Зеленский подписал закон о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля на игорном рынке

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №9256-д об усилении контроля на игорном рынке.

Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Так, согласно документу, ликвидируется Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Вместо нее до 1 апреля 2025 года образуется новый уполномоченный орган и определяется Министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.

Также внедряется механизм ограничения доступа к нелегальным игорным веб-сайтам/мобильным приложениям.

Реклама азартных игр запрещается, кроме исключений: на ТВ и радио в ночное время, в медиа для лиц старше 21 года, на платформах и поисковых системах с целевой аудиторией старше 21 года.

Читайте: Зеленский подписал закон о праве на отсрочку для освобожденных из плена гражданских лиц

Запрещается также:

предложение или предоставление возмещения расходов для участия в азартных играх;

осуществление телефонных звонков, отправка сообщений неопределенному кругу лиц;

предложение бесплатных бонусов вместо внесения ставки.

Кроме того, запрещается участие в рекламе военнослужащих, волонтеров, популярных лиц, а также использование тематики, связанной с войной.

Действует запрет на получение лицензии лицами, которые были владельцами или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате лицензий.

Расчеты при проведении азартных игр осуществляются исключительно в денежной форме через текущие счета в банках. Запрещается использование других платежных услуг.

Также запрещается спонсорство, кроме спонсорства в спорте.

Читайте: Зеленский подписал закон про отсрочку от мобилизации для родственников погибших или пропавших без вести на войне

Лотереи подпадают под большинство ограничений игорного бизнеса: требования к репутации должностных лиц, налоговому долгу, отношениям со страной-агрессором, исключительно банковские расчеты.

В то же время разрешается получать лицензию на проведение государственных лотерей иностранным субъектам с соответствующим опытом.

Уточняются нормы относительно обязательного использования РРО игорным бизнесом и

нормы о невозможности получения лицензии лицами, связанными со страной-агрессором. Запрещается использование их брендов.

Также устанавливаются лимиты на расходы и время игры, а также обязательные перерывы.

Внедряются "контрольные закупки" во время проверок с видеофиксацией.

Запрещается принятие ставок в кредит или с последующей оплатой.