РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7603 посетителя онлайн
Новости Видео Война
2 779 3

Пограничники нанесли огневые поражения по окопным линиям, блиндажам, траншеям, складам с боекомплектом россиян. ВИДЕО

Минометчики подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" лишают врага возможности закрепиться на Волчанском направлении. Ударами из 82 мм и 120 мм калибров они нанесли очередные огневые поражения по местам сосредоточения захватчиков - окопным линиям, блиндажам, траншеям, складам с боекомплектом.

Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы 5 ОШБр уничтожили вражеские блиндажи, транспорт и пехоту противника на Краматорском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20613) война (1449) Госпогранслужба (6856) уничтожение (7951)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
10.02.2025 19:23 Ответить
математика прикордонників:
82+120 = "200"
82 і 120 в міліметрах
"200" в 3.14дарасах
показать весь комментарий
10.02.2025 19:33 Ответить
24/7! дайте їм БК нескінченний!!!!
показать весь комментарий
11.02.2025 02:12 Ответить
 
 