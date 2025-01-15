Поддерживал работу онлайн-казино, владельцами которого являются россияне: задержан член КРАИЛ

Задержан член комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, который поддерживал работу онлайн-казино, связанное с гражданами РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Член Комиссии вместе с председателем КРАИЛ в течение длительного времени не принимал меры по аннулированию лицензии предприятию на осуществление игорной деятельности в сети Интернет.



В рамках расследования деятельности коммерческой структуры подтверждены связи онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами. Вследствие незаконного функционирования на территории Украины этого онлайн-казино осуществлялся сбор информации о клиентах. Таким образом в распоряжении государства-агрессора были персональные данные и сведения о местонахождении клиентов, в том числе военнослужащих ВСУ и других военных формирований", - говорится в сообщении.

Установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою деятельность на территории так называемой "ЛНР", наполняя таким образом бюджет РФ. За их счет финансируется силовой блок, оборонно-промышленный комплекс РФ.

Ему сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в декабре 2024 года работники ГБР задержали руководителя комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого по подозрению в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в крупных размерах, без цели сбыта.

Суд удовлетворил ходатайство ГБР и Офиса Генерального прокурора о передаче в АРМА более 2,6 миллиарда гривен (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями государства-агрессора.

Во время обысков у руководителя КРАИЛ обнаружено и изъято наркотическое средство - кокаин в крупных размерах.

