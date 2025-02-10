РУС
Украинский дрон атакует российского солдата прямо в голову на Курщине. ВИДЕО

Бойцы подразделения "The Ravens" 129-й отдельной бригады территориальной обороны провели точную работу на территории врага. В частности в Курской области украинский дрон прицельно атаковал прямо в голову российского солдата.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной ликвидации оккупанта опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

армия РФ (20613) война (1449) ликвидация (4063) Курск (1187)
Топ комментарии
+7
Навпаки! Паціент одразу і посцяв, і посрав, та й ще і проблювався!!
p.s. Прямая доставка мирных инициатив прямо в голову.
10.02.2025 21:23 Ответить
+5
Баран-баран-буц !
10.02.2025 21:20 Ответить
+4
не в голову, а в верхнюю сраку.
10.02.2025 23:17 Ответить
оператор - ізвєрг. Не дав досцяти.
10.02.2025 21:15 Ответить
10.02.2025 21:23 Ответить
Неправда ваша... Блювалку то отбили.
10.02.2025 22:57 Ответить
10.02.2025 21:20 Ответить
Хлопці за кадром сміються
10.02.2025 22:46 Ответить
Сомнительно , шо грохнули за первым. По видео еще шевелился. да и башка - на месте.
10.02.2025 22:59 Ответить
10.02.2025 23:17 Ответить
В пеклі струсиш…
11.02.2025 00:54 Ответить
Падло, бестолковкой дрон сломано....
11.02.2025 02:07 Ответить
..нну н1ччо..- струсу не буде)
11.02.2025 02:19 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1imhcoo/ukraines_birds_of_madyar_414th_marine_strike_uav/ 29-й випуск "13 ********"
11.02.2025 04:33 Ответить
 
 