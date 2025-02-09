Воины бригады Нацгвардии "Рубіж" дронами-камикадзе ликвидировали немало оккупантов. ВИДЕО
Воины 4-го батальона "Сила Свободи" бригады Нацгвардии "Рубіж" дронами-камикадзе ликвидировали российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликована в соцсети.
наприкдад, вчора.
якась ..зда каже:
коли її запрошують на побачення та приїжають на рено чи фольсвагені, воно розвертається і йде бо не хоче зустрічатися з ніщебродами.
я написав:
....издо, змий штукатурку та подовись в дзеркало, для тебе москвича чи запорожця вистачить.
заблокували нах......
а як розлітаються черепушки, це норм.
хіба це справедливо?
Так що не "клепай" на "Цензор" - він "тримає руку на пульсі"...