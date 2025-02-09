РУС
Документы из "Плана победы" могут быть основой для плана Трампа, - Зеленский

Зеленский говорит, что Трамп может взять за основу своего плана План победы

Фундаментальные документы из "Плана победы" Украины могут быть основой для плана президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью для британского вещателя ITV News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я хочу напомнить, что фундаментальные документы были подготовлены Украиной. Да, они могут быть основой для плана Трампа. Для плана Трампа с Украиной, безусловно - без Украины не может быть никакого плана, я уверен... В фундаменте есть много вещей. Когда мы говорим, какие проработаны формулы мира - там выписано, что такое справедливый мир для Украины. Базируясь на международном праве, там выписано. И безусловно, любой план, если он приносит 10%, 20%, 30% от базиса справедливого мира, - это нормальные шаги вперед",- сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны такие гарантии безопасности, которые сделают невозможной повторную агрессию РФ в будущем.

Читайте также: Зеленский о завершении войны в 2025 году: для этого есть все возможности, но нужны тотальные санкции против РФ и гарантии безопасности для Украины

"Нужна такая история, такие договоренности, такие гарантии безопасности, что, несмотря на то, хочет он (Владимир Путин, - ред.) или после него кто-то будет, мы не знаем, хотят они убивать украинцев и захватить нашу всю землю и разрушить полностью Украину, или не хотят - не могут. Почему? Потому что такие гарантии безопасности. Потому что такие гарантии безопасности, что если они пойдут войной, они получат такой ответ и потеряют свое. Вот что должно быть. И это очень реально. Я в этом уверен. Мы писали это в "Плане победы"", - сказал президент.

Также глава государства подчеркнул, что замороженный конфликт приведет к тому, что Путин снова вернется с агрессией против Украины.

Читайте также: Мир продемонстрировал нежелание поставить Путина на место за три года полномасштабной войны, - Зеленский

Зеленский Владимир Трамп Дональд План победы гарантии безопасности
+15
Шось давненько плану не було
09.02.2025 18:22
+12
Коксу вистачало ((
09.02.2025 18:27
+8
- Дональд Фредович, заберить мене до себе, хоч за борги, хоч за метал, та хоч за "план перемоги"!!!
09.02.2025 18:33
..а чи є у світі ще більш дурнійший президент...ніж зеленський? Може не буде так соромно займати перше місце у світі за ідіотизм вибору ?!
09.02.2025 19:28
та щойно появився ше один клоун... Вангую, американці наступного року прозріють, життя змусить.
09.02.2025 22:38
..так наші за шість років не прозріли...незважаючі навіть на війну. А Ви думаєте американці за рік? Що не кажіть..а ми по ідіотизму вибора твердо займаємо перше місце у світі... А на наступних виборах можемо ще й закріпити свій почесний статус... ((
10.02.2025 00:16
Можуть бути... Можуть не бути...
Какаяразніца?
09.02.2025 18:23
09.02.2025 18:24
Крутить дупою - виторговує золотий парашут
09.02.2025 18:53
То ЄДИНА така гарантія безпеки-членство в НАТО!
09.02.2025 18:27
Значит, придется проводить референдум. Спросить у украинцев, чего они хотят больше-возвращения оккупированных территорий или вступления в НАТО.
09.02.2025 18:44
не плач кацапе
09.02.2025 18:45
Це тобі "всі" заявили? За всіх не розписуйся, кацапура. Дорогу за кораблем знайдеш, дешевий провокатор?
09.02.2025 18:45
Мю́нхенська уго́да 1938 ро́ку - угода, підписана в Мюнхені 30 вересня 1938 року прем'єр-міністром Британії Невілом Чемберленом, прем'єр-міністром Французької республіки Едуаром Даладьє, райхсканцлером Третього Райху Адольфом Гітлером та прем'єр-міністром Королівства Італія Беніто Муссоліні.

Основний зміст угоди:

Судетську область відокремлюють від Чехословаччини та передають Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня.

Чехословаччина має задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.

У березні 1939 року Перша словацька республіка, пронацистська маріонеткова держава, проголосила свою незалежність. Невдовзі після цього Гітлер відмовився від своїх урочистих обіцянок поважати цілісність Чехословаччини, вторгшись до Чехії та перетворивши її на протекторат Богемії та Моравії. Це дало Німеччині повний контроль над тим, що залишилося від Чехословаччини, зокрема її значним військовим арсеналом, який згодом відіграв важливу роль під час вторгнення Німеччини в Польщу та Францію.

