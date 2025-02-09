РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7556 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 280 7

Воины бригады Нацгвардии "Рубіж" дронами-камикадзе ликвидировали немало оккупантов. ВИДЕО

Воины 4-го батальона "Сила Свободи" бригады Нацгвардии "Рубіж" дронами-камикадзе ликвидировали российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликована в соцсети.

Смотрите также: Бойцы бригады "Хижак" ликвидировали российских пехотинцев на Торецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20613) война (1449) ликвидация (4063) Национальная гвардия (2233)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а нікому не здається що в той час коли ми кожен день спостерігаємо як дохнуть орки в прямому ефірі, той самий цензор чи тікток блокує нас за ненормативну лексику???
наприкдад, вчора.
якась ..зда каже:
коли її запрошують на побачення та приїжають на рено чи фольсвагені, воно розвертається і йде бо не хоче зустрічатися з ніщебродами.
я написав:
....издо, змий штукатурку та подовись в дзеркало, для тебе москвича чи запорожця вистачить.
заблокували нах......
а як розлітаються черепушки, це норм.
хіба це справедливо?
показать весь комментарий
09.02.2025 12:14 Ответить
Вінгорський! З початку "повномасштабки" я особисто звернувся до адмінів, з проханням знять заборону на "нецензурщину" на форумі - якщо вона стосується ситуації, а не вживається у якості особистої образи опонента. Пояснив, що це потрібно з чисто психологічних мотивів - людям потрібна "розрядка емоцій". Обумовив, що з закінченням війни сам нагадаю про відновлення заборони. Через кілька днів помітив, що моя пропозиція була врахована. Адмін якось, навіть пояснення давав одному з форумчан, з цього приводу.
Так що не "клепай" на "Цензор" - він "тримає руку на пульсі"...
показать весь комментарий
09.02.2025 13:52 Ответить
ти ж тут перший стукач ))
показать весь комментарий
09.02.2025 20:37 Ответить
.....................................
показать весь комментарий
09.02.2025 20:52 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2025 21:10 Ответить
Виконавцям - респект!!! Особливо за беху))))
показать весь комментарий
09.02.2025 14:07 Ответить
то я ж писав що на тікток заблокували та навів приклад.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:01 Ответить
 
 