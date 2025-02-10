РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7556 посетителей онлайн
Новости Видео
20 627 49

Российский БМП давит своих штурмовиков на поле боя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский механик-водитель БМП-1 давит своих штурмовиков во время боя на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что под гусеницы бронемашины попало, по меньшей мере, трое оккупантов.

Также смотрите: Оккупант с головой, раздавленной гусеницей бронемашины, лежит на украинской земле. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (20613) война (1449) курьез (4070) уничтожение (7951) русский мир (645) Купянск (775)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Російський БМП чавить своїх штурмовиків
Називається "Уго Чавес"
показать весь комментарий
10.02.2025 14:00 Ответить
+19
Дан пріказ - живих нє брать на борт.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:02 Ответить
+18
Навпаки. Здав із відзнакою).
показать весь комментарий
10.02.2025 14:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
такова селяві
показать весь комментарий
10.02.2025 13:59 Ответить
Російський БМП чавить своїх штурмовиків
Називається "Уго Чавес"
показать весь комментарий
10.02.2025 14:00 Ответить
Дан пріказ - живих нє брать на борт.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:02 Ответить
Давні із блд!
показать весь комментарий
10.02.2025 14:02 Ответить
московське сміття , завжди так було
показать весь комментарий
10.02.2025 14:03 Ответить
нехай не лізуть
показать весь комментарий
10.02.2025 14:06 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 14:07 Ответить
Розім"явся перед поіздкою
показать весь комментарий
10.02.2025 14:07 Ответить
підготовлений мєхвод.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:07 Ответить
мехвод на права не здав - на перездачу....
показать весь комментарий
10.02.2025 14:08 Ответить
Навпаки. Здав із відзнакою).
показать весь комментарий
10.02.2025 14:24 Ответить
... але трохи плутає як вмикається "перєдня" і "задня" передача
показать весь комментарий
10.02.2025 14:27 Ответить
Для кацапського мехвода це тільки плюс!
показать весь комментарий
10.02.2025 16:30 Ответить
То щоб не розслаблялися!
показать весь комментарий
10.02.2025 14:10 Ответить
раніше була-"расійская рулетка", а це-"расіянська двіжуха"!
показать весь комментарий
10.02.2025 14:13 Ответить
водитель БТР Денацификатор, жаль мало нацистов из рашки задавил.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:17 Ответить
Наша людина, укладку лайна зробила двічі з пробуксовкою...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:18 Ответить
Ймовірно, діди забодали молодого мехвода, бо чавить біомасу спрямовано і з насолодою.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:18 Ответить
мехвод не захотів бути "заднєпріводним" ?
показать весь комментарий
10.02.2025 14:29 Ответить
До речі, це варіант. Але з огляду на озлоблення мехвода йому таки встигли колективно пом"яти задній бампер та прочистити увесь випускний тракт з розривом вихлопного патрубку.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:36 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 14:27 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 14:55 Ответить
Верной дорогой идут таавариСтЧи.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:29 Ответить
Безголовый рукожопый рашист давит гусеницвми безголовых рашистов своего бортового десанта...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:31 Ответить
И с криком "Дави их бл*!" кацапская БМП уносится в голубую даль...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:32 Ответить
Надо бы как-то отметит этого асса, грамоту каку бы...
показать весь комментарий
10.02.2025 14:34 Ответить
вони бігли за таксі щоб набить морду, попросить на біс чи щоб замовить поїздку до летовища?
показать весь комментарий
10.02.2025 14:34 Ответить
щось не щастить кацапикам з водіями броньованої техніки, то піхому чавлять то то якусь калимагу з нациками роздушили.
показать весь комментарий
10.02.2025 14:36 Ответить
Зірку героя мехводу!
показать весь комментарий
10.02.2025 14:40 Ответить
Баби ішшо нарожают!
показать весь комментарий
10.02.2025 14:53 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 15:00 Ответить
Это полезный, нужный кацап. Можно даже к медали За Службу Украине представить, бо далеко не каждый солдат ВСУ обнулил трех козломордых.
показать весь комментарий
10.02.2025 15:10 Ответить
Ві всьо врьоті-єта укропі сваіх задавлівають..
показать весь комментарий
10.02.2025 15:11 Ответить
Безумный Макс?
показать весь комментарий
10.02.2025 15:27 Ответить
Правильне "Даві фашистов!".
показать весь комментарий
10.02.2025 15:28 Ответить
Це БМП збунтувалося , їй набридло возити п'яних , тупих орків ))
показать весь комментарий
10.02.2025 15:47 Ответить
Щось не дуже вони розчавлені. З дерева мабуть.. Он трохи нижче орка показували.. з розчавленою головою... Оце я розумію почавили...
показать весь комментарий
10.02.2025 16:10 Ответить
китайські стратегічні партнери, якщо що
показать весь комментарий
10.02.2025 16:52 Ответить
наш слоняра!
показать весь комментарий
10.02.2025 17:09 Ответить
ви нічєго нє понялі, ето всьо путін вінават.
показать весь комментарий
10.02.2025 17:14 Ответить
НАТА віноВАТА
показать весь комментарий
11.02.2025 10:46 Ответить
Приказ "ни шагу назад!"
показать весь комментарий
10.02.2025 18:51 Ответить
типо, а хоть и гусень сверху.
показать весь комментарий
10.02.2025 19:45 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2025 19:04 Ответить
Слон в посудній лавці..
показать весь комментарий
10.02.2025 21:33 Ответить
"Патамушта я узкий"© 😁
показать весь комментарий
10.02.2025 22:32 Ответить
дон Чавес 👌
показать весь комментарий
10.02.2025 23:06 Ответить
та хня..- дапалзьом да берлина...)
показать весь комментарий
11.02.2025 03:00 Ответить
 
 