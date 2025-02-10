Российский БМП давит своих штурмовиков на поле боя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой российский механик-водитель БМП-1 давит своих штурмовиков во время боя на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что под гусеницы бронемашины попало, по меньшей мере, трое оккупантов.

Также смотрите: Оккупант с головой, раздавленной гусеницей бронемашины, лежит на украинской земле. ВИДЕО 18+