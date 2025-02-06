Зеленский о Курской операции: Мы вернули войну домой, в Россию, и именно там должны чувствовать, что такое война. ВИДЕО

Операция ВСУ в Курской области вернула войну в Россию, и именно там должны чувствовать, что такое война.

Об этом в своем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже полгода Курской операции. Наши активные действия на территории России: мы вернули войну домой, в Россию. И именно там должны чувствовать, что такое война. И чувствуют.

Сегодня я наградил участников Курской операции: двое ребят - Герои Украины. Также вручил "Кресты боевых заслуг", ордена Украины. Я хочу поблагодарить каждого украинского воина, все наши подразделения, которые задействованы на Курщине и которые показали всему миру, что мы можем даже в условиях ограниченных ресурсов действовать активно, неожиданно и результативно. Российский блеф обнаруживаем как блеф. Защищаем наши города - Сумы и Харьков. Значительно пополнили обменный фонд. Это сотни и сотни российских военных, которых мы обмениваем, чтобы возвращать украинцев из плена.

Есть у нас в плену и солдаты Северной Кореи. Сейчас они проходят лечение: были ранены они в боях - тяжелые ранения. Но они являются доказательством того, что Путин втянул еще одно государство в эту войну - Северную Корею - и обучает это государство вести современную войну. Это угроза для всех, для каждой страны в Восточной Азии. Я благодарен всем партнерам, кто понимает, как важно остановить Россию сейчас - сейчас, чтобы не пришлось еще через годы воевать", - подчеркнул Зеленский.

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