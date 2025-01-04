Зеленский подписал закон о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля на игорном рынке
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №9256-д об усилении контроля на игорном рынке.
Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
Так, согласно документу, ликвидируется Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Вместо нее до 1 апреля 2025 года образуется новый уполномоченный орган и определяется Министерство, которое будет формировать политику в сфере игорного бизнеса и лотерей.
Также внедряется механизм ограничения доступа к нелегальным игорным веб-сайтам/мобильным приложениям.
Реклама азартных игр запрещается, кроме исключений: на ТВ и радио в ночное время, в медиа для лиц старше 21 года, на платформах и поисковых системах с целевой аудиторией старше 21 года.
Запрещается также:
- предложение или предоставление возмещения расходов для участия в азартных играх;
- осуществление телефонных звонков, отправка сообщений неопределенному кругу лиц;
- предложение бесплатных бонусов вместо внесения ставки.
Кроме того, запрещается участие в рекламе военнослужащих, волонтеров, популярных лиц, а также использование тематики, связанной с войной.
Действует запрет на получение лицензии лицами, которые были владельцами или должностными лицами игорных компаний, имеющих налоговый долг или долг по уплате лицензий.
Расчеты при проведении азартных игр осуществляются исключительно в денежной форме через текущие счета в банках. Запрещается использование других платежных услуг.
Также запрещается спонсорство, кроме спонсорства в спорте.
Лотереи подпадают под большинство ограничений игорного бизнеса: требования к репутации должностных лиц, налоговому долгу, отношениям со страной-агрессором, исключительно банковские расчеты.
В то же время разрешается получать лицензию на проведение государственных лотерей иностранным субъектам с соответствующим опытом.
Уточняются нормы относительно обязательного использования РРО игорным бизнесом и
нормы о невозможности получения лицензии лицами, связанными со страной-агрессором. Запрещается использование их брендов.
Также устанавливаются лимиты на расходы и время игры, а также обязательные перерывы.
Внедряются "контрольные закупки" во время проверок с видеофиксацией.
Запрещается принятие ставок в кредит или с последующей оплатой.
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Тобто мало того, що в країні котра веде війну, та має купу шахраїв в інтернеті, де постійно рашисти зламують якісь реєстри - існує кіберполіція, що за державний кошт та з бронею від мобілізації, безупинно
мастур....тобто патрулює Онліфанс, в пошуках стращних злочинців - дівчат вебкамщиць.
Тепер будуть чиновники, що за держкошт гратимуть в лотереї та азартні ігри.
І все це очолить ціле міністерство.
днівроків.! С....
Нічого нового.
Вместо комиссии будет орган. Который будет отстёгивать министерству. Какому? Ещё не решили.
образуется новый уполномоченный орган и определяется Министерство, которое будет формировать политику Источник: https://censor.net/ru/n3528507
Легалізація азартних ігор - створення ігрового (чи ігорного?) органу.
Легалізація проституції - створення (........?) органу.
Блек джек - узаконен.
Наркоту можно.
Остались шлюхи. На вторую каденцию бережет. Догадываюсь чем заманивать будет. Регионалы гречкой заманивали, этот, прости господи, ......
Доброго вечора,пан Коцький.
З новими несчастями...
(На совкових новорічних листівках було: "С Новым Годом! С новым счастьем!")