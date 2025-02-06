РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12205 посетителей онлайн
Новости Видео
11 047 13

Оккупанты на легковушке мчатся на штурм и гибнут под атаками дронов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российские штурмовики едут в бой на легковом автомобиле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оказавшись на открытом пространстве, оккупанты принимают на себя несколько атак украинских дронов. Уцелевшие десантируются и пытаются укрыться от беспилотников в перелеске. Один из россиян после нескольких взрывов рядом, решает самостоятельно покончить с собой.

Смотрите также: Украинские защитники накрыли кассетными боеприпасами скопления российской техники и пехоты на Донетчине. ВИДЕО

Смотрите также: Бойцы бригады "Сталевий кордон" уничтожили 3 вражеских укрытия и ликвидировали оккупанта на Сумском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) война (1407) животные (935) уничтожение (7273) дроны (4123)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Не гинуть, а дохнуть...
показать весь комментарий
06.02.2025 13:42 Ответить
+2
Прям як в кіно - "загін самовбивць"
показать весь комментарий
06.02.2025 13:58 Ответить
+2
У них хворобливе бажання
згнити в Україні .
показать весь комментарий
06.02.2025 14:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Віина дронів - вчора першии вихід добровольця з Англіі і смерть
показать весь комментарий
06.02.2025 13:36 Ответить
Не гинуть, а дохнуть...
показать весь комментарий
06.02.2025 13:42 Ответить
Прям як в кіно - "загін самовбивць"
показать весь комментарий
06.02.2025 13:58 Ответить
У них хворобливе бажання
згнити в Україні .
показать весь комментарий
06.02.2025 14:05 Ответить
Улыбнитесь, каскадёры))))
показать весь комментарий
06.02.2025 14:24 Ответить
При зйомках нового Форсажу жодна тварина не постраждала всі тварани здохли
показать весь комментарий
06.02.2025 14:26 Ответить
Наші воюють для того, щоб жити, а кацапня - щоб здохнути!
показать весь комментарий
06.02.2025 14:26 Ответить
війна різних світів
показать весь комментарий
06.02.2025 14:42 Ответить
Наприкінці відео кідар рачки став, можливо йому допомога потрібна, дроном антізакрепом.
показать весь комментарий
06.02.2025 14:31 Ответить
он застрелился
показать весь комментарий
06.02.2025 15:22 Ответить
Ще ніколи кацап не подихав на колінах і ось знов.
показать весь комментарий
06.02.2025 18:23 Ответить
красота!
показать весь комментарий
06.02.2025 16:33 Ответить
Неужели нельзя было застрелиться сразу у себя в Мухосранске? А так, ехал долго по полю, рисковал жизнью. По следам пороховых газов определят, что самострел и жене денег не дадут.
показать весь комментарий
07.02.2025 10:02 Ответить
 
 