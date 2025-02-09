Российский захватчик показывает средний палец нашему дрону на Харьковщине. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной танковой "Залізної бригади" сняли на Харьковщине, как российский захватчик показал средний палец нашему дрону, а затем, приблизившись к нему, был ликвидирован.

Об этом сообщили в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

