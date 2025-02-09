Москва больше не сможет использовать энергию как оружие против Балтийских государств, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский прокомментировал отсоединение стран Балтии от российской энергосети.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграме главы государства.

"Сегодня - важное событие для нашего региона, в целом для Европы. Государства Балтии, хорошие друзья Украины, отсоединились от российской энергосети. Их энергосистемы отныне полностью синхронизированы с европейской континентальной системой. Украина это уже сделала в 22-м году, и сейчас Балтийские государства тоже избавились от зависимости.

Москва больше не сможет использовать энергию как оружие против Балтийских государств. И также это означает, что Европа стала еще более целостной. Именно такого курса мы все в Европе должны придерживаться и в дальнейшем - все на континенте. Это касается, в частности, стран Центральной Европы - тех, которые до сих пор имеют договоры с Россией. Надо больше работать с Америкой - LNG газ, нефть. Надо больше работать с нашими партнерами в соседних странах с Евросоюзом в этом регионе, чтобы импортировать необходимую энергию. Кавказ, Ближний Восток, Северная Африка.

Чем меньше будет зависимостей европейцев от России, тем скорее удастся гарантировать надежную безопасность всем в Европе. Я поздравляю наших друзей - Литву, Латвию, Эстонию с сегодняшним достижением. Важно, что Польша помогает, и это снова и снова доказывает: сотрудничество между нами всеми - это независимость каждого из нас", - сказал Зеленский.

