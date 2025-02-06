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Владелец казино Pin-Up Зотько за десятки тысяч долларов "решал проблемы" с БЭБ и судами, - журналист Плинский. ВИДЕО

Номинальный владелец онлайн-казино Pin-Up Игорь Зотько за деньги мог "решать" свои проблемы с Минюстом, БЭБ и судами.

Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Телефонные переписки фунта Pin-UP Игоря Зотько раскрывают весь масштаб реальной коррупции в Украине. На каждом этапе преступной деятельности российского онлайн-казино у них была возможность за "не очень дорого", а иногда и "за очень дорого" решать свои проблемы.

- "Пожали руки с Минюстом за 15 тыс. у.е."

- "За 16 тыс. у.е. - притормозили налоговую"

- "Уголовное производство в БЭБ закрыли за 150 тыс. у.е."

- "За отмену уплаты налогов на 19 млрд грн Pin-UP выделил на взятку судьям 400 тыс. у.е.!", - говорится в сообщении.

По словам журналиста, именно таким образом Pin-UP влиял на блокирование введения против него санкций СНБО.

"Я не знаю, почему национальные медиа еще не взорвались этой историей (те медиа, где Pin-UP проплатил блокировку, мы во внимание не берем), но это действительно шок-контент. И это зафиксированные следствием факты, а не какие-то предположения. Сидя на Кипре, россияне без проблем не просто работают в Украине, а еще и раздают нашим чиновникам взятки, которые те легко берут.

К чести АРМА, которая направила арестованные 2,3 млрд грн Pin-UP на нужды фронта, россияне так и не смогли к ним подступиться. Жена Пунина и CEO Pin-UP Марина Ильина ставила прямую задачу: "Решить вопрос с АРМА!", но ей отвечали, что "АРМА держит оборону", - добавил он.

Отметим, владелец Telegram-канала "Джокер", 153-й номер в списке партии "Слуга народа" Роман Кравец публиковал посты в защиту Зотько, когда его задержали.

По словам "Джокера", они дружат уже более 5 лет.

Роман Кравець Джокер захищає Ігоря Зотька
Роман Кравець Джокер захищає Ігоря Зотька

Ранее сообщалось, что ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино "PIN-UP" Игоря Зотько, которого подозревают в отмывании российских денег.

Читайте также: Поддерживал работу онлайн-казино, владельцами которого являются россияне: задержан член КРАИЛ

Власник PIN-UP Ігор Зотько за гроші вирішував свої проблеми

Автор: 

казино (136) Плинский Евгений (39)


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Топ комментарии
+5
ІПСО!
Українські судді непідкупні!
А беб з економічною злочинністю бореться, ви що там, нічим зайнятись?
Обфейковуєте наших кришталево чистих рабовла- чиновників!
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06.02.2025 13:10 Ответить
+2
Вирішувати питання в українських судах за гроші-та не може такого бути,якась дивина та й годі...
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06.02.2025 13:10 Ответить
+2
трамп! сволочь, дай гроші на зброю!
трамп, жлобяра, дай гроші на економіку!
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06.02.2025 13:11 Ответить
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та у нас цих «рєшал» як сміття на звалищі!
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06.02.2025 13:09 Ответить
ІПСО!
Українські судді непідкупні!
А беб з економічною злочинністю бореться, ви що там, нічим зайнятись?
Обфейковуєте наших кришталево чистих рабовла- чиновників!
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06.02.2025 13:10 Ответить
беб, взагалі тільки створений орган з абсолютно новими ліцамі!
ну, з тими, кому не вдалося пристроїтись в тцк.
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06.02.2025 13:13 Ответить
Вирішувати питання в українських судах за гроші-та не може такого бути,якась дивина та й годі...
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06.02.2025 13:10 Ответить
трамп! сволочь, дай гроші на зброю!
трамп, жлобяра, дай гроші на економіку!
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06.02.2025 13:11 Ответить
Та наші чиновники кришталево-чисті , не обкакуйте їх.Хто ж їх буде відмивати ?
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06.02.2025 13:17 Ответить
І оті БЕБники справді стоять на охороні державних інтересів, а не інтересів Гєтманцева і Ко?
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06.02.2025 13:19 Ответить
Це - пряма вина Зеленського.Патологічний боягуз,який боїться під час війни розстріляти кількох корупціонерів,а маринує декого з них в нашому ліберальному і теж корупційному судочинстві.Я вже починаю думати,що він "не втік" з Києва бо зашпортався у власних трусах...
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06.02.2025 13:21 Ответить
Піраміда корупції у нас завжди вертикальна з гору вниз.... так було всі роки незалежності... верхи ставлять людей нижче на потоки і так ця піраміда спускається до самих начальників відділів, суддів, слідчких чи інших дрібних збірників....
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06.02.2025 13:29 Ответить
Треба зарплати добавити суддям,прокурорам,БЕБу,Податковій.Пенсії платити не 90% а100%,а можливо більше.На пенсію відправляти через 5-10 років "непосильної"роботи.
Закони ідіотські,тому що ідіоти приймали.Зробіть так,щоб декларували не тільки доходи а і видатки.При виявленні незаконного збагачення-повна конфіскація майна не тільки фігуранта але і родичів.Позбавити всіх пільг.
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06.02.2025 13:28 Ответить
Ось так в Україні і працювало і працює Правусуддя!!! Тільки коли вичиститься вся судова система сімейних-кримінально-суддівських кланів, тільки тоді Україна буде приваблива для українців..
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06.02.2025 13:34 Ответить
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06.02.2025 13:41 Ответить
« Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы» /Еврейская мудрость/
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06.02.2025 13:44 Ответить
Як розвести нарід лохів?

По-четверте, гроші за ліцензії для закладів підуть у державний бюджет. А це попередньо 4 млрд грн на рік. Усі вони спрямуються через спецфонд на підтримку культури, спорту, медицини й освіти.

Таким чином, https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/14/662916/ ухваливши закон і легалізувавши гральний бізнес, ми зробили з "сірого" ринку "білий". Ми дали можливість не лише поповнити державний бюджет, але й захистити людей від ігроманії. Відтепер держава контролюватиме цю галузь та встановлюватиме обмеження. Тільки так ми зможемо принести користь і країні, і
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06.02.2025 14:10 Ответить
А чий він фунт ? Судячи з інфи, татарва в БЕБ, ДБР, суді найширше відкриває клюв.
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06.02.2025 14:14 Ответить
Пора, ой як пора цих гнид зелених захоронити десь. Щоб пам'ять зникла, як про них самих так і про все, що натворили. Але тільки після наведення ладу.
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07.02.2025 10:14 Ответить
 
 