Силы обороны уничтожают подвал, в котором спрятались трое российских солдат. ВИДЕО

Украинские воины провели атаку на позиции российских захватчиков, нанеся им значительные потери.

Бойцы бригады "Хищник" Национальной полиции Украины уничтожили вражескую технику, в частности "Ниву", "Буханку". Атаковали российские фортификации, ликвидировали трех оккупантов в укрытии. Раненые россияне пытались спастись, отползая с позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в соцсети.

