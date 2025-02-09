РУС
Замороженный конфликт приведет к тому, что Путин снова вернется с агрессией против Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины будет проигрышем для западного мира - как для Европы, так и для Соединенных Штатов.

Об этом он сказал в интервью для британского вещателя ITV News, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что Путин "никогда не остановится".

По его словам, урегулирование войны без гарантий безопасности просто приведет к тому, что Путин вернется, чтобы забрать то, что осталось от Украины.

Он также сказал, что не может быть никакого решения относительно будущего страны без согласия самой Украины.

Замороженный конфликт приведет к тому, что Путин снова вернется со своей агрессией. Кто тогда будет получать призы? Кто тогда войдет в историю как победитель? Никто. И это будет проигрыш абсолютно для всех. И это очень важно как для нас, так и для Трампа. Ему нужно не просто закончить войну, ему нужно сделать так, чтобы у Путина не было ни одного шанса вернуться с войной против нас. Я считаю, что это самая важная часть. Все должны это признать. Тогда это будет победа", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ за эту неделю применила против Украины 1260 авиабомб, почти 750 ударных дронов и более 10 ракет, - Зеленский

В то же время, по его словам, путь к миру может создать еще один конфликт - и опасный - для Украины, поссорив ее с Соединенными Штатами, которые оказывают ей военную поддержку и фактическую защиту.

"Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не бросят, а будут поддерживать и обеспечат нам гарантии безопасности, я готов к любому формату переговоров, - сказал Зеленский, комментируя возможность переговоров с Путиным.

Зеленский отметил, что не хочет даже думать о неразрешимых разногласиях между позициями двух стран.

"Если будет противостояние, не дай Бог, между украинской позицией и американской позицией, я даже не хочу об этом думать, то от этого выиграет только Путин. Победа Путина - это проигрыш западного мира, как Европы, так и Соединенных Штатов. И он никогда не остановится. Сколько бы [Путин] ни жил, он будет жить в Кремле. Сколько бы он ни жил, он будет забирать жизни. Он будет продолжать вести войну", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог о переговорах между РФ и Украиной: Обе стороны должны будут уступить

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к потенциальным мирным переговорам с РФ о завершении войны.

Зеленский Владимир (21986) путин владимир (32214) переговоры с Россией (1327) война в Украине (6200)
Топ комментарии
+15
Не такий страшний путін, як його зелена шобла українофобів і зрадників. Не ризикне він напасти, якщо приберемо виродка зеленого
показать весь комментарий
09.02.2025 16:56 Ответить
+10
Вова хоче далі конфліктувати і не заморожувати. Так вдобніше сидіти в простроченому кріслі
показать весь комментарий
09.02.2025 17:00 Ответить
+7
Вова заспівав пісню "Ато Путин нападет"
показать весь комментарий
09.02.2025 17:03 Ответить
Наш гарант миру - ядерна зброя і власна samson option.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:56 Ответить
Не такий страшний путін, як його зелена шобла українофобів і зрадників. Не ризикне він напасти, якщо приберемо виродка зеленого
показать весь комментарий
09.02.2025 16:56 Ответить
Вова заспівав пісню "Ато Путин нападет"
показать весь комментарий
09.02.2025 17:03 Ответить
Він її й співав з 2014.
Так ржачно було... Тоді...до лютого 22-го...
показать весь комментарий
09.02.2025 17:06 Ответить
це яким же треба бути дебілом, щоб писати таку маячню...лікуйся, нешановний
показать весь комментарий
09.02.2025 18:52 Ответить
це тобі сам путін насвистів чи порошенко гарантує?
показать весь комментарий
09.02.2025 19:45 Ответить
Не повернеться.Якщо оборона буде укріплена і сильна,вмотивована армія.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:57 Ответить
Канєшно-канєшно не повернеться. Жодних, ...ля, сумнівів.
Він же тільки й хотів знищений в нуль шматок Донбасу....
показать весь комментарий
09.02.2025 17:05 Ответить
Так це все вже зробив Зеленський? Чи ні ?
показать весь комментарий
09.02.2025 18:21 Ответить
Коли вже Трамп шось скаже - бо можем триндіти до безкінечності
показать весь комментарий
09.02.2025 16:57 Ответить
14-16 лютого на Рамштайні.
показать весь комментарий
09.02.2025 16:59 Ответить
Хто про що, зеля все торгується за золотий парашут - "Якби у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, а будуть підтримувати й забезпечать нам гарантії безпеки, я готовий до будь-якого формату переговорів" https://censor.net/ua/n3534797
показать весь комментарий
09.02.2025 16:58 Ответить
Все вірно пише піаніст. Кинуть, звісно кинуть. І така наша доля. В самих сил не вистачить, а партньори...
показать весь комментарий
09.02.2025 17:17 Ответить
Вова хоче далі конфліктувати і не заморожувати. Так вдобніше сидіти в простроченому кріслі
показать весь комментарий
09.02.2025 17:00 Ответить
З цього ж інтерв'ю:
"Усі наші люди проти виборів під час війни. Якщо ми призупинимо воєнний стан - втратимо армію. А без військових голосувати - нечесно"
Навіть він сам розуміє, що перевибори йому та його банді "не світять", тільки в'язниця.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:24 Ответить
А як буратінка ув Парижі сі влибала?
показать весь комментарий
09.02.2025 17:00 Ответить
Те,що зараз наслідок обрання президентом наркомана
показать весь комментарий
09.02.2025 17:11 Ответить
Віктор Федорович таке лайно,як і ЗЕ.Той втік,а цього нарка тільки вперед ногами з влади!!!Я добре памятаю з чого почалося
показать весь комментарий
09.02.2025 17:39 Ответить
Якщо заморозити на 10+ років не повернеться , бо він там вже помре , якщо заморозити на 2 дні то йому що вже робити ? Він міжнародний злочинець з ядерною бомбою і незкінченною кількістю зомбо рабів , звісно йому попріколу двіжуха
показать весь комментарий
09.02.2025 17:02 Ответить
Незаморожений конфлікт може бути лише в одному випадку - повернення до кордонів 1991 та повернення Криму. При теперішному стані України і позиції союзників - очевидно ,що це неможливо без кардинальних змін . Яких навіть близько не видно .
Тому реальний лише варіант "заморозки. А як використає "заморозку " Україна ? Для реформ ,укріплення армії та створення ешелонованих укріпрайонів ? Чи для великого крадівництва ? Питання лише в цьому .
Тому не варто розповідати байки, а потрібно реально дивится на речі. Заморожування війни буде. А от як використаємо ми цю паузу - від цього і буде залежати - нападе знову Московія чи ні .
показать весь комментарий
09.02.2025 17:04 Ответить
У випадку любого "замороження", без повернення окупованого, московія нападе 200%.
Це просто настільки очевидно що навіть соромно це повторювати.
І нівх'уя ти не "підготуєшся" тому що кацапам зі старту повернуть 300 заморожених мільярдів, а Україні припинять навіть ту ріденьку допомогу що є зараз...
показать весь комментарий
09.02.2025 17:15 Ответить
Ок . Пропонуйте релльний альтернативний план
показать весь комментарий
09.02.2025 17:16 Ответить
Пи'здить. Тупо вбивать.
Бо переговори ведуть з тими хто вбиває а не з тими хто ниє про перемир'я.

