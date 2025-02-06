Оккупанты на легковушке мчатся на штурм и гибнут под атаками дронов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российские штурмовики едут в бой на легковом автомобиле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оказавшись на открытом пространстве, оккупанты принимают на себя несколько атак украинских дронов. Уцелевшие десантируются и пытаются укрыться от беспилотников в перелеске. Один из россиян после нескольких взрывов рядом, решает самостоятельно покончить с собой.

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