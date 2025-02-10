Российский захватчик погибает в результате сбрасывания боеприпаса, а рядом с ним развевается украинский флаг. ВИДЕО
Операторы ударных дронов бригады "Хищник" Патрульной полиции нанесли точный удар по российскому военному.
На опубликованных кадрах видно, как оккупант погибает в результате сбрасывания боеприпаса, а рядом с ним развевается украинский флаг, сообщает Цензор.НЕТ.
Это стало ответом на пропагандистские заявления россиян о якобы "взятии" Торецка. Несмотря на попытки врага создавать информационные вбросы, Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов и держать позиции.
Конченые твари, чмони, автоматчики,
Поскорей валите кремлёвского гандона,
В Украине ждет вас только смерть от дрона!