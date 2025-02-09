РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7556 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 666 22

Российский захватчик показывает средний палец нашему дрону на Харьковщине. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной танковой "Залізної бригади" сняли на Харьковщине, как российский захватчик показал средний палец нашему дрону, а затем, приблизившись к нему, был ликвидирован.

Об этом сообщили в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 5-й ОШБр уничтожили вражеский миномет и пехоту противника в укрытиях на Покровском и Кураховском направлениях. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20613) война (1449) ликвидация (4063)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
ех, як же ще одного дрона не вистачило!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:45 Ответить
+10
Гарний виховний урок!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:50 Ответить
+7
Куда потащили?В кулек паковать?Лайфхак кацапам-сильно захотел домой-покажи "фак" украинскому дрону. Да и Глафира твоя ипотеку закроет.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ех, як же ще одного дрона не вистачило!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:45 Ответить
Так, ще одного для його закадичників
показать весь комментарий
09.02.2025 16:48 Ответить
Гра зі смертю - раша рулєтка
показать весь комментарий
09.02.2025 14:45 Ответить
Не довго музика грала не довго фраєр танцював.
показать весь комментарий
09.02.2025 14:49 Ответить
Гарний виховний урок!
показать весь комментарий
09.02.2025 14:50 Ответить
Шо там в головах?
І шо за життя а тій парашії щоб отак запросто здохнуть за пару рублів ...
показать весь комментарий
09.02.2025 14:52 Ответить
Куда потащили?В кулек паковать?Лайфхак кацапам-сильно захотел домой-покажи "фак" украинскому дрону. Да и Глафира твоя ипотеку закроет.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:08 Ответить
Надмірне вживання алкоголю притуплює очевидність
показать весь комментарий
09.02.2025 15:08 Ответить
Забанений за порушення стандартів.Мене в чат-рулєтці забанили кацапи,теж їм факи показував.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:11 Ответить
здирайте шкіру, поки теплий
показать весь комментарий
09.02.2025 15:13 Ответить
Не кожен таксидерміст візьмецця з цієї шкури опудало робить,адже дрон її сильно попортив.
Хіба що таке.
показать весь комментарий
09.02.2025 15:35 Ответить
І зразу ж двоє інших орків потягнули його в нору їсти. Потрібно по два дрони запускати. Один відволікає а інший з іншої сторони б'є
показать весь комментарий
09.02.2025 15:19 Ответить
Який гоноровий лемінг! Он его нє просто показал - он єго к хєру привязал...
показать весь комментарий
09.02.2025 15:25 Ответить
хіба він не лайк показував?
показать весь комментарий
09.02.2025 15:41 Ответить
Don`t ******* *******s...
показать весь комментарий
09.02.2025 15:43 Ответить
Хтось же повинен навчити ввічливості цих пихатих самовпевнених під@рів!!!
показать весь комментарий
09.02.2025 16:02 Ответить
Чорти на сковородці !
показать весь комментарий
09.02.2025 19:39 Ответить
Роз'яснення кацапам ,що таке непристойні манери.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:30 Ответить
Все вяличие рабссеи... Безмозглое бухое тупое двуногое, которое даже рабссейский кукиш скрутить не может своими неумелыми грабками...
показать весь комментарий
09.02.2025 16:32 Ответить
Судячи як його скрутило у клубок -- там інший палець відірвало !
показать весь комментарий
09.02.2025 19:37 Ответить
А як там на рахунок середнього пальця , відірвало чи ні ?
показать весь комментарий
09.02.2025 19:09 Ответить
Эпилог : "Сдох Охрим , ну и хер с ним" :

"Он шагнул из траншеи
Мозг проеден был гонорею ...
Он и дрона бояцццо не стал
И без боя той мудень
Дрон цельнул его в дюндель
Только ветер мотки разбросал !!!"
показать весь комментарий
09.02.2025 19:36 Ответить
 
 