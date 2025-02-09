РУС
Бойцы бригады "Хижак" ликвидировали российских пехотинцев на Торецком направлении. ВИДЕО

Бойцы бригады "Хижак" Национальной полиции Украины точными сбросами боеприпасов ликвидировали российских пехотинцев на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликована в соцсети.

армия РФ (20613) война (1449) ликвидация (4063) Нацполиция (16768)
+9
Яка влучність:люба-дорага сматреть..
09.02.2025 11:21 Ответить
+8
Вся кацапська мразота повинна бути знищена 🤬
09.02.2025 11:09 Ответить
+4
Точність вражає.
09.02.2025 12:28 Ответить
Де закацаплені ухилянти, які посилаються поліцію на фронті?
09.02.2025 11:58 Ответить
Не бігай від українського аса , помреш втомленим.
09.02.2025 12:02 Ответить
Фарш-бросок.
09.02.2025 12:08 Ответить
На асфальті і бетоні гранати дуже ефективні.Всі уламки і вибухова хвиля стеляться над твердим покриттям.Знайомі роблять з старих чавунних труб корпуси з насічками,а дронщики начиняють пластидом.Кацапи в захваті.
09.02.2025 12:13 Ответить
"Труби", "насічки"... Проста скляна півлітрова банка. В банку вливається на дно розплавлений тротил. Вздовж стінки, в один ряд, по колу, укладається щебінь (граніт), величиною з горіх ліщини. Доливається ще шар тротилу. Укладається ще ряд щебеню. Так - по вінця. Банка накривається пластиковою кришкою. І все.
10.02.2025 05:38 Ответить
Тут штука в тому,що труби беруть тільки визначеного діаметру які підходять для тримачів скидів,банку не причепиш.А коли є час і натхнення,то можна бавитись до безтями.Наші знайомі дуже хвалять керамічні чашки-ізолятори наприклад.Дають гострі уламки,важко знайти в тілі.
10.02.2025 08:41 Ответить
Банка з-під томатного соусу (висока) - приблизно така ж, за діаметром, як корпус рг-42. Так само можна використать жерстяну банку з-під згущеного молока (з таких банок у ІІ світову, корпуси РГ-42 і робили...)
10.02.2025 09:06 Ответить
Точність вражає.
09.02.2025 12:28 Ответить
На дронах установили снайперские прицелы
09.02.2025 14:46 Ответить
оце навчилися! Дякую, хлопці! тримайтесь!
09.02.2025 20:32 Ответить
 
 