх 4, здається.
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06.02.2025 16:15 Ответить
параскінул мазгамі.
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06.02.2025 11:44 Ответить
Параскінул мазгамі кацап - куди ж я тєпєряча Бояру вливать буду?..
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06.02.2025 11:45 Ответить
явно не його сьогодні день....
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06.02.2025 11:46 Ответить
Не дружив з головою
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06.02.2025 11:51 Ответить
Ванька прокинеться, а голови немає! Ото сміху буде!
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06.02.2025 11:57 Ответить
"Мабуть, розривний", - подумала голова.
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06.02.2025 12:02 Ответить
остался жив поскольку мозг не задет по причине отсутствия оного
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06.02.2025 12:46 Ответить
Нащо йому голова, в ньго є путєн!
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06.02.2025 12:56 Ответить
гм......а де ж боти подівались,ті що з іноземними прапорцями ?
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06.02.2025 13:08 Ответить
П'ятак відпав
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06.02.2025 13:16 Ответить
Галаваломку решил...
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06.02.2025 13:30 Ответить
Решіл раскінуть мозгамі.
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06.02.2025 14:21 Ответить
Отримав по «центру прінятія рішеній» 🤣
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06.02.2025 15:42 Ответить
"Центрпрінятия решений" у кацапів не там... А нижче спини...

"У русских жопа - это образ жизни.

И делается все через неё!

Всё жопой чувствуем,

всех в жопу посылаем,

все через жопу делаем дела.

Как банный лист

мы к жопе прилипаем,

пока нас жизнь за жопу не взяла",
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06.02.2025 22:47 Ответить
Кацап уже подыхал, зачем тратить дрон? То говорят дронов не хватает, то уже готовых жмуров по второму разу мандячат…
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06.02.2025 17:17 Ответить
А ***** тую голову було пхати до України. Глищила б та голова бояришник вдома то й ціла була б.....
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06.02.2025 17:37 Ответить
мозгів я там не побачив!!!!!
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06.02.2025 20:44 Ответить
Так у тій голові ні куя і не було, не дивно...
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06.02.2025 21:03 Ответить
хедшот
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06.02.2025 21:59 Ответить
айяй..надож відразу перетягувати джгутом..а він лежить..от дурний..
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06.02.2025 22:37 Ответить
А мені здалося, що він усе своє є.бло прої.бав, від вибуху. Може й скальп... Але мені більш приємно, що таки ї.бло. 😉😁
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07.02.2025 15:47 Ответить
 
 