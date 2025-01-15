УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11841 відвідувач онлайн
Новини
4 137 7

Підтримував роботу онлайн-казино, власниками якого є росіяни: затримано члена КРАІЛ

Затримано члена КРАІЛ, який підтримував роботу онлайн-казино, пов’язаного з РФ

Затримано члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який підтримував роботу онлайн-казино, що пов'язане із громадянами РФ.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Член Комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет.

У межах розслідування діяльності комерційної структури підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Внаслідок незаконного функціонування на території України цього онлайн-казино здійснювався збір інформації про клієнтів. Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет РФ. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ.

Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) (ч. 1 ст. 111-2 КК України)

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Читайте: КРАІЛ масово дозволяє відкривати зали з гральними автоматами поблизу шкіл, – депутат Заблоцький

Нагадаємо, у грудні 2024 року працівники ДБР затримали керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.

Суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено наркотичний засіб - кокаїн у великих розмірах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю на гральному ринку

Автор: 

казино (236) КРАІЛ (89) Офіс Генпрокурора (3393)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ото вже дійсно ''член''.
показати весь коментар
15.01.2025 10:11 Відповісти
Що охороняю, те і маю.
показати весь коментар
15.01.2025 10:14 Відповісти
А в чому взагалі питання з КРАІЛ? Його ж для того і створили, щоб проросійські прибічники Зеленського сиділи там, нюхали кокс, допомагали поширювати в Україні лудоманію та кришували гральний бізнес, заносячи певним зеленим (пане Гетманцев, доброго ранку) їх долю.
От як задумували, так і вийшло - що там тепер розслідувати?
показати весь коментар
15.01.2025 10:21 Відповісти
Всяких ХЗ абревіатур, як при совдепії. Так мабуть легше красти?
показати весь коментар
15.01.2025 10:29 Відповісти
Абырвалг 🤣
показати весь коментар
15.01.2025 10:56 Відповісти
Зелені недоумки віддали гральний бізнес кацапам, за гарні відкати. Постачання *********** і амуніції частково теж...
показати весь коментар
15.01.2025 10:39 Відповісти
У затриманого "члена комісії",як завжди, немає не прізвища не імені,баби,не дай Боже, не споплюжити комерційну репутацію та не образити світлі почуття родини кормильця та поільця! Слава Україні!!
показати весь коментар
15.01.2025 11:57 Відповісти
 
 