Пограничники нанесли огневые поражения по окопным линиям, блиндажам, траншеям, складам с боекомплектом россиян. ВИДЕО
Минометчики подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" лишают врага возможности закрепиться на Волчанском направлении. Ударами из 82 мм и 120 мм калибров они нанесли очередные огневые поражения по местам сосредоточения захватчиков - окопным линиям, блиндажам, траншеям, складам с боекомплектом.
Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
82+120 = "200"
82 і 120 в міліметрах
"200" в 3.14дарасах