РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7556 посетителей онлайн
Новости Видео
2 356 28

Москва больше не сможет использовать энергию как оружие против Балтийских государств, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский прокомментировал отсоединение стран Балтии от российской энергосети.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграме главы государства.

"Сегодня - важное событие для нашего региона, в целом для Европы. Государства Балтии, хорошие друзья Украины, отсоединились от российской энергосети. Их энергосистемы отныне полностью синхронизированы с европейской континентальной системой. Украина это уже сделала в 22-м году, и сейчас Балтийские государства тоже избавились от зависимости.

Москва больше не сможет использовать энергию как оружие против Балтийских государств. И также это означает, что Европа стала еще более целостной. Именно такого курса мы все в Европе должны придерживаться и в дальнейшем - все на континенте. Это касается, в частности, стран Центральной Европы - тех, которые до сих пор имеют договоры с Россией. Надо больше работать с Америкой - LNG газ, нефть. Надо больше работать с нашими партнерами в соседних странах с Евросоюзом в этом регионе, чтобы импортировать необходимую энергию. Кавказ, Ближний Восток, Северная Африка.

Чем меньше будет зависимостей европейцев от России, тем скорее удастся гарантировать надежную безопасность всем в Европе. Я поздравляю наших друзей - Литву, Латвию, Эстонию с сегодняшним достижением. Важно, что Польша помогает, и это снова и снова доказывает: сотрудничество между нами всеми - это независимость каждого из нас", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупированные территории вернутся, когда Россия будет слабой, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) обращение (811) Балтия (367)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
І все ж завдяки тобі, потужний ти наш! До речі завтра, завдяки Володимиру Олександровичу у 07:18 в Україні зійде Сонце!
показать весь комментарий
09.02.2025 20:15 Ответить
+28
І в цю тему свого п'ятака всунув ...
показать весь комментарий
09.02.2025 20:11 Ответить
+19
Молодець
Врятував балтійські держави
показать весь комментарий
09.02.2025 20:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І в цю тему свого п'ятака всунув ...
показать весь комментарий
09.02.2025 20:11 Ответить
я строчу кожен день одно і теж саме про те що през став прессекретарем самого себе.
скоро мосійчучка залишиться без роботи!
показать весь комментарий
09.02.2025 20:41 Ответить
Невже сам додумався?
показать весь комментарий
09.02.2025 20:13 Ответить
І все ж завдяки тобі, потужний ти наш! До речі завтра, завдяки Володимиру Олександровичу у 07:18 в Україні зійде Сонце!
показать весь комментарий
09.02.2025 20:15 Ответить
з Сонечком дуже Потужно 🤣🤣
показать весь комментарий
09.02.2025 21:11 Ответить
Молодець
Врятував балтійські держави
показать весь комментарий
09.02.2025 20:17 Ответить
Не зможе використовувати енергію, як зброю, але зможе використовувати ракети та дрони, як зброю проти енергії.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:19 Ответить
Завтра не лох пустить расєйський газ під видом азерского і закупить расейські реактори на АЕС. Масква в шоке. Пращай немитая расея.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:20 Ответить
Зрозуміло, Вовочка знайшов віключатіль...
показать весь комментарий
09.02.2025 20:21 Ответить
Говорить той, хто досі качає кацапську нафту по наших трубопроводах...
показать весь комментарий
09.02.2025 20:23 Ответить
Боневтіку Потужному краще промовчати, бо Фламідія, якого кличуче абрамович гаманець пуйла, як арахамія і Герус купували електроенергію у лукашенко і приїздили до нас навіть президенти країн Балтії і просили цього не робити, але ви продовжували, а сьогодні вилазиш з цими заявами, подумав, що все забулося?
показать весь комментарий
09.02.2025 20:24 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2025 20:27 Ответить
В ботсвані ******* розкішних жінок, не то що тих кволих болгарських мінєтчиць. І погода там гарна.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:54 Ответить
пару днів назад цей зрадник привязав Україну до рашистської енергетики ,дозволивши добудову Хмельницької АЕС.на котру встановлять рашистські реактори, від котрих відмовилась Болгарія, і котрі потрібно заправляти рашистським ураном
показать весь комментарий
09.02.2025 20:29 Ответить
Зате з кацапськими ядерними реакторами в Україні буде повна енергетична неза… срака. Палєгчє, Зєля, Балтійським країнам не потрібні вечірні гундосики - там є свої президенти.
показать весь комментарий
09.02.2025 20:30 Ответить
зелені підари хочуть розпиляти 500млн долларів на купівлі російських реакторів у болгар, які лежали 15 років! На додачу до 600 мл які болгари за них хочуть. А хто в нас посол в Болгарії? Фахова мінєтчиця!
показать весь комментарий
09.02.2025 20:30 Ответить
А ти дочого?
показать весь комментарий
09.02.2025 20:33 Ответить
а цей диктор яким боком до енергонезалежності балтійців ?
манія величі ?
показать весь комментарий
09.02.2025 20:33 Ответить
Литвин із Подляком вже не знають що у той суфльор Вовіку писати.
Наступного разу впишуть про "таке дуже корисне явище, яке ми підримуємо, як парад планет"
показать весь комментарий
09.02.2025 20:34 Ответить
На ви що, геніально, вава їм підказав, вони самі би ніколи не додумались
показать весь комментарий
09.02.2025 21:13 Ответить
Потрібно тепер знищити їхню усю енергетику щоб не змогли всередині кацапстану використовувати її як зборою!
показать весь комментарий
09.02.2025 21:41 Ответить
гарні коменти, нема чого додати. Тут вся справжня любов до влади. Пара слів - всі часи незалежності України забруднені сучими темними справами з кацапами. Не буду тут аналізувати... газ, флот... та ж електроенергія та інші приховані і не дуже справи. ВСІ наші презики та їх кабінети у лайні. Взірцем були ті ж країни Балтії - практично відрізалися від лаптів, не маєчи і десятої долі наших ресурсів. Якось так
показать весь комментарий
09.02.2025 22:22 Ответить
Теж собі в актив приписав? Більш звиздіти кожен день нема що?
показать весь комментарий
09.02.2025 22:28 Ответить
І яким боком клоун, що у воюючій з Росією Україні купує кацапські реактори, до енергонезалежності Балтії?
показать весь комментарий
09.02.2025 23:23 Ответить
Мабуть коксу свіженького підвезли. Куди це мурло ще не заснуло свої рейси??!!! Пнх
показать весь комментарий
10.02.2025 06:47 Ответить
Гігант мислі ... ***.
показать весь комментарий
10.02.2025 09:49 Ответить
 
 