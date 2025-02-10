РУС
Спецназовцы ССО уничтожили вражескую САУ "Нона-С", гаубицу Д-20, ретрансляторы и 3 лодки оккупантов. ВИДЕО

Бойцы Сил специальных операций уничтожили военную технику оккупантов, средства связи и 14 российских захватчиков.

FPV-расчет подразделения за несколько вылетов уничтожил вражескую САУ "Нона-С", гаубицу Д-20, две огневые позиции миномета вместе с боекомплектом, два ретранслятора связи оккупантов, и четыре транспортных средства, которыми передвигались российские военные.

Также операторы ССО обнаружили на этом направлении три лодки оккупантов, которые впоследствии уничтожили их с помощью беспилотников, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины 82-й ОДШБр остановили вражеский штурм, уничтожив тяжелую технику оккупантов, а затем ликвидировали пехоту. ВИДЕО

армия РФ (20613) война (1449) ликвидация (4063) ССО (568)
Героям України слава 👍🏼🙏🏼❤️
10.02.2025 18:05 Ответить
Вовкулаки))))
11.02.2025 02:21 Ответить
 
 