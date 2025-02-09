Если мы приостановим военное положение для выборов - потеряем армию. Без военных голосовать нечестно, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приостановление военного положения для проведения выборов в стране приведет к потере боеспособности украинской армии.
Об этом он сказал в интервью для британского вещателя ITV News, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что такое выборы? Сегодня я их не боюсь абсолютно. Просто что будет? Мы должны закончить военное положение или приостановить военное положение. Если мы приостановим военное положение, мы потеряем армию. И, в принципе, "русские" будут счастливы. Вопрос боеспособности, духа и так далее ты теряешь... Люди вернутся домой и будут иметь все права вернуться домой. И морально даже те, кто не будут возвращаться - все равно, это пауза. И Россия это обязательно будет использовать для контрнаступательных действий", - отметил Зеленский.
Он отметил, что все хотят, чтобы закончилась война и состоялись выборы.
Наше население против выборов во время войны. Все люди против. Потому что все понимают, что произойдет. Если мы приостановим военное положение - потеряем армию. А без военных голосовать - нечестно. Они защищают нашу демократию. О какой демократии мы здесь говорим, если те, кто ее защищают не могут голосовать?", - подчеркнул он.
Он также отметил, что если будут выборы, то их невозможно будет провести за рубежом и на временно оккупированных территориях, и в РФ потом обязательно скажут о нелегитимности этих выборов.
Глава государства отметил, что России нужен "кукольный" президент, "свой человек" у власти, "как это было 30 лет подряд".
"Чего хотят "русские"? Именно этого. Полной дестабилизации в Украине. Вот и все. Поэтому я был бы очень осторожным с этим вопросом", - добавил он.
"Украина независима, она имеет суверенитет, и поэтому она выбрала вот такого президента, который есть; который защищает интересы Украины и украинцев. Я их защищаю и буду защищать, сколько бы ни находился на этой должности", - резюмировал Зеленский.
Напомним, ранее Кит Келлог заявил, что США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы после заключения возможного соглашения о прекращении огня.
Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Соединенные Штаты не обсуждали с украинской стороной необходимость проведения выборов в стране до конца 2025 года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не может быть никаких выборов во время действия военного положения. Для этого надо изменить конституцию и законодательство.
Зєлю геть. Вибори
Кремлівський зе-маніпулятор боїться що його господар путлєр втратить владу в Україні, якщо та проведе справедливі й чесні вибори під час війни, коли він не зможе контролювати весь виборчий процес як це сталося в Молдові, де значна частина громадян голосувала за кордоном.
Потом послать путина еще раз вслед за известной"москвой". Что-то сделаешь против закона, снова, и получается как с кучмой и верховной зрадой в 2019 - кацапська перемога! Так что - царствуй лежа на боку, но царствуй. Потому, что судя по разговорам, украинчики под присмотром сексотов, наголосуюют бойка или еще какого-то ******-выродка. Это они умеют.
А почле войны: люстрация с автоматом, чтобы вся эта бывшая ******* комсомольская немощь, из первых отделов, которая постоянно лепит убогую власть, перевешалась на каштанах в Киеве, в идеале. А так - тюрьма на длительное время. Кацапская сексотская шваль слов не понимает. Страны Балтии уничтожили подобную срань у себя сразу же - чтоб не было размиинирований и шпионов при власти. По иному - никак!
Стаття 9. Строк виконання повноважень Президентом України
1. Строк виконання повноважень Президентом України, обраним на чергових виборах, складає п'ять років. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України, якщо його повноваження не припинені достроково.
10. Припинення повноважень Президента України
1. Президент України припиняє повноваження з моменту вступу на пост новообраного Президента України.
2. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
3. У разі відставки Президент України виконує свої повноваження до офіційного оприлюднення заяви Президента України про свою відставку, або до оприлюднення рішення Верховної Ради України про самоусунення Президентом України від виконання повноважень Президента України. ...........