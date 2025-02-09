Замороженный конфликт приведет к тому, что Путин снова вернется с агрессией против Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины будет проигрышем для западного мира - как для Европы, так и для Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в интервью для британского вещателя ITV News, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что Путин "никогда не остановится".

По его словам, урегулирование войны без гарантий безопасности просто приведет к тому, что Путин вернется, чтобы забрать то, что осталось от Украины.

Он также сказал, что не может быть никакого решения относительно будущего страны без согласия самой Украины.

Замороженный конфликт приведет к тому, что Путин снова вернется со своей агрессией. Кто тогда будет получать призы? Кто тогда войдет в историю как победитель? Никто. И это будет проигрыш абсолютно для всех. И это очень важно как для нас, так и для Трампа. Ему нужно не просто закончить войну, ему нужно сделать так, чтобы у Путина не было ни одного шанса вернуться с войной против нас. Я считаю, что это самая важная часть. Все должны это признать. Тогда это будет победа", - подчеркнул Зеленский.

В то же время, по его словам, путь к миру может создать еще один конфликт - и опасный - для Украины, поссорив ее с Соединенными Штатами, которые оказывают ей военную поддержку и фактическую защиту.

"Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, а будут поддерживать и обеспечат нам гарантии безопасности, я готов к любому формату переговоров, - сказал Зеленский, комментируя возможность переговоров с Путиным.

Зеленский отметил, что не хочет даже думать о неразрешимых разногласиях между позициями двух стран.

"Если будет противостояние, не дай Бог, между украинской позицией и американской позицией, я даже не хочу об этом думать, то от этого выиграет только Путин. Победа Путина - это проигрыш западного мира, как Европы, так и Соединенных Штатов. И он никогда не остановится. Сколько бы [Путин] ни жил, он будет жить в Кремле. Сколько бы он ни жил, он будет забирать жизни. Он будет продолжать вести войну", - добавил президент.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к потенциальным мирным переговорам с РФ о завершении войны.