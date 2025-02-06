Владелец казино Pin-Up Зотько за десятки тысяч долларов "решал проблемы" с БЭБ и судами, - журналист Плинский. ВИДЕО

Номинальный владелец онлайн-казино Pin-Up Игорь Зотько за деньги мог "решать" свои проблемы с Минюстом, БЭБ и судами.

Об этом в Facebook сообщил журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Телефонные переписки фунта Pin-UP Игоря Зотько раскрывают весь масштаб реальной коррупции в Украине. На каждом этапе преступной деятельности российского онлайн-казино у них была возможность за "не очень дорого", а иногда и "за очень дорого" решать свои проблемы.

- "Пожали руки с Минюстом за 15 тыс. у.е."

- "За 16 тыс. у.е. - притормозили налоговую"

- "Уголовное производство в БЭБ закрыли за 150 тыс. у.е."

- "За отмену уплаты налогов на 19 млрд грн Pin-UP выделил на взятку судьям 400 тыс. у.е.!", - говорится в сообщении.

По словам журналиста, именно таким образом Pin-UP влиял на блокирование введения против него санкций СНБО.

"Я не знаю, почему национальные медиа еще не взорвались этой историей (те медиа, где Pin-UP проплатил блокировку, мы во внимание не берем), но это действительно шок-контент. И это зафиксированные следствием факты, а не какие-то предположения. Сидя на Кипре, россияне без проблем не просто работают в Украине, а еще и раздают нашим чиновникам взятки, которые те легко берут.

К чести АРМА, которая направила арестованные 2,3 млрд грн Pin-UP на нужды фронта, россияне так и не смогли к ним подступиться. Жена Пунина и CEO Pin-UP Марина Ильина ставила прямую задачу: "Решить вопрос с АРМА!", но ей отвечали, что "АРМА держит оборону", - добавил он.

Отметим, владелец Telegram-канала "Джокер", 153-й номер в списке партии "Слуга народа" Роман Кравец публиковал посты в защиту Зотько, когда его задержали.

По словам "Джокера", они дружат уже более 5 лет.





Ранее сообщалось, что ГБР задержало номинального владельца онлайн-казино "PIN-UP" Игоря Зотько, которого подозревают в отмывании российских денег.

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