11 533 25

Ликвидированные оккупанты лежат на кладбище между могил после атаки украинских дронов. ВИДЕО

Бойцы ССО ликвидировали вражескую штурмовую группу и бронемашину армии РФ на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинским воинам удалось уничтожить около двух десятков окупантов. Дроны настигли россиян вблизи сельского кладбища.

"+21, и это не шутка. На Запорожском направлении воины группы Попривсе 3-го полка ССО комплексной работой похоронили большое количество кацапов на кладбище. Буквально", - отмечает автор публикации.

Также смотрите: Российский БМП давит своих штурмовиков на поле боя. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20613) война (1449) кладбище (293) русский мир (645) Силы специальных операций (54)
Це таке тренування. Звикають до землі.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:25 Ответить
Місце всіх кацапів під землею ,
а точніше в пеклі 🤬
показать весь комментарий
10.02.2025 15:31 Ответить
От ледацюги! На цвинтар прийшли, а ями собі викопать, полінувалися...
показать весь комментарий
10.02.2025 15:35 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 15:33 Ответить
Наступний етап: треба привчити кацапів перед смертю самозакопуватися.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:38 Ответить
3й полчок разом з 8м - красави)))) а ще є 73й ЦСпП)))) а там ще рибальскі))))
показать весь комментарий
10.02.2025 15:39 Ответить
ось так виглядає «рай», яке наобіцяло хло путлєр..
показать весь комментарий
10.02.2025 15:39 Ответить
Оце сервіс для кацапів: закобзонили на цвинтарі ще й салют з цього приводу запустили (під кінець відео), так би мовити - з усіма "почестями"
показать весь комментарий
10.02.2025 15:42 Ответить
"... всьо спакойнєнько, і закусочка на бугарке..."
показать весь комментарий
10.02.2025 15:44 Ответить
Атмосферна
показать весь комментарий
10.02.2025 15:51 Ответить
Хорошечно! Аж вата у вати поразліталася!
показать весь комментарий
10.02.2025 17:19 Ответить
Орки повинні зрозуміти - прийшов в України, переступив кордон - ти вже ходячий труп. Все, тебе вже немає.
Залишайте всі свої емоції, біль, голод, спрагу, спомини там, в своїх епенях. Тут вони вам нічим не допоможуть, нічого не змінять.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:55 Ответить
Как тараканы после дуста!

КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показать весь комментарий
10.02.2025 16:02 Ответить
Той випадок,коли жівіє пазавідують мьортвім..
показать весь комментарий
10.02.2025 16:10 Ответить
Гарячим та сердечним було кіно🙀
показать весь комментарий
10.02.2025 16:18 Ответить
Найкраще муві за останні кілька тижнів.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:12 Ответить
що зе херня, все на халяву хочуть?
показать весь комментарий
10.02.2025 18:27 Ответить
классный музон..и видео))
показать весь комментарий
10.02.2025 19:02 Ответить
Кацапи, постійно дохлими прикидаються. Добре, що наші оператори БПЛА, вже на це не ведуться.
показать весь комментарий
10.02.2025 21:41 Ответить
остання кал1ч такий бонус отримала..= клас!!)
показать весь комментарий
11.02.2025 02:54 Ответить
Оскара виконавцям!!!! За все - Волю, Мужність, режисуру, музику, художнє мистецтво і за падлюку, тихенько плазуючу до накабздону!!))))
Кращого "кліпа" ще не бачив!!!!
Воїни групи Попривсе 3-го полку ССО - я на колінах схиляю голову перед Вами!!! Лишайтеся живі, будь ласочка!!!
показать весь комментарий
11.02.2025 03:01 Ответить
 
 