Российский захватчик погибает в результате сбрасывания боеприпаса, а рядом с ним развевается украинский флаг. ВИДЕО

Операторы ударных дронов бригады "Хищник" Патрульной полиции нанесли точный удар по российскому военному.

На опубликованных кадрах видно, как оккупант погибает в результате сбрасывания боеприпаса, а рядом с ним развевается украинский флаг, сообщает Цензор.НЕТ.

Это стало ответом на пропагандистские заявления россиян о якобы "взятии" Торецка. Несмотря на попытки врага создавать информационные вбросы, Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов и держать позиции.

