Спецназовцы ССО уничтожили вражескую САУ "Нона-С", гаубицу Д-20, ретрансляторы и 3 лодки оккупантов. ВИДЕО
Бойцы Сил специальных операций уничтожили военную технику оккупантов, средства связи и 14 российских захватчиков.
FPV-расчет подразделения за несколько вылетов уничтожил вражескую САУ "Нона-С", гаубицу Д-20, две огневые позиции миномета вместе с боекомплектом, два ретранслятора связи оккупантов, и четыре транспортных средства, которыми передвигались российские военные.
Также операторы ССО обнаружили на этом направлении три лодки оккупантов, которые впоследствии уничтожили их с помощью беспилотников, сообщает Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amber
показать весь комментарий10.02.2025 18:05 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий11.02.2025 02:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль