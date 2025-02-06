Оккупанты на легковушке мчатся на штурм и гибнут под атаками дронов. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой российские штурмовики едут в бой на легковом автомобиле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оказавшись на открытом пространстве, оккупанты принимают на себя несколько атак украинских дронов. Уцелевшие десантируются и пытаются укрыться от беспилотников в перелеске. Один из россиян после нескольких взрывов рядом, решает самостоятельно покончить с собой.
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+13 WRX WRX
показать весь комментарий06.02.2025 13:42 Ответить Ссылка
+2 Володимир Коржов #575140
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+2 Vasyl Ivanyk
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згнити в Україні .
жодна тварина не постраждалавсі тварани здохли