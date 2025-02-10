Украинский дрон атакует российского солдата прямо в голову на Курщине. ВИДЕО
Бойцы подразделения "The Ravens" 129-й отдельной бригады территориальной обороны провели точную работу на территории врага. В частности в Курской области украинский дрон прицельно атаковал прямо в голову российского солдата.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной ликвидации оккупанта опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+7 Vladyslav Novikov
показать весь комментарий10.02.2025 21:23 Ответить Ссылка
+5 AbOriginal_UA
показать весь комментарий10.02.2025 21:20 Ответить Ссылка
+4 Oleg K #525841
показать весь комментарий10.02.2025 23:17 Ответить Ссылка
p.s. Прямая доставка мирных инициатив прямо в голову.