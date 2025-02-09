РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
10 314 213

Оккупированные территории вернутся, когда Россия будет слабой, - Зеленский

Владимир Зеленский

Украина вернет оккупированные территории тогда, когда Россия будет слабой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью для британского вещателя ITV News заявил президент Владимир Зеленский.

"Суверенитет нарушила Россия. Поэтому в момент, когда Россия будет слабой - а она будет, безусловно - в этот момент все вернется. Наша задача - чтобы все вернулось чем раньше, тем лучше, и вернулось дипломатично. Потому что потери людей - это очень болезненно. Люди важнее всего", - сказал президент.

Отвечая на вопрос, увидит ли он когда-нибудь украинский флаг в оккупированных ныне Севастополе, Мариуполе и Донецке, Зеленский сказал: "Да, я уверен в этом".

Документы из "Плана победы" могут быть основой для плана Трампа, - Зеленский

Зеленский Владимир (21986) оккупация (10299)
Топ комментарии
+52
Ах ти зелена скотина! ХТО називав мінські угоди поганими, ХТО верещав, що вмер, але не віддав би Крим?! А тепер вже готовий домовлятися з ******?!!!
показать весь комментарий
09.02.2025 18:35 Ответить
+45
Я б загинув тоді у Форосі!
Я би вмер би тоді у Керчі!
Серед Сак, Судаків, Феодосій
Я б подох би удень чи вночі!
Я б у Ялті копита відкинув!
Може бути - в Алушті б сконав!
Але я, як герой, не загинув
Бо в Москві я концерти давав.
показать весь комментарий
09.02.2025 18:49 Ответить
+43
Японія таким макаром вже 80р Курили повертають
показать весь комментарий
09.02.2025 18:32 Ответить
Такі да - ця паскуда вже рідкоземельні метали і підозрюю що й газосховища разом з ГТС за фук подарує.
показать весь комментарий
09.02.2025 23:52 Ответить
Все зрозуміло! Гундосий вже згоден на капітулірен,і у випадку чого ,звалить в солнєчную Хайфу...
показать весь комментарий
09.02.2025 22:01 Ответить
Зеля остаточно розписався в своєму безсиллі. Це катастрофа, фіаско і повний п...дець. Будь яка зупинка зараз перетвориться на поразку, анексія найменшого шматка території - на перемогу путіна. Цього не можна допускати. Не можеш - просто піди у відставку і не плутайся під ногами.
показать весь комментарий
09.02.2025 22:25 Ответить
Зелена продажна гніда вже відкрито говорить про неминучу капітуляцію.
показать весь комментарий
09.02.2025 23:23 Ответить
А це у блазня коли в планах? Літом, чи після зимнього катанні на лижах в Буковелі?
показать весь комментарий
09.02.2025 22:36 Ответить
За ребро і в полі повішати (яб його стратив) скільки ця потвора життів погубила
показать весь комментарий
09.02.2025 22:58 Ответить
Сложный вопрос..хорошо конечно.воевать до победы.но это могут говорить лишь те.кто в окопах.Но не с дивана.Или кто готов своего сына отдать на смерть.Не чужого..Ну а Боневтику-прощения нет.Это с его подачи-запустили без боев кацапню туда.где должно быть все заминированно и защищено.А теперь ребята отбивают территории большой кровью.
показать весь комментарий
09.02.2025 23:16 Ответить
Вот зачем бред нести понимая не будет этого, кто будет деплом. путем возвращатъ даже село одно. Когда такое было и как россия будет слабее солдатами и оружием и скажет забирайте все обратбо. Зачем нести бред . Только силой забирается территория обратно или на всегда уходит
показать весь комментарий
10.02.2025 08:01 Ответить
Зелена ск----а, це і без тебе зрозуміло, але твоя присутність необхідна тільки в тюрмі.
показать весь комментарий
10.02.2025 12:57 Ответить
Зелена фекалія без виборів узурпувала в народу владу в Україні і виконує плани ворожого кремля. Геть зрадника з Банкової!
показать весь комментарий
10.02.2025 19:24 Ответить
