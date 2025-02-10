РУС
Силы обороны уничтожают подвал, в котором спрятались трое российских солдат. ВИДЕО

Украинские воины провели атаку на позиции российских захватчиков, нанеся им значительные потери.

Бойцы бригады "Хищник" Национальной полиции Украины уничтожили вражескую технику, в частности "Ниву", "Буханку". Атаковали российские фортификации, ликвидировали трех оккупантов в укрытии. Раненые россияне пытались спастись, отползая с позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в соцсети.

Добра робота, Захисників України! Дякуємо !
Смерть рашистам!
10.02.2025 23:35 Ответить
Полюйте, Хижаки))))
А от того квадробера залиште - хай кацапи тішаться!
11.02.2025 02:00 Ответить
а повзе непогано гнида..(
11.02.2025 02:12 Ответить
Бадьора музичка.
11.02.2025 09:01 Ответить
 
 