Мюнхенський договір став останнім кроком в політиці «умиротворення», котру сповідували керівники Франції та Великої Британії по відношенню до експансіоністськи налаштованого Гітлера. Всі намагання Британії і Франції «замирити» Гітлера виявились марними - 5 січня 1939 року Німеччина заявила претензії на «вільне місто» Данциг (нині - Гданськ), 23 березня змусила Литву передати їй Клайпедський край (Мемель), а 1 вересня того ж року напала на Польщу, що стало початком Другої Світової війни.
09.02.2025 18:28
і, що заважало чехам воювати? а не чекати , коли за них все зроблять інші...
09.02.2025 19:47
Дурень переплутав міжнародне право з аріфметикою ...вже почав проценти вираховувати ...
09.02.2025 18:29
Плановий ти наш, давай вже План незламності з Планом потужності витягуй та пихніть з Маском.
09.02.2025 18:31
Вони їх приховали...Ці плани стануть у нагоді,коли значно подорожчають цигарки, і в ОП ці плани підуть, на самокрутки.)
09.02.2025 19:11 Ответить
- Дональд Фредович, заберить мене до себе, хоч за борги, хоч за метал, та хоч за "план перемоги"!!!
09.02.2025 18:33
Як донора внутрішніх органів цілком можливо що незабаром запропонує , там у голові щось крутіше аніж наш гігаватт з мільярда дерев , мабуть незабаром палестинців до Гренландії переселяти буде , а Ірану за відмову від ядерки подарує 51 штат ((
09.02.2025 18:48
доня висилає , а ви "заберіть"...
09.02.2025 19:25
план!!!!
стійкості, незламності, контрнаступу, перемоги ще хузначого....
а през у нас що, став прессекретарем сам в себе!!!!
більше нема що робити, лиш строчити дописи?????
09.02.2025 18:35
Недарма прозвали пустим барабаном.
09.02.2025 19:05
Трамп засуне тобі той план в анальний отвір і підпалить .
09.02.2025 18:36
Якщо завернути в план петарду, вийде прелєстно! Саме як гундос любить!
09.02.2025 19:13
Хтось, пояснить йому, яке воно кончене???
09.02.2025 18:38
Шо воно верЗЕ ??? Беззмістовний набір слів. Весь світ дивиться на це жалюгідне вбоге ганьбище та *****@є, як таке можна було наобирати та ще й під час війни з москалотою?
09.02.2025 18:40
Так , він дуже бажає почитати це марення !
09.02.2025 18:40
А цей "документ" писався в Омані?

А цей "документ" писався в Омані?
09.02.2025 18:45
Будемо чесними й справедливими. План у Зеленского гідний. Проте, який банк підписує документи на позику з банкрутом ? Ні, Україна - не банкрут. Це Зеленский банкрут. Він це не усвідомив особисто 24 лютого 2022 року. Потім завадило "головокружение от успехов" і це було реально в парламентах Європи та США. Проте був час усвідомити, що то були не твій успіх, а героїчна стійкість українського народу. І ти тут ні до чого. А він все одно не бажає це ЗРОЗУМІТИ. Дай йому булаву на другий строк, і край ! Після таких помилок демократія дає лише мотузку ! Треба йому казати, "Слава Богу що демократія пожаліла."
09.02.2025 18:51
Ось як виглядає план перемоги Зєрмаківської шобли:
1. Продаємо Данальду надра України подішовкє. 500 мільйонів має бути достатньо.
2. Дональд не вимагає провести вибори.
3. Перемога: ЗЄшобла залишається при владі поки не винесуть вперед ногами.
09.02.2025 19:10
Скоріше ми та наші діти та онуки вперед ногами...
09.02.2025 19:12
Якщо Зєрмаки остаточно продадуть Україну Пуйлу, то так.
09.02.2025 19:26
Вас, ізгоїв, як хворих проказою, цураються, обходять стороною...
Та хворі проказою хоч розуміють, чому так відбувається! У вас, кончені, проказа совісті (та чи був її хоч зародок?.. Риторично...)?.. Питання зайві...
09.02.2025 19:11
Зебіли, погодьтесь, Потужний тупий і жалюгідний?
09.02.2025 19:12
У Трампа своїх клоунів вистачає, щоб користуватися ще зальотними.
09.02.2025 19:13
Всё, что может сделать Трамп, это уговорить путлера и Зеленского прекратить на время войну, а

дальше, он умоет руки и скажет, я же войну остановил, а всё остальное, это уже ваши заботы.

Пусть Европа сама с вами разбирается, а мне пора Канаду оккупировать.

Сумасшествие набирает обороты, то ли ещё будет!
09.02.2025 19:15
При Байдені обговорювали, що Байден зробив. При Трампі, що Трамп сказав. З Порошенком та Зеленським те ж саме.
09.02.2025 19:18
«Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит предатели уже обо всем договорились»
Аль Капоне
09.02.2025 19:25
Хресний, як дізнатися хто зрадник?-
Той, хто перший запропонує домовлятися з ворогом!
Маріо Пьюзо "Хрещений батько"
09.02.2025 19:41
Це він про що, про сойдемся посєрєдіне ?
"безумовно, будь-який план, якщо він приносить 10%, 20%, 30% від базиса справедливого миру, - це нормальні кроки вперед",- сказав очільник держави"
09.02.2025 19:44
Фундаментальні документи з "Плану перемоги" "зеленого зрадника" і є основою планів Трампа про територіальні уступки куйлу.(окупацію частини України).як основа припинення війни...
09.02.2025 20:35
Тупориле чмо, свій план можеш собі у дупу засунути, ідіот. Закінчувати війну треба було при Байдені, який би тебе хоча б слухав, Трамп має єдиний план - свій, і інший йому на хрін не сплющився. Ти все, абсолютно все просрав, ******* гундоса. Найгірше - ти просрав майбутнє усієї країни і народа.
09.02.2025 20:52
Він себе явно переоцінює. Що він із себе намагається корчити? Чим себе уявив? Воно тупе дійсно вважає , що Трампа взагалі він цікавить та і його якісь там плани?
09.02.2025 21:20
Справедливий мир - це повернення усіх українських території та винищення кількох мільйонів кацапів!
09.02.2025 21:46
Доня буде орієнтуватися передовсім на плани *****.
09.02.2025 22:39
сівкович схвалив - можно трампу втулити
09.02.2025 23:34
Шо там фундаментального? Знову по роялю...
10.02.2025 01:25
А дерьмак дозволив?
10.02.2025 06:43
 
 