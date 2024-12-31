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закон (3143) Зеленский (19024) мобилизация (2602) демобилизация (143)

Зеленский подписал закон про отсрочку от мобилизации для родственников погибших или пропавших без вести на войне

Зеленський підписав закон про відстрочку для родичів від мобілізації для родичів загиблих або зниклих безвісти на війні

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке и демобилизации для родственников погибших или пропавших без вести на войне.

Об этом говорится в карточке соответствующего документа № 12104 на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Законом уточняются основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Под родственниками в законе подразумеваются муж или жена, дети, родители, а также родные (в том числе неполнородные) братья и сестры.

Законопроект предлагает внести изменения в п. 4 ч. 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и изложить его в редакции, которая предусматривает право на отсрочку в таких случаях.

Также читайте: Зеленский подписал закон о праве на отсрочку для освобожденных из плена гражданских лиц
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Топ комментарии
+5
Невірне. Повинна бути не "відстрочка" яку в будь який момент можна забрати, а повне звільнення від примусової мобілізації брата або сестри загиблого, або пропавшого безвісти для того щоб батьки не залишились без опіки в старості. Зуйло звільняє одним указом десятки родичів в тому числі і дуже далеких які навіть не разу не бачились з загиблим і створює мобілізаційну кризу від якої виграє тільки *****.
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31.12.2024 19:56
+4
Здрисни, скотиняко такий.
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31.12.2024 19:54
+4
Який добрий пан, комусь дозволяє пожити ще якийсь час, поки не передумає.
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31.12.2024 19:59
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Дід ЗЕмороз, йбтвмт
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31.12.2024 19:20 Ответить
Готовить новорічний відосик - набирає матеріал.....
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31.12.2024 19:20 Ответить
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31.12.2024 19:38 Ответить
То чому ти ще тут?
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31.12.2024 19:43 Ответить
Здрисни, скотиняко такий.
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31.12.2024 19:54 Ответить
Правильне рішення.
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31.12.2024 19:33 Ответить
Невірне. Повинна бути не "відстрочка" яку в будь який момент можна забрати, а повне звільнення від примусової мобілізації брата або сестри загиблого, або пропавшого безвісти для того щоб батьки не залишились без опіки в старості. Зуйло звільняє одним указом десятки родичів в тому числі і дуже далеких які навіть не разу не бачились з загиблим і створює мобілізаційну кризу від якої виграє тільки *****.
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31.12.2024 19:56 Ответить
По перше, ми не в оркостані, і мені взагалі не цікаво, що там робить *****!, - так правильніше, якщо ви не у курсі. По друге, і цього закону, дивлячись на складну ситуацію, могло б і не бути. Тому, виходячи з цього, і враховуючи різницю у співвідношенні сил, це правильне, Людське рішення.
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31.12.2024 20:13 Ответить
В ********** *****, а в Україні, упс!, маємо аналог - зуйло. В один з тих десятків родичів уклоністів? Вітаю Зуйло ваш Прєзідєнт! А тепер
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31.12.2024 20:32 Ответить
Повторюю, Мені не цікаво, що, та кого ви там маєте.
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31.12.2024 21:00 Ответить
Ви на "Цензорі" дворічне телятко і можливо не знаєте що оцим знаком тут ось уже 20 років вічливо посилають нафуй. То ж
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31.12.2024 22:30 Ответить
Боже, врятуй.
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31.12.2024 19:45 Ответить
Який добрий пан, комусь дозволяє пожити ще якийсь час, поки не передумає.
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31.12.2024 19:59 Ответить
Вова! Кто будет воевать? Одни брони и отсрочки в тылу и три года люди в окопах...
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31.12.2024 20:09 Ответить
Так ти пропонуєш нехай одні сімї взагалі зникають, бо нікому більше воювати окрім сімей загиблих воїнів? сидить маячню строче, одразу видно, що нікого з близьких не ховав.
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31.12.2024 20:29 Ответить
цей закон і так діяв, просто додали в нього "неповнорідних".
зараз виникне нова схема, одруження на вдові чи матері загиблого військового.
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31.12.2024 20:34 Ответить
Але тут вже кмітливого погранічніка не буде поруч, який фіктивні шлюби бачить на глаз як рентгенівський апарат
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31.12.2024 21:43 Ответить
Тобто, якщо жінка вдова (чоловік загинув на війні), то вона може вийти заміж, і діти цього нового чоловіка отримують відстрочку?
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31.12.2024 22:39 Ответить
Якщо всиновить, але вони не спільні. Фіг його знає. Значить можна мутити. Закон написаний через жопу
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01.01.2025 09:30 Ответить
Одруження нічого не дасть. Може "всиновлення "?
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01.01.2025 09:28 Ответить
Всиновлення тільки до 18, або за рішенням суду у окремих випадках.
Тут дійсно як ви вище написали, буде укладатись шлюб щоб неповнорідні діти отримали відсрочку.
Чергова схема готова.
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01.01.2025 10:27 Ответить
 
 