РУС
Воины 82-й ОДШБр остановили вражеский штурм, уничтожив тяжелую технику оккупантов, а затем ликвидировали пехоту. ВИДЕО

Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины остановили вражеский штурм. Сначала бойцы уничтожили технику оккупантов, а затем взялись за пехоту.

Противник пытался скрыться, но наши воины выследили их всеми доступными средствами и ликвидировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

👍👍👍👍👍👍👍👍
10.02.2025 17:14 Ответить
дуже круто...
10.02.2025 17:24 Ответить
"Ну что, доигрались, мудаки?" - Михаил Сергеевич Горбачёв

"Ну это правильно." - Михаил Сергеевич Горбачёв

"Видимо, товарищи, всем нам нужно перестраиваться. Всем." - Михаил Сергеевич Горбачёв
10.02.2025 18:08 Ответить
Хороші кацапи - дохлі кацапи. Всі !
10.02.2025 18:11 Ответить
Техніку допалюйте у хлам, за 300-ми тіки наглядайте)))) Ну, Єсмарха киньте раз на добу...
11.02.2025 02:33 Ответить
 
 