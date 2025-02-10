Ликвидированные оккупанты лежат на кладбище между могил после атаки украинских дронов. ВИДЕО
Бойцы ССО ликвидировали вражескую штурмовую группу и бронемашину армии РФ на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинским воинам удалось уничтожить около двух десятков окупантов. Дроны настигли россиян вблизи сельского кладбища.
"+21, и это не шутка. На Запорожском направлении воины группы Попривсе 3-го полка ССО комплексной работой похоронили большое количество кацапов на кладбище. Буквально", - отмечает автор публикации.
а точніше в пеклі 🤬
Залишайте всі свої емоції, біль, голод, спрагу, спомини там, в своїх епенях. Тут вони вам нічим не допоможуть, нічого не змінять.
КАЦАП, знай:
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Кращого "кліпа" ще не бачив!!!!
Воїни групи Попривсе 3-го полку ССО - я на колінах схиляю голову перед Вами!!! Лишайтеся живі, будь ласочка!!!