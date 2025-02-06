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Зеленский о Курской операции: Мы вернули войну домой, в Россию, и именно там должны чувствовать, что такое война. ВИДЕО

Операция ВСУ в Курской области вернула войну в Россию, и именно там должны чувствовать, что такое война.

Об этом в своем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня уже полгода Курской операции. Наши активные действия на территории России: мы вернули войну домой, в Россию. И именно там должны чувствовать, что такое война. И чувствуют.

Сегодня я наградил участников Курской операции: двое ребят - Герои Украины. Также вручил "Кресты боевых заслуг", ордена Украины. Я хочу поблагодарить каждого украинского воина, все наши подразделения, которые задействованы на Курщине и которые показали всему миру, что мы можем даже в условиях ограниченных ресурсов действовать активно, неожиданно и результативно. Российский блеф обнаруживаем как блеф. Защищаем наши города - Сумы и Харьков. Значительно пополнили обменный фонд. Это сотни и сотни российских военных, которых мы обмениваем, чтобы возвращать украинцев из плена.

Есть у нас в плену и солдаты Северной Кореи. Сейчас они проходят лечение: были ранены они в боях - тяжелые ранения. Но они являются доказательством того, что Путин втянул еще одно государство в эту войну - Северную Корею - и обучает это государство вести современную войну. Это угроза для всех, для каждой страны в Восточной Азии. Я благодарен всем партнерам, кто понимает, как важно остановить Россию сейчас - сейчас, чтобы не пришлось еще через годы воевать", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20889) обращение (772) Курск (1150)


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Топ комментарии
+14
А те що робиться на донбасі тебе не ''гойдає''.
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06.02.2025 18:38 Ответить
+10
Полгода отметить можно. Но надо также отпраздновать 3-летие "шашлычков на майские".
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06.02.2025 18:40 Ответить
+8
А шо, бот, не Зеля напав у травні 2019 року? Він і досі гризе, **** неголена, країну з середини допомогая касабам вбивати українців.
Слухай, а як вас ЗЕлена жОПа у боти вербує?
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06.02.2025 19:04 Ответить
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А те що робиться на донбасі тебе не ''гойдає''.
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06.02.2025 18:38 Ответить
Фортець "Соледар", "Бахмут", "Авдіївка" у кейсах піарастів ЗЄ ніколи не було. То нам всім примарилося.
Завжди була фортеця "Суджа".

А от як і її просруть, то тоді вже і її ніколи не буде.
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06.02.2025 22:41 Ответить
Нажаль, ще не повернули до дому, а тількі хфіртку відчинили... "Повернули до дому" буде коли кацапи самі по мацкве КАБи скидати будуть.
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06.02.2025 18:40 Ответить
Полгода отметить можно. Но надо также отпраздновать 3-летие "шашлычков на майские".
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06.02.2025 18:40 Ответить
Треба повернути війну в моцкву. Щоб боялись кожної ночі. Смерть моцкві 🏢🎇💣
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06.02.2025 18:41 Ответить
Зеленський готовий до перемовин з РФ, але вважає, що Путін боїться з ним розмовляти
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06.02.2025 18:42 Ответить
Хто там запитував,де це придурок?
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06.02.2025 18:43 Ответить
тебе звали ?
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06.02.2025 18:44 Ответить
а я думав шо це путін напав на нас
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06.02.2025 18:49 Ответить
Ну, напав путлер ще в 2014 році, а то шо маємо зараз то зпслуга твого Вальодьі, так шо думати тобі треба головою а сракою, бот жОПастий.
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06.02.2025 18:56 Ответить
шо Зеля напав на нас ?
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06.02.2025 18:58 Ответить
А шо, бот, не Зеля напав у травні 2019 року? Він і досі гризе, **** неголена, країну з середини допомогая касабам вбивати українців.
Слухай, а як вас ЗЕлена жОПа у боти вербує?
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06.02.2025 19:04 Ответить
А то ботоферму на Кирилівській створили мабудь. Ото пОцієнти й строчать..
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06.02.2025 19:14 Ответить
То шо бот, як вас жОПа вербує? Ти де зник? З начальников радишся шо відповісти?
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06.02.2025 20:16 Ответить
якщо повернув рашистську війну додому,то чому українці не відчувають миру в Україні, а щодня хоронять захисників Неньки ,відчуваючи рашистську війну в Україні ???
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06.02.2025 18:50 Ответить
Нє-а. Помилка. Відчувати повинні в "мацквє." Тому і війна так довго ,що в "мацквє' її не відчувають.
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06.02.2025 18:53 Ответить
Да заїпав ти вже всіх своєю "суджанською операцією ".
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06.02.2025 19:08 Ответить
Я пропоную ще висадити десант під Владівостоком !
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06.02.2025 22:00 Ответить
Всі зможуть ту Суджу, якою постійно хизується ЗЄ, знайти на мапі?
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06.02.2025 22:38 Ответить
От якби через ту Суджу дійшов до маааскви, та влупив по кремлю, думі, останкінській башні і по мааасква-сіті, тоді б усім було б трохи зрозуміліше ! А ще курська АЕС дуже муляє ! І до речі, а чому це міст на Крим ще стоїть ?!!!!
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06.02.2025 23:00 Ответить
В три села, два хутора повернули. Хоч би на мапу подивився, але про що я - де мапа, а де ноти.
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06.02.2025 23:03 Ответить
 
 