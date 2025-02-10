Воины 82-й ОДШБр остановили вражеский штурм, уничтожив тяжелую технику оккупантов, а затем ликвидировали пехоту. ВИДЕО
Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины остановили вражеский штурм. Сначала бойцы уничтожили технику оккупантов, а затем взялись за пехоту.
Противник пытался скрыться, но наши воины выследили их всеми доступными средствами и ликвидировали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Ну это правильно." - Михаил Сергеевич Горбачёв
"Видимо, товарищи, всем нам нужно перестраиваться. Всем." - Михаил Сергеевич Горбачёв