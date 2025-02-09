РУС
Мир продемонстрировал нежелание поставить Путина на место за три года полномасштабной войны, - Зеленский

Зеленсьий о нежелании мира остановить Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что за три года полномасштабной войны РФ против Украины страны мира не смогли "поставить на место" российского диктатора Путина.

Об этом глава государства сказал в интервью для британского вещателя ITV News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что удивляет, что за эти три года мы не смогли, весь мир не смог остановить Путина. То есть остановить, затормозить, не дать ему разрушить нас - смог. Но поставить его на место, реально поставить, дать ему по рукам, как говорится, мир не смог. И это, честно, меня удивляет. Это - не несостоятельность. Это - нежелание", - заявил президент.

В то же время Зеленский выразил благодарность странам-партнерам, которые очень сильно помогали Украине в течение трех лет полномасштабной войны. Он отметил, что без помощи партнеров было бы "сложно, а может и невозможно".

"Поэтому главным партнерам я благодарен. Они очень сильно мне помогли, и очень сильно помогли Украине, украинцам", - сказал глава государства.

Он также добавил, что "громкая победа" не является главным и именно установление мира для многих людей будет уже победой Украины.

Читайте также: Замороженный конфликт приведет к тому, что Путин снова вернется с агрессией против Украины, - Зеленский

"Для многих людей мир - это победа Украины. Победа над смертью, победа жизни - мы выжили. А победа, о которой вы думаете, о какой-то громкой... Слушайте, это не главное - все эти парады, то, что Путин любит очень. А нам бы войну закончить, жить, развивать свою страну... И понимать, как потом интегрировать все те территории... всех тех людей, которые сегодня разделены войной, контактной этой линией или фронтовой линией. Все равно все это вернется в Украину", - заявил Зеленский.

Напомним, что также в этом интервью Зеленский сказал, что для завершения войны РФ против Украины в 2025 году есть все возможности. Однако для мира необходимо усиление санкций против РФ и гарантии безопасности для Украины.

Читайте также: Если мы приостановим военное положение для выборов - потеряем армию. Без военных голосовать нечестно, - Зеленский

