Рашисты пытались повесить триколор РФ над Торецком: "Хижаки" атаковали сбросом ВОГа. ВИДЕО
Российские захватчики предприняли попытки вывесить над Торецком Донецкой области свой российский триколор. Украинские воины помешали этому.
Об этом сообщили в сводной бригаде "Хижак" при Департаменте патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сегодня в шесть утра российский оккупант вылез с российским флагом на копер шахты.
"Хижаки" атаковали его сбросом, а смежники накрыли артой (28 ОМБр). В результате - тряпку даже не успели развернуть", - рассказали в бригаде.
Тем временем другая российская группа, пытаясь "хоть как-то запихнуть триколор в город", забросили его на здание. Но бомбер бригады "Хижак" сбил его сбросом ВОГа.
У кацапов фото с флагом в Генштаб уходит чтоб победой похвастаться, а потом месяц отбивать контр атаки.
И им и нам есть решение. Флаг вешает командир дивизии. Он зассыт среди боя на копер переться. А значит флаг будет висеть когда будет безопасно, и н.п, точно, контролируют.
Помните ножевой бой, где якут оказался ловче?
Вот этот якут поперся флаг вешать, а наших погнали его мгновенно снимать.
який встиг втікти 😡