РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7556 посетителей онлайн
Новости Видео
8 523 42

Рашисты пытались повесить триколор РФ над Торецком: "Хижаки" атаковали сбросом ВОГа. ВИДЕО

Российские захватчики предприняли попытки вывесить над Торецком Донецкой области свой российский триколор. Украинские воины помешали этому.

Об этом сообщили в сводной бригаде "Хижак" при Департаменте патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня в шесть утра российский оккупант вылез с российским флагом на копер шахты.

"Хижаки" атаковали его сбросом, а смежники накрыли артой (28 ОМБр). В результате - тряпку даже не успели развернуть", - рассказали в бригаде.

Тем временем другая российская группа, пытаясь "хоть как-то запихнуть триколор в город", забросили его на здание. Но бомбер бригады "Хижак" сбил его сбросом ВОГа.

Также читайте: В Торецке идут городские бои, информация РФ о захвате города - фейк, - ОТГ "Луганськ"

Автор: 

ликвидация (4063) Нацполиция (16768) флаг (955) Донецкая область (10819) Торецк (543) Бахмутский район (623) война в Украине (6200)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Снайперський скид!
показать весь комментарий
09.02.2025 13:43 Ответить
+7
забаньте вже цього кацапа.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:14 Ответить
+6
В результаті це ганчірʼя опинилося там де і треба.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Снайперський скид!
показать весь комментарий
09.02.2025 13:43 Ответить
По факту окупанти пішком ходять по Торецьку, а ми вже тільки дронами долітаємо.................................
показать весь комментарий
09.02.2025 16:04 Ответить
Уроды аквафрешные..
показать весь комментарий
09.02.2025 13:50 Ответить
Є ще і зелені виродки, що віддають трампу копалини які знаходяться на неокупованій території
показать весь комментарий
09.02.2025 14:09 Ответить
Усюди свою статеву ганчірку тулять ...
показать весь комментарий
09.02.2025 13:52 Ответить
То тут можна вжити не "статева" а "підлогова" ганчірка. Але не принципово, і так і так нормально звучить
показать весь комментарий
09.02.2025 13:54 Ответить
Гугл перекладачу невідомі такі тонкощі.
показать весь комментарий
09.02.2025 19:17 Ответить
Що ж тепер робити, як виправити?
показать весь комментарий
09.02.2025 13:57 Ответить
Знаменитий коментар М. Подоляк? Я навіть не чув про таку особу. Про зміст коментаря здогадуюсь. Так розумію сестричка по розуму пінгвінофіла Дикого.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:08 Ответить
кацап, іди нахй
показать весь комментарий
09.02.2025 14:38 Ответить
Жаль оркам по зомбоящику такого не покажут.
показать весь комментарий
09.02.2025 13:53 Ответить
Щось ти кацапюра зажилося не тільки у житті, а і на Цензорі ...
показать весь комментарий
09.02.2025 14:58 Ответить
Ну що тобі, смердючому кацапчику сказати, сиджу в окопі серед Альп, готуюсь боронити Швейцарщину від туристів ...
показать весь комментарий
09.02.2025 15:09 Ответить
Патриот, как там каZапам на нуле у Германии ?
показать весь комментарий
09.02.2025 15:35 Ответить
Ботяра у тебя лапти расшнуровались.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:58 Ответить
Ще якби й собачка підбігла та справила нужду на цю кацапсячу ганчірку.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:04 Ответить
Причому - потужна!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:29 Ответить
Фетиш и показуха. Одним 4 бойца не жалко, нашим дроны девать некуда. Те свои тряпки спешат вывесить, мы пограничный столб таскаем и в Крым, с боем заходим, чтоб с потерями с флагом сфоткаться.
У кацапов фото с флагом в Генштаб уходит чтоб победой похвастаться, а потом месяц отбивать контр атаки.
И им и нам есть решение. Флаг вешает командир дивизии. Он зассыт среди боя на копер переться. А значит флаг будет висеть когда будет безопасно, и н.п, точно, контролируют.
Помните ножевой бой, где якут оказался ловче?
Вот этот якут поперся флаг вешать, а наших погнали его мгновенно снимать.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:39 Ответить
забаньте вже цього кацапа.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:14 Ответить
Якась татаро-монгольска навала на Цензор сьогодні ...
показать весь комментарий
09.02.2025 14:55 Ответить
100 к🤣
показать весь комментарий
09.02.2025 14:18 Ответить
кацап,а що буде, якщо все буде навпаки?
показать весь комментарий
09.02.2025 14:20 Ответить
Ще хтось цього підара лайкає. Так ось пояснюю тобі, як безпосередній учасник війни. Коли проводяться наступальні дії підарів то їх й гине в 10 раз більше чим нас. Навіть з гасіка я 200 і 300 бувало за ніч по цілому взводу підарів бо тупо йшли вперед. А там якщо 300 то й скоро 200, бо евак це пріоритетна й легка ціль, що у нас, що в підарів. Правда у нас таке саме було літом 23 під час контрнаступу.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:41 Ответить
Та лайкає такий саме кацапський ботяра, користуються що сьогодні у адмінів вихідний ...
показать весь комментарий
09.02.2025 15:04 Ответить
Козломордый, а занять территории с которых отступила Украинская армия , это у вас пэрэмога?
показать весь комментарий
09.02.2025 14:45 Ответить
кацап Мушинскій,справа в тому,що я один з тих,хто звільняв від вас правобережну Херсонщину й бачив роботу "Хаймарсів" по ваших позиціях після того,як ми на них заходили, якщо ти,дірява фуфайка вважаєш, що у вас козлорилих "патєрьнєт",то ти м'яко кажучи -дуже помиляєшся.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:05 Ответить
Ти на це дуже сподіваєшся?
показать весь комментарий
09.02.2025 14:27 Ответить
В результаті це ганчірʼя опинилося там де і треба.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:10 Ответить
Шкода , що тільки кацапська ганчірка полетіла вниз без кацапа ,
який встиг втікти 😡
показать весь комментарий
09.02.2025 14:20 Ответить
 
 