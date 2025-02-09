Документы из "Плана победы" могут быть основой для плана Трампа, - Зеленский
Фундаментальные документы из "Плана победы" Украины могут быть основой для плана президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я хочу напомнить, что фундаментальные документы были подготовлены Украиной. Да, они могут быть основой для плана Трампа. Для плана Трампа с Украиной, безусловно - без Украины не может быть никакого плана, я уверен... В фундаменте есть много вещей. Когда мы говорим, какие проработаны формулы мира - там выписано, что такое справедливый мир для Украины. Базируясь на международном праве, там выписано. И безусловно, любой план, если он приносит 10%, 20%, 30% от базиса справедливого мира, - это нормальные шаги вперед",- сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Украине нужны такие гарантии безопасности, которые сделают невозможной повторную агрессию РФ в будущем.
"Нужна такая история, такие договоренности, такие гарантии безопасности, что, несмотря на то, хочет он (Владимир Путин, - ред.) или после него кто-то будет, мы не знаем, хотят они убивать украинцев и захватить нашу всю землю и разрушить полностью Украину, или не хотят - не могут. Почему? Потому что такие гарантии безопасности. Потому что такие гарантии безопасности, что если они пойдут войной, они получат такой ответ и потеряют свое. Вот что должно быть. И это очень реально. Я в этом уверен. Мы писали это в "Плане победы"", - сказал президент.
Также глава государства подчеркнул, что замороженный конфликт приведет к тому, что Путин снова вернется с агрессией против Украины.
