Оккупированные территории вернутся, когда Россия будет слабой, - Зеленский

Украина вернет оккупированные территории тогда, когда Россия будет слабой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью для британского вещателя ITV News заявил президент Владимир Зеленский.

"Суверенитет нарушила Россия. Поэтому в момент, когда Россия будет слабой - а она будет, безусловно - в этот момент все вернется. Наша задача - чтобы все вернулось чем раньше, тем лучше, и вернулось дипломатично. Потому что потери людей - это очень болезненно. Люди важнее всего", - сказал президент.

Отвечая на вопрос, увидит ли он когда-нибудь украинский флаг в оккупированных ныне Севастополе, Мариуполе и Донецке, Зеленский сказал: "Да, я уверен в этом".

Также читайте: Документы из "Плана победы" могут быть основой для плана Трампа, - Зеленский