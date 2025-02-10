Пограничники нанесли огневые поражения по окопным линиям, блиндажам, траншеям, складам с боекомплектом россиян. ВИДЕО

Минометчики подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" лишают врага возможности закрепиться на Волчанском направлении. Ударами из 82 мм и 120 мм калибров они нанесли очередные огневые поражения по местам сосредоточения захватчиков - окопным линиям, блиндажам, траншеям, складам с боекомплектом.

Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

