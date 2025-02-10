Бойцы 5 ОШБр уничтожили вражеские блиндажи, транспорт и пехоту противника на Краматорском направлении. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили вражеские блиндажи, транспорт и пехоту противника на Краматорском направлении. Воинам удалось атаковать укрепления и логистику россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки наших бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.
Чи це наші втрачені позиції?
Подсчитайте, живиє, сколько сроку назад
Бьіл на фронтє впервьіе назван вдруг Сралінгад