5 321 27

Одичавший кот грызет тело ликвидированного оккупанта на Харьковщине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой одичавший кот грызет тело ликвидированного оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была сделана вблизи села Кругляковка на Харьковщине.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пес грызет ноги ликвидированного российского захватчика. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20613) война (1449) животные (943) уничтожение (7951) Харьковская область (1611) Купянский район (421) Кругляковка (11)
Топ комментарии
+20
Котик якраз домашній.
А от кацапи здичавілі.
10.02.2025 16:10 Ответить
+19
бідний, голодний котик..
10.02.2025 16:06 Ответить
+15
знищює кацапів в міру своїх можливостей
10.02.2025 16:08 Ответить
бідний, голодний котик..
10.02.2025 16:06 Ответить
кіт-оркожер

той Юсейд недарма біолабораторії в Україні мав

.
10.02.2025 17:54 Ответить
а орків.. гуси заклювали..
10.02.2025 17:56 Ответить
ну який він здичявілий?
нормальний кошарик...
10.02.2025 16:07 Ответить
знищює кацапів в міру своїх можливостей
10.02.2025 16:08 Ответить
10.02.2025 16:13 Ответить
іжі повно, головне шоб не контузило вибухами.
10.02.2025 16:10 Ответить
Котик якраз домашній.
А от кацапи здичавілі.
10.02.2025 16:10 Ответить
Бідна киця- таку падаль доводиться гризти.
10.02.2025 16:13 Ответить
двіжуха...
10.02.2025 16:15 Ответить
це така кошарська помста!
10.02.2025 16:16 Ответить
котик у свинопса вухо гризе...

Валерія Трубіна. Котик поранений іде, вушко песика гризе. 1989. Полотно, олія. 200 × 300 см
10.02.2025 18:02 Ответить
Що характерно, після виходу з травної системи котика, той кацап зовсім не зміниться...
10.02.2025 16:24 Ответить
"я тебе зїм", мяукнула киця...
і зїла...
10.02.2025 16:25 Ответить
бідні наші тварини.., вимушені їсти усілякий непотріб....
10.02.2025 16:29 Ответить
Хоч би з дрона скинули щось щоб орка піджарити. Бачите ж що котику мерзле сире м'ясо важко їсти
10.02.2025 16:41 Ответить
Там поруч ще одна жирна туша лежить. Можна кликати друзів.
10.02.2025 17:06 Ответить
круговорот Васьки в природе))
10.02.2025 17:37 Ответить
Нещасного котика,звичайно,жалко-ще отруїться і почне вимагати ставити пам"ятники Єкатєрінє,Блоку,Булгакову та іншій потолочі але проблема в тому,що такі от ,недоїдені котами,собаками,свиньми та воронами,чомусь,невпинно просуваються вперед,захоблююси все нові квадратні кілометри....І котиків не бояться (фельдмаршала Творожного,до речі,теж)....
10.02.2025 17:52 Ответить
кінокомпанія 20 вік фокс представляє фільм жахів, коти людожери, чертієди )))
10.02.2025 18:07 Ответить
Муррр
10.02.2025 18:11 Ответить
дивлюся та дуаю...
мене тікток заблокував за пару матів...
а тут навіть не 16+
дошкільнятам наніч.....
10.02.2025 18:19 Ответить
Дохлий цап смердить , як кіті кет, цього коти висеруть, а іншого кабани. кадиривці свиням дуже подобаються
10.02.2025 18:26 Ответить
Ужас какой, он же может заболеть.
10.02.2025 18:37 Ответить
Тварини що скуштували людське м'ясо, це проблема. І проблема серйозна.
10.02.2025 18:49 Ответить
Бідна дитинка! Нехай з нею все буде добре!🙏
10.02.2025 19:51 Ответить
 
 