Рашисты пытались повесить триколор РФ над Торецком: "Хижаки" атаковали сбросом ВОГа. ВИДЕО

Российские захватчики предприняли попытки вывесить над Торецком Донецкой области свой российский триколор. Украинские воины помешали этому.

Об этом сообщили в сводной бригаде "Хижак" при Департаменте патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня в шесть утра российский оккупант вылез с российским флагом на копер шахты.

"Хижаки" атаковали его сбросом, а смежники накрыли артой (28 ОМБр). В результате - тряпку даже не успели развернуть", - рассказали в бригаде.

Тем временем другая российская группа, пытаясь "хоть как-то запихнуть триколор в город", забросили его на здание. Но бомбер бригады "Хижак" сбил его сбросом ВОГа.

Также читайте: В Торецке идут городские бои, информация РФ о захвате города - фейк, - ОТГ "Луганськ"