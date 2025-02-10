Ликвидированные оккупанты лежат на кладбище между могил после атаки украинских дронов. ВИДЕО

Бойцы ССО ликвидировали вражескую штурмовую группу и бронемашину армии РФ на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинским воинам удалось уничтожить около двух десятков окупантов. Дроны настигли россиян вблизи сельского кладбища.

"+21, и это не шутка. На Запорожском направлении воины группы Попривсе 3-го полка ССО комплексной работой похоронили большое количество кацапов на кладбище. Буквально", - отмечает автор публикации.