Тих же хто обісрано просить "заморозки" добивають, а не ведуть з ними перемовини.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:28 Ответить
Ясно з вашим планом.

Але як казав Клаузевіц - Стратегія - без тактики - повільний шлях до перемоги, а тактика без стратегії - метушня перед поразкою.
Якщо перевести по простому - від командою Єрмака ЗСУ тупо вбиває - але територія України від того не збільшується , а зменшується. Як і кількість населення України.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:38 Ответить
Тобто заморозка під керівництвом дєрьмака вам підходить, а тупо вбивати кацапів нє? Може не Клаузевіц потрібен а Зігмунд Фройд?
показать весь комментарий
09.02.2025 17:54 Ответить
За вашим планом- Дєрьмак буде керувать зі Львова - обороною Києва
показать весь комментарий
09.02.2025 17:57 Ответить
територія зменшується, бо всі писаки на цензорі задіяні.
показать весь комментарий
09.02.2025 18:55 Ответить
А цих писак можна було покласти десь в курських лісах за дуже важливий будиночок лісника ,який потім можна обміняти на Крим
показать весь комментарий
09.02.2025 19:36 Ответить
Їх 140 мільярдів. Нас заледве 30. І вони нас теж вбивають. Хто швидше закінчиться.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:41 Ответить
Так-так. 140. Тільки не мільярдів а трильйонів.
І вони тебе все одно вб'ють, тому що вбити ниючого ссикуна, плазуючого в власній сечі, набагато простіше ніж людину яка стріляє у відповідь...
показать весь комментарий
09.02.2025 17:58 Ответить
Ох, Стєпан, Стєпан...
Писати подібне з під бритського прапорця це так мило...
показать весь комментарий
09.02.2025 18:12 Ответить
у нас вже майже немає кому вбивати, якщо ви не помітили. На цензорі строчить є кому, а те що ви написали - нема кому
показать весь комментарий
09.02.2025 18:54 Ответить
А як повернення до кордонів 91-го убезпечить від нападу? В 14-му були кордони 91-го. І що? Не напав?
показать весь комментарий
09.02.2025 17:40 Ответить
Це питання цікаве ))))
показать весь комментарий
09.02.2025 18:06 Ответить
Пуйло може припинити війну....на час президенства Трампа! А потім знову війна! Це ж очевидно!
показать весь комментарий
09.02.2025 17:05 Ответить
Що пропонуєш? Тільки реально, а не фантазії.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:43 Ответить
Конечно вернется. Для кацапов это теперь единственный выход. Уничтожение Украины, или захват хотя бы полстраны, чтобы Украина окончательно ослабла. А единственный выход для Украины это военное вмешательство Запада, причем полное, когда на войну нужно тратить не 5%, а 100. С мобилизацией миллионов американцев и европейцев. Но этого никогда не будет. Украинцы никогда понятия не имели что такое Запад.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:06 Ответить
Зміна Зеленського на іншого президента ні на що не вплине?
показать весь комментарий
09.02.2025 18:32 Ответить
ні. Тупе питання
показать весь комментарий
09.02.2025 18:56 Ответить
А де ви берете такий класний "план "? Колумбія ? Єквадор?
показать весь комментарий
09.02.2025 17:20 Ответить
Куяльнiк
показать весь комментарий
09.02.2025 17:22 Ответить
Як я можу ,щось сказати воїну ,який воює на нулі і впевнений в нашій перемозі
показать весь комментарий
09.02.2025 17:34 Ответить
Це правильні слова "Перемога Путіна - це програш західного світу, як Європи, так і Сполучених Штатів." ПОГОДЖУЮСЬ. Але я проти. ЧОГО ? "... він буде жити в Кремлі ..." Бо саме це звучить для мене як: "Я й надалі хочу сидіти на Банковій!" Пригадалось з КВН "Партія дай порулить молодим!" Можливо саме це казав Зеленский. А ЧОГО ? Зараз не дати ПОРУЛІТИ ІНШОМУ, хто вміє й знає як ПЕРЕМОГТИ ! Зло й ***** разом. Зло в Україні. ***** на полі битви.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:09 Ответить
Союзники вважають за потрібне мати справу з іншою владою, бо з ішаком каші не звариш. Перемиря, припинення вогню і т.п. потрібне, щоб позбутись ішака, шляхом проведення виборів. І ішак прекрасно це розуміє. Тому і постійно наголошує про небезпеку замороженого конфлікту, мовляв, помагайте воювати. Бо тільки продовження війни гарантує йому поки - що можливість триматись при владі. Не про державу воно думає та перемогу у війні, а про свою власну дупу.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:10 Ответить
Воно переживає,що буде з його дупою у разі невиконання завдання пуйла
показать весь комментарий
09.02.2025 17:13 Ответить
"заморожений конфлікт" приведе в першу чергу до виборів в Україні,котрі рояльною кришкою "й,,,нуть" по "зеленому пісюну" .
показать весь комментарий
09.02.2025 17:14 Ответить
А тривалий розморожений конфлікт призведе до того що Україна перетвориться на Сомалі або Палестину з ризиком припинити своє існування взагалі.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:22 Ответить
Місцева братва цього не розуміє. Вони вже москву оточують, готуються до штурму.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:44 Ответить
Щось не зрозуміло,так є мир в очах пукіна чи ні,а війна була вигідна попередникам,бо вони на неї заробляли?
показать весь комментарий
09.02.2025 17:23 Ответить
За російською конституцією її національні утворення є державами. Для початку рф можна було би ліквідувати юридично...у русскіх, як відомо, свого національного утворення нема і мати його вони не хочуть, тому просто зникнуть, як савєцкій народ...але поки що нема розуміння необхідності ліквідації цього російськомовного інтернаціоналу...потрібно прискорити "роптання" національних еліт...якась кількість нових держав практично без армії не має нести загрозу цивілізації. Будемо вважати, що початком поділу рф є Суджа. Наперед треба дивитися...у перспективу...
показать весь комментарий
09.02.2025 17:26 Ответить
Якщо українці будуть зустрічати пуйла вже не асфальтом і шашликами з зєлєю, а мінами і ракетами з кимось нормальним, то пуйло навряд повернеться.
показать весь комментарий
09.02.2025 17:29 Ответить
Українці врятували країну,при попри наміри ЗЕ її здати
показать весь комментарий
09.02.2025 17:41 Ответить
для штатів не буде, штати найсильніша країна світу і якщо в їхніх інтересах кинути ірак, афган чи україну - кинуть і не *********
а трампу взагалі начхати, він бабло відріже а далі все на його користь, піднапружиться європа і витягне - значить просяде в інших місцях, кине - пляма на її репутації, америка завжди має рацію і це закон
показать весь комментарий
09.02.2025 17:57 Ответить
Да он не Капитан Очевидность, он прям генерал Ясен)(уй 😁
показать весь комментарий
09.02.2025 18:01 Ответить
Комментировать дурацкие заявления Зеленского уже нет никаких сил, предлагаю объявить

мораторий на комментарии!
показать весь комментарий
09.02.2025 19:14 Ответить
Ніякого замороженого конфлікту не буде, Україна визволить усі свої території та вийде на загальновизнані кордони 1991 року!
показать весь комментарий
09.02.2025 20:57 Ответить
Я маю надію ти вже тренуєшся в польському батальйоні, для виконання цієї місії.
показать весь комментарий
10.02.2025 05:42 Ответить
Потім, це вже буде не твоя проблема. Все, що ти зміг зробив, а головне все намагався подивися в очі, а тобі показали геморой, ну і так по-списку.
показать весь комментарий
10.02.2025 05:41 Ответить
 
 