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Зеленский подписал закон о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля на игорном рынке

Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №9256-д об усилении контроля на игорном рынке.

Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Так, согласно документу, ликвидируется Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Вместо нее до 1 апреля 2025 года образуется новый уполномоченный орган и определяется Министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.

Также внедряется механизм ограничения доступа к нелегальным игорным веб-сайтам/мобильным приложениям.

Реклама азартных игр запрещается, кроме исключений: на ТВ и радио в ночное время, в медиа для лиц старше 21 года, на платформах и поисковых системах с целевой аудиторией старше 21 года.

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Запрещается также:

  • предложение или предоставление возмещения расходов для участия в азартных играх;
  • осуществление телефонных звонков, отправка сообщений неопределенному кругу лиц;
  • предложение бесплатных бонусов вместо внесения ставки.

Кроме того, запрещается участие в рекламе военнослужащих, волонтеров, популярных лиц, а также использование тематики, связанной с войной.

Действует запрет на получение лицензии лицами, которые были владельцами или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате лицензий.

Расчеты при проведении азартных игр осуществляются исключительно в денежной форме через текущие счета в банках. Запрещается использование других платежных услуг.

Также запрещается спонсорство, кроме спонсорства в спорте.

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Лотереи подпадают под большинство ограничений игорного бизнеса: требования к репутации должностных лиц, налоговому долгу, отношениям со страной-агрессором, исключительно банковские расчеты.

В то же время разрешается получать лицензию на проведение государственных лотерей иностранным субъектам с соответствующим опытом.

Уточняются нормы относительно обязательного использования РРО игорным бизнесом и
нормы о невозможности получения лицензии лицами, связанными со страной-агрессором. Запрещается использование их брендов.

Также устанавливаются лимиты на расходы и время игры, а также обязательные перерывы.

Внедряются "контрольные закупки" во время проверок с видеофиксацией.

Запрещается принятие ставок в кредит или с последующей оплатой.

закон (3177) Зеленский Владимир (20434) игорный бизнес (408) Железняк Ярослав (422) КРАИЛ (15)


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Топ комментарии
+5
Я, неуважно прочитав? Замість комісіі, створюється міністерство?
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04.01.2025 17:07
+4
Краіл вже ''накрал'', можна потихеньку зматуватися
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04.01.2025 16:49
+4
Впроваджуються "контрольні закупки"
Тобто мало того, що в країні котра веде війну, та має купу шахраїв в інтернеті, де постійно рашисти зламують якісь реєстри - існує кіберполіція, що за державний кошт та з бронею від мобілізації, безупинно мастур....тобто патрулює Онліфанс, в пошуках стращних злочинців - дівчат вебкамщиць.
Тепер будуть чиновники, що за держкошт гратимуть в лотереї та азартні ігри.
І все це очолить ціле міністерство.
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04.01.2025 16:51
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Краіл вже ''накрал'', можна потихеньку зматуватися
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04.01.2025 16:49 Ответить
А АРАХАМІЮ ЗАСУДЯТЬ , що привів до ВР дружбана рашистського закон писати про гральний бізнес ? А КОАЛІЦІЮ СН+ОПЗЖ розженуть?
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04.01.2025 18:23 Ответить
Впроваджуються "контрольні закупки"
Тобто мало того, що в країні котра веде війну, та має купу шахраїв в інтернеті, де постійно рашисти зламують якісь реєстри - існує кіберполіція, що за державний кошт та з бронею від мобілізації, безупинно мастур....тобто патрулює Онліфанс, в пошуках стращних злочинців - дівчат вебкамщиць.
Тепер будуть чиновники, що за держкошт гратимуть в лотереї та азартні ігри.
І все це очолить ціле міністерство.
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04.01.2025 16:51 Ответить
Та в нічний час грати можна усьо?
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04.01.2025 16:51 Ответить
"Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є головним регулятором грального бізнесу в Україні. Її було створено 23 вересня 2020 року після легалізації азартних ігор." Створили... скасували... вони ще навчаться! Дайте їм щн 100днів років.! С....
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04.01.2025 16:52 Ответить
Коли ти налагодиш виконання рішення суду органами пенсійного фонду, скоть? Вже два роки минуло. Шмаркаль, *****. До виборів, знову до годівниці.
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04.01.2025 16:55 Ответить
Фінансові потоки перенаправили... трошки....
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04.01.2025 16:57 Ответить
Нікуя трошки?
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04.01.2025 17:00 Ответить
.Вибачаюсь, ... Кардинально!
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04.01.2025 17:21 Ответить
Вчора писали про соціальну справедливість в Украіні. Де, де, ніде в простих людей.
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04.01.2025 16:58 Ответить
А де тепер зелені свої клюви орошать будуть ? Вже глотки стали як у пеліканів.
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04.01.2025 16:58 Ответить
Гроші крадуть, ліжка пересувають.

Нічого нового.
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04.01.2025 16:59 Ответить
Гадьониш ще не здохло? Записує відосіки? Хм
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04.01.2025 17:00 Ответить
Мерзота
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04.01.2025 17:00 Ответить
Хто знає декларацію шмаркаля і доходи?
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04.01.2025 17:02 Ответить
Я, неуважно прочитав? Замість комісіі, створюється міністерство?
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04.01.2025 17:07 Ответить
Неуважно.
Вместо комиссии будет орган. Который будет отстёгивать министерству. Какому? Ещё не решили.
образуется новый уполномоченный орган и определяется Министерство, которое будет формировать политику Источник: https://censor.net/ru/n3528507
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04.01.2025 17:16 Ответить
Доповніть речення потрібним словом:
Легалізація азартних ігор - створення ігрового (чи ігорного?) органу.
Легалізація проституції - створення (........?) органу.
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04.01.2025 17:22 Ответить
Тепло. Ещё теплее. Нажаль не при моей жизни.
Блек джек - узаконен.
Наркоту можно.
Остались шлюхи. На вторую каденцию бережет. Догадываюсь чем заманивать будет. Регионалы гречкой заманивали, этот, прости господи, ......
Доброго вечора,пан Коцький.
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04.01.2025 17:35 Ответить
З черговим Новим Роком.
З новими несчастями...
(На совкових новорічних листівках було: "С Новым Годом! С новым счастьем!")
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04.01.2025 19:38 Ответить
Дякую шановний пан Коцький. Щастя вам, та вашій родині
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04.01.2025 22:00 Ответить
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04.01.2025 17:11 Ответить
Що не кажіть, а "найвеличніший" може дива робити. В сусідській квартирі вся родина пішла до кумів святкувати новий рік. Залишили вдома паралізованого старенького, а щоб той не сумував, то поставили перед ним увімкнутий телевізор. Незадовго до півночі на екрані з'явилася неголена пика "найвеличнішого" та почала щось хрипіти і тут стається диво, паралізований дідусь піднявся і вимкнув телевізор. Тож віруємо!!!! Осанна! Алілуйя (тричі)!!!!
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04.01.2025 17:23 Ответить
Тобто в БЕПа з'явилася нова "корова"?
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04.01.2025 17:26 Ответить
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04.01.2025 17:40 Ответить
Он там упахался уже совсем!! 369 видосиков в год! Мемо-мысорандумы! Договора! Интервью! Указы подписать и пидпысздесь!!! Отпустите его!!! Он устал
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04.01.2025 18:17 Ответить
Ох і Чмонька ! Повний !
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04.01.2025 20:11 Ответить
 
 