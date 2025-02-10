Воины 82-й ОДШБр остановили вражеский штурм, уничтожив тяжелую технику оккупантов, а затем ликвидировали пехоту. ВИДЕО

Воины 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины остановили вражеский штурм. Сначала бойцы уничтожили технику оккупантов, а затем взялись за пехоту.

Противник пытался скрыться, но наши воины выследили их всеми доступными средствами и ликвидировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Смотрите также: Буковинские десантники уничтожили подразделение российских морпехов в Курской области. ВИДЕО