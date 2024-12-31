Зеленский подписал закон про отсрочку от мобилизации для родственников погибших или пропавших без вести на войне

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке и демобилизации для родственников погибших или пропавших без вести на войне.

Об этом говорится в карточке соответствующего документа № 12104 на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Законом уточняются основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Под родственниками в законе подразумеваются муж или жена, дети, родители, а также родные (в том числе неполнородные) братья и сестры.

Законопроект предлагает внести изменения в п. 4 ч. 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и изложить его в редакции, которая предусматривает право на отсрочку в таких случаях.

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