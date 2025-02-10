РУС
Бойцы 5 ОШБр уничтожили вражеские блиндажи, транспорт и пехоту противника на Краматорском направлении. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили вражеские блиндажи, транспорт и пехоту противника на Краматорском направлении. Воинам удалось атаковать укрепления и логистику россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки наших бойцов опубликована в телеграм-канале бригады.

армия РФ (20613) война (1449) ликвидация (4063) 5 ОШБр (143)
10.02.2025 18:46 Ответить
Позиції добре підготовлені....
Чи це наші втрачені позиції?
10.02.2025 19:01 Ответить
Отже, з'являється Краматорський напрям...
Подсчитайте, живиє, сколько сроку назад
Бьіл на фронтє впервьіе назван вдруг Сралінгад
10.02.2025 20:08 Ответить
П'ятій - як завжди 5+!!!!
11.02.2025 02:18 Ответить
 
 