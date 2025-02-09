Оккупированные территории вернутся, когда Россия будет слабой, - Зеленский
Украина вернет оккупированные территории тогда, когда Россия будет слабой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью для британского вещателя ITV News заявил президент Владимир Зеленский.
"Суверенитет нарушила Россия. Поэтому в момент, когда Россия будет слабой - а она будет, безусловно - в этот момент все вернется. Наша задача - чтобы все вернулось чем раньше, тем лучше, и вернулось дипломатично. Потому что потери людей - это очень болезненно. Люди важнее всего", - сказал президент.
Отвечая на вопрос, увидит ли он когда-нибудь украинский флаг в оккупированных ныне Севастополе, Мариуполе и Донецке, Зеленский сказал: "Да, я уверен в этом".
