РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7603 посетителя онлайн
Новости Видео Война
11 076 6

Российский захватчик погибает в результате сбрасывания боеприпаса, а рядом с ним развевается украинский флаг. ВИДЕО

Операторы ударных дронов бригады "Хищник" Патрульной полиции нанесли точный удар по российