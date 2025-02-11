Украинская авиация нанесла высокоточный бомбовый удар по группе российской пехоты на Херсонщине. ВИДЕО

Авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла высокоточный бомбовый удар по группе российской пехоты, которая насчитывала 10 военнослужащих. Разведывательный дрон зафиксировал перемещение оккупантов и передал целеуказания для удара двумя авиабомбами AASM.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Соняшник", передает Цензор.НЕТ.

По данным War Archive, удар был нанесен в населенном пункте Олешки на временно оккупированной территории Херсонщины.

