Российский захватчик показывает средний палец нашему дрону на Харьковщине. ВИДЕО
Воины 3-й отдельной танковой "Залізної бригади" сняли на Харьковщине, как российский захватчик показал средний палец нашему дрону, а затем, приблизившись к нему, был ликвидирован.
Об этом сообщили в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
MrStepanovM
09.02.2025 14:45
Погрібний Олександр
09.02.2025 14:50
олег иванов #434516
09.02.2025 15:08
І шо за життя а тій парашії щоб отак запросто здохнуть за пару рублів ...
Хіба що таке.
"Он шагнул из траншеи
Мозг проеден был гонорею ...
Он и дрона бояцццо не стал
И без боя той мудень
Дрон цельнул его в дюндель
Только ветер мотки разбросал !!!"