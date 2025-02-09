РУС
Если мы приостановим военное положение для выборов - потеряем армию. Без военных голосовать нечестно, - Зеленский

Зеленский о выборах в Украине во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приостановление военного положения для проведения выборов в стране приведет к потере боеспособности украинской армии.

Об этом он сказал в интервью для британского вещателя ITV News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что такое выборы? Сегодня я их не боюсь абсолютно. Просто что будет? Мы должны закончить военное положение или приостановить военное положение. Если мы приостановим военное положение, мы потеряем армию. И, в принципе, "русские" будут счастливы. Вопрос боеспособности, духа и так далее ты теряешь... Люди вернутся домой и будут иметь все права вернуться домой. И морально даже те, кто не будут возвращаться - все равно, это пауза. И Россия это обязательно будет использовать для контрнаступательных действий", - отметил Зеленский.

Он отметил, что все хотят, чтобы закончилась война и состоялись выборы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине придется провести выборы. Это признак здоровой демократии даже во время войны, - Келлог

Наше население против выборов во время войны. Все люди против. Потому что все понимают, что произойдет. Если мы приостановим военное положение - потеряем армию. А без военных голосовать - нечестно. Они защищают нашу демократию. О какой демократии мы здесь говорим, если те, кто ее защищают не могут голосовать?", - подчеркнул он.

Он также отметил, что если будут выборы, то их невозможно будет провести за рубежом и на временно оккупированных территориях, и в РФ потом обязательно скажут о нелегитимности этих выборов.

Глава государства отметил, что России нужен "кукольный" президент, "свой человек" у власти, "как это было 30 лет подряд".

"Чего хотят "русские"? Именно этого. Полной дестабилизации в Украине. Вот и все. Поэтому я был бы очень осторожным с этим вопросом", - добавил он.

"Украина независима, она имеет суверенитет, и поэтому она выбрала вот такого президента, который есть; который защищает интересы Украины и украинцев. Я их защищаю и буду защищать, сколько бы ни находился на этой должности", - резюмировал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о завершении войны в 2025 году: для этого есть все возможности, но нужны тотальные санкции против РФ и гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы после заключения возможного соглашения о прекращении огня.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Соединенные Штаты не обсуждали с украинской стороной необходимость проведения выборов в стране до конца 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не может быть никаких выборов во время действия военного положения. Для этого надо изменить конституцию и законодательство.

выборы (24786) Зеленский Владимир (21986) война в Украине (6200)
+45
Коротше кажучи, Україні потрібен постійний воєнний стан без виборів бо путін нападе.
09.02.2025 17:26 Ответить
09.02.2025 17:26 Ответить
+31
Так, нехай фсбшники зелені далі керують. Хуже не будет, да?
09.02.2025 17:36 Ответить
09.02.2025 17:36 Ответить
+27
Знову відмазки придумує. Виборчі дільниці беруть урни бюлетені і йдуть в ЗСУ.
09.02.2025 17:27 Ответить
09.02.2025 17:27 Ответить
Зеленский не смог сплотить украинский народ. Это приведет к поражению Украине в этой войне. Разделенное царство оскудеет. (С) Как демократия наихудший способ управления, если не считать всех остальных(с), так и отказ от выборов, даже в условиях войны, в наших условиях будет наихудшим выбором. ( простите за тавтологию.)
09.02.2025 20:13 Ответить
09.02.2025 20:13 Ответить
А коли це нас почало хвилювати, що скажуть про наші вибори в *********.
09.02.2025 20:26 Ответить
09.02.2025 20:26 Ответить
якщо не провести вибори,Україна буде окупована рашистськими зеленими слугами
09.02.2025 20:38 Ответить
09.02.2025 20:38 Ответить
ФСБшний гадьониш пересмикує. Не треба прив'язувати вибори до військового стану. А військовим не обов'язково одягати краватку і білу сорочку, щоб проголосувати.
Зєлю геть. Вибори
09.02.2025 20:39 Ответить
09.02.2025 20:39 Ответить
Вірно. Конституційний стан війни, який зараз мав би діяти, не забороняє жодні вибори.
Кремлівський зе-маніпулятор боїться що його господар путлєр втратить владу в Україні, якщо та проведе справедливі й чесні вибори під час війни, коли він не зможе контролювати весь виборчий процес як це сталося в Молдові, де значна частина громадян голосувала за кордоном.
10.02.2025 20:19 Ответить
10.02.2025 20:19 Ответить
а "твої", блд Верховне, бойові генерали у портновсько-татаровських судах - то чесно?... с.ка ти безродна-дволична, криворожена об асфальт... здохни, пдл..-ніяка, сциклива-брехлива..
09.02.2025 20:49 Ответить
09.02.2025 20:49 Ответить
Вибори будуть лише за пів-року після закінчення війни та виходу України на свої загальновизнані кордони!
09.02.2025 20:56 Ответить
09.02.2025 20:56 Ответить
Вначале запреть россиийских попов, которые получили отстрочку до марта. Это твоя задача, писькограй дремучий. Чтоб другим, после тебя, было меньше работы.
Потом послать путина еще раз вслед за известной"москвой". Что-то сделаешь против закона, снова, и получается как с кучмой и верховной зрадой в 2019 - кацапська перемога! Так что - царствуй лежа на боку, но царствуй. Потому, что судя по разговорам, украинчики под присмотром сексотов, наголосуюют бойка или еще какого-то ******-выродка. Это они умеют.
А почле войны: люстрация с автоматом, чтобы вся эта бывшая ******* комсомольская немощь, из первых отделов, которая постоянно лепит убогую власть, перевешалась на каштанах в Киеве, в идеале. А так - тюрьма на длительное время. Кацапская сексотская шваль слов не понимает. Страны Балтии уничтожили подобную срань у себя сразу же - чтоб не было размиинирований и шпионов при власти. По иному - никак!
09.02.2025 21:56 Ответить
09.02.2025 21:56 Ответить
Насправді сциться. Напевно вже 95% військових люто ненавидять всю З-ОПешну владу розкрадальників.
09.02.2025 22:39 Ответить
09.02.2025 22:39 Ответить
Так напиши заяву в зв"язу зі станом здоров"я Згідно Конституції України щоб не було виборів під час військового стану, а далі ми вже якось самі з союниками без твоїх гундосних заяв і повчань бо вже так дістав що доведеться якомусь капралу взяти гріх на душу.
09.02.2025 22:53 Ответить
09.02.2025 22:53 Ответить
Хто ж змушує вас виконувати вказівки якогось самопроголошеного узурпатора кремлівського походження? Його ніхто другий раз не обирав, тому немає потреби щоб він писав заяву згідно Конституції України. З більшим успіхом можете дєрмакаку просити подати у відставку з посади секретарки.
10.02.2025 20:26 Ответить
10.02.2025 20:26 Ответить
оскільки на ст. 9, п1 забили пропонується найлегший варіант пункт 2.2 ст 10, щоб не настав пункт 2.4 ст.10

Стаття 9. Строк виконання повноважень Президентом України

1. Строк виконання повноважень Президентом України, обраним на чергових виборах, складає п'ять років. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України, якщо його повноваження не припинені достроково.

10. Припинення повноважень Президента України

1. Президент України припиняє повноваження з моменту вступу на пост новообраного Президента України.

2. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

1) відставки;

2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті.

3. У разі відставки Президент України виконує свої повноваження до офіційного оприлюднення заяви Президента України про свою відставку, або до оприлюднення рішення Верховної Ради України про самоусунення Президентом України від виконання повноважень Президента України. ...........
10.02.2025 21:47 Ответить
10.02.2025 21:47 Ответить
