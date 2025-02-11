РУС
Украинская авиация нанесла высокоточный бомбовый удар по группе российской пехоты на Херсонщине. ВИДЕО

Авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла высокоточный бомбовый удар по группе российской пехоты, которая насчитывала 10 военнослужащих. Разведывательный дрон зафиксировал перемещение оккупантов и передал целеуказания для удара двумя авиабомбами AASM.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Соняшник", передает Цензор.НЕТ.

По данным War Archive, удар был нанесен в населенном пункте Олешки на временно оккупированной территории Херсонщины.

Красиво. Даже для піхоти не осталось роботи на зачистку. Накінець то і наша авіація почала працювати по рашистській обороні КАБами. КАБи це страшна сила. Ніодин бункер чи ДОТ не витримає.
показать весь комментарий
11.02.2025 00:16 Ответить
Давно пора повертати борги кацапам,почали з КАБів
показать весь комментарий
11.02.2025 00:39 Ответить
А то вони не закидують нас КАБами,незалежно від того бомбимо ми чи ні!Кацапчик,здохни
показать весь комментарий
11.02.2025 08:12 Ответить
Den *******, то що ти пропонуєш, не вбивати ваших злочинців? ти помиляєшся, здохнете ви всі.
показать весь комментарий
11.02.2025 08:36 Ответить
Хто ж це там такий важливий був, що аж бомбу скинули
показать весь комментарий
11.02.2025 01:06 Ответить
Парамон з Чухломи і Авдєй із Малмижа.
показать весь комментарий
11.02.2025 01:32 Ответить
Надати прискорення на концерт:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1imgtwn/a_ukrainian_drone_strikes_a_fleeing_russian/
показать весь комментарий
11.02.2025 03:36 Ответить
Одне спадає на думку: Holy Shit!!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1im96p6/ukrainian_3rd_special_forces_regiment_chimera/
показать весь комментарий
11.02.2025 03:41 Ответить
це відео з "прискоренням" вже було на Цензорі декілька днів тому.
Я чекаю на 29 випуск "13 ********". Реддіт ще не виклав.
показать весь комментарий
11.02.2025 04:23 Ответить
Значит я прозевал.
показать весь комментарий
11.02.2025 09:24 Ответить
ну так, цей епізод був настільки епічний, що Мадяр його поставив у початок свіжого 29-го випуску "13 ********".
показать весь комментарий
11.02.2025 09:29 Ответить
вже виклали - https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1imhcoo/ukraines_birds_of_madyar_414th_marine_strike_uav/
показать весь комментарий
11.02.2025 04:27 Ответить
OMG! "Чёрные землекопы" будут довольны.
показать весь комментарий
11.02.2025 01:43 Ответить
А чого це лемінги таку купку створити вирішили??? Ну це ж їм не 41 22-гий!!!!
показать весь комментарий
11.02.2025 01:56 Ответить
норм пдари сховалися..- збс)
показать весь комментарий
11.02.2025 02:09 Ответить
невже штурмова група під мостом сиділа довше аніж наші чухалися чим гвинтокрил що збитого літуна підбирав в'ї*ать?
показать весь комментарий
11.02.2025 03:15 Ответить
Das ist fantastisch.
показать весь комментарий
11.02.2025 04:35 Ответить
Бліін, всі вижили...
показать весь комментарий
11.02.2025 06:15 Ответить
подивись розмір воронки, там як мінімум всі контужені
показать весь комментарий
11.02.2025 09:00 Ответить
Замуровали… замуровали, демоны!(с)
показать весь комментарий
11.02.2025 06:54 Ответить
Єпично, что они собрались в скотопроводе, знают своё место.
показать весь комментарий
11.02.2025 08:38 Ответить
Любо-дорого дивитися таке з ранку.
показать весь комментарий
11.02.2025 08:39 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2025 08:57 Ответить
Хочеться вклонитись кожному пілоту і кожному воіну-ви єдина надія.Хто рахує себе украінцем повинен підтримувати армію.З армією наше майбутнє.
показать весь комментарий
11.02.2025 12:50 Ответить
Як так вийшло що кацапи збіглися у місце удару вночі, а сам удар було завдано вдень? Кацапи так довго чекали коли прилетить?
показать весь комментарий
11.02.2025 23:54 Ответить
 
 