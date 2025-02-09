Бойцы бригады "Хижак" ликвидировали российских пехотинцев на Торецком направлении. ВИДЕО
Бойцы бригады "Хижак" Национальной полиции Украины точными сбросами боеприпасов ликвидировали российских пехотинцев на Торецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликована в соцсети.
