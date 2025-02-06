Владелец казино Pin-Up Зотько за десятки тысяч долларов "решал проблемы" с БЭБ и судами, - журналист Плинский. ВИДЕО
Номинальный владелец онлайн-казино Pin-Up Игорь Зотько за деньги мог "решать" свои проблемы с Минюстом, БЭБ и судами.
Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Телефонные переписки фунта Pin-UP Игоря Зотько раскрывают весь масштаб реальной коррупции в Украине. На каждом этапе преступной деятельности российского онлайн-казино у них была возможность за "не очень дорого", а иногда и "за очень дорого" решать свои проблемы.
- "Пожали руки с Минюстом за 15 тыс. у.е."
- "За 16 тыс. у.е. - притормозили налоговую"
- "Уголовное производство в БЭБ закрыли за 150 тыс. у.е."
- "За отмену уплаты налогов на 19 млрд грн Pin-UP выделил на взятку судьям 400 тыс. у.е.!", - говорится в сообщении.
По словам журналиста, именно таким образом Pin-UP влиял на блокирование введения против него санкций СНБО.
"Я не знаю, почему национальные медиа еще не взорвались этой историей (те медиа, где Pin-UP проплатил блокировку, мы во внимание не берем), но это действительно шок-контент. И это зафиксированные следствием факты, а не какие-то предположения. Сидя на Кипре, россияне без проблем не просто работают в Украине, а еще и раздают нашим чиновникам взятки, которые те легко берут.
К чести АРМА, которая направила арестованные 2,3 млрд грн Pin-UP на нужды фронта, россияне так и не смогли к ним подступиться. Жена Пунина и CEO Pin-UP Марина Ильина ставила прямую задачу: "Решить вопрос с АРМА!", но ей отвечали, что "АРМА держит оборону", - добавил он.
Отметим, владелец Telegram-канала "Джокер", 153-й номер в списке партии "Слуга народа" Роман Кравец публиковал посты в защиту Зотько, когда его задержали.
По словам "Джокера", они дружат уже более 5 лет.
Ранее сообщалось, что ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино "PIN-UP" Игоря Зотько, которого подозревают в отмывании российских денег.
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Українські судді непідкупні!
А беб з економічною злочинністю бореться, ви що там, нічим зайнятись?
Обфейковуєте наших кришталево чистих
рабовла-чиновників!
ну, з тими, кому не вдалося пристроїтись в тцк.
трамп, жлобяра, дай гроші на економіку!
Закони ідіотські,тому що ідіоти приймали.Зробіть так,щоб декларували не тільки доходи а і видатки.При виявленні незаконного збагачення-повна конфіскація майна не тільки фігуранта але і родичів.Позбавити всіх пільг.
нарідлохів?
По-четверте, гроші за ліцензії для закладів підуть у державний бюджет. А це попередньо 4 млрд грн на рік. Усі вони спрямуються через спецфонд на підтримку культури, спорту, медицини й освіти.
Таким чином, https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/14/662916/ ухваливши закон і легалізувавши гральний бізнес, ми зробили з "сірого" ринку "білий". Ми дали можливість не лише поповнити державний бюджет, але й захистити людей від ігроманії. Відтепер держава контролюватиме цю галузь та встановлюватиме обмеження. Тільки так ми зможемо принести користь і країні, і