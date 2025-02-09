Замороженный конфликт приведет к тому, что Путин снова вернется с агрессией против Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины будет проигрышем для западного мира - как для Европы, так и для Соединенных Штатов.
Об этом он сказал в интервью для британского вещателя ITV News, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский подчеркнул, что Путин "никогда не остановится".
По его словам, урегулирование войны без гарантий безопасности просто приведет к тому, что Путин вернется, чтобы забрать то, что осталось от Украины.
Он также сказал, что не может быть никакого решения относительно будущего страны без согласия самой Украины.
Замороженный конфликт приведет к тому, что Путин снова вернется со своей агрессией. Кто тогда будет получать призы? Кто тогда войдет в историю как победитель? Никто. И это будет проигрыш абсолютно для всех. И это очень важно как для нас, так и для Трампа. Ему нужно не просто закончить войну, ему нужно сделать так, чтобы у Путина не было ни одного шанса вернуться с войной против нас. Я считаю, что это самая важная часть. Все должны это признать. Тогда это будет победа", - подчеркнул Зеленский.
В то же время, по его словам, путь к миру может создать еще один конфликт - и опасный - для Украины, поссорив ее с Соединенными Штатами, которые оказывают ей военную поддержку и фактическую защиту.
"Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, а будут поддерживать и обеспечат нам гарантии безопасности, я готов к любому формату переговоров, - сказал Зеленский, комментируя возможность переговоров с Путиным.
Зеленский отметил, что не хочет даже думать о неразрешимых разногласиях между позициями двух стран.
"Если будет противостояние, не дай Бог, между украинской позицией и американской позицией, я даже не хочу об этом думать, то от этого выиграет только Путин. Победа Путина - это проигрыш западного мира, как Европы, так и Соединенных Штатов. И он никогда не остановится. Сколько бы [Путин] ни жил, он будет жить в Кремле. Сколько бы он ни жил, он будет забирать жизни. Он будет продолжать вести войну", - добавил президент.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к потенциальным мирным переговорам с РФ о завершении войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так ржачно було... Тоді...до лютого 22-го...
Він же тільки й хотів знищений в нуль шматок Донбасу....
"Усі наші люди проти виборів під час війни. Якщо ми призупинимо воєнний стан - втратимо армію. А без військових голосувати - нечесно"
Навіть він сам розуміє, що перевибори йому та його банді "не світять", тільки в'язниця.
Тому реальний лише варіант "заморозки. А як використає "заморозку " Україна ? Для реформ ,укріплення армії та створення ешелонованих укріпрайонів ? Чи для великого крадівництва ? Питання лише в цьому .
Тому не варто розповідати байки, а потрібно реально дивится на речі. Заморожування війни буде. А от як використаємо ми цю паузу - від цього і буде залежати - нападе знову Московія чи ні .
Це просто настільки очевидно що навіть соромно це повторювати.
І нівх'уя ти не "підготуєшся" тому що кацапам зі старту повернуть 300 заморожених мільярдів, а Україні припинять навіть ту ріденьку допомогу що є зараз...
Бо переговори ведуть з тими хто вбиває а не з тими хто ниє про перемир'я.
Тих же хто обісрано просить "заморозки" добивають, а не ведуть з ними перемовини.
Але як казав Клаузевіц - Стратегія - без тактики - повільний шлях до перемоги, а тактика без стратегії - метушня перед поразкою.
Якщо перевести по простому - від командою Єрмака ЗСУ тупо вбиває - але територія України від того не збільшується , а зменшується. Як і кількість населення України.
І вони тебе все одно вб'ють, тому що вбити ниючого ссикуна, плазуючого в власній сечі, набагато простіше ніж людину яка стріляє у відповідь...
Писати подібне з під бритського прапорця це так мило...
а трампу взагалі начхати, він бабло відріже а далі все на його користь, піднапружиться європа і витягне - значить просяде в інших місцях, кине - пляма на її репутації, америка завжди має рацію і це закон
мораторий на комментарии!