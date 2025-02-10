Силы обороны уничтожают подвал, в котором спрятались трое российских солдат. ВИДЕО
Украинские воины провели атаку на позиции российских захватчиков, нанеся им значительные потери.
Бойцы бригады "Хищник" Национальной полиции Украины уничтожили вражескую технику, в частности "Ниву", "Буханку". Атаковали российские фортификации, ликвидировали трех оккупантов в укрытии. Раненые россияне пытались спастись, отползая с позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в соцсети.
Смерть рашистам!
А от того квадробера залиште - хай кацапи тішаться!