Підтримував роботу онлайн-казино, власниками якого є росіяни: затримано члена КРАІЛ

Затримано члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який підтримував роботу онлайн-казино, що пов'язане із громадянами РФ.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Член Комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет.



У межах розслідування діяльності комерційної структури підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Внаслідок незаконного функціонування на території України цього онлайн-казино здійснювався збір інформації про клієнтів. Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет РФ. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ.

Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) (ч. 1 ст. 111-2 КК України)

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, у грудні 2024 року працівники ДБР затримали керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.

Суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено наркотичний засіб - кокаїн у великих розмірах.

