Мир продемонстрировал нежелание поставить Путина на место за три года полномасштабной войны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что за три года полномасштабной войны РФ против Украины страны мира не смогли "поставить на место" российского диктатора Путина.
Об этом глава государства сказал в интервью для британского вещателя ITV News, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что удивляет, что за эти три года мы не смогли, весь мир не смог остановить Путина. То есть остановить, затормозить, не дать ему разрушить нас - смог. Но поставить его на место, реально поставить, дать ему по рукам, как говорится, мир не смог. И это, честно, меня удивляет. Это - не несостоятельность. Это - нежелание", - заявил президент.
В то же время Зеленский выразил благодарность странам-партнерам, которые очень сильно помогали Украине в течение трех лет полномасштабной войны. Он отметил, что без помощи партнеров было бы "сложно, а может и невозможно".
"Поэтому главным партнерам я благодарен. Они очень сильно мне помогли, и очень сильно помогли Украине, украинцам", - сказал глава государства.
Он также добавил, что "громкая победа" не является главным и именно установление мира для многих людей будет уже победой Украины.
"Для многих людей мир - это победа Украины. Победа над смертью, победа жизни - мы выжили. А победа, о которой вы думаете, о какой-то громкой... Слушайте, это не главное - все эти парады, то, что Путин любит очень. А нам бы войну закончить, жить, развивать свою страну... И понимать, как потом интегрировать все те территории... всех тех людей, которые сегодня разделены войной, контактной этой линией или фронтовой линией. Все равно все это вернется в Украину", - заявил Зеленский.
Напомним, что также в этом интервью Зеленский сказал, что для завершения войны РФ против Украины в 2025 году есть все возможности. Однако для мира необходимо усиление санкций против РФ и гарантии безопасности для Украины.
А ты за 3 года с 2019 по 2022 годы хотел поставить путина на место?
Более того, ты сокращал армию, уменьшал ее финансирование, свертывал и отменял разработку новых видов вооружений, ракетных в том числе и т. д.
А теперь ты свои про..бы валишь на мир
Может пора прекратить делать дурацкие заявления, а молча постоять в сторонке и посмотреть, что
будут творить сильные мира сего?
всім спокійніше стане....
- на крові,
- на зброї,
- на фортифікаціях,
- на енергетиці,
- на гуманітарці,
- на відновленні зруйнованих міст.
Також ЗЄ вже 6 років демонструє явну схильність до узурпації влади та тиранії.
І, дивлячись на це уйобище, Світ повинен бажати йому допомагати ******** ще більше грошей та укріпити свою владу?
2) Немає жодного зобов'язанья вступати у воєнні дії у жодного члена НАТО заради будь-кого ( я вже мовчу про застосування ядерної зброї. Вважаєте що цивільні чи будь хто в Америці горять бажанням згоріти живцем заради Польщі чи там Албанії якийсь?)
Так уся потужність НАТО тримається не на боборувальниках ( бомбардувальниках ), а на соплях і чесному слові. Реалістично наступна жертва агресії отримає меньш допомоги ніж отримала Україна, набагато менше, тому що не протримається довго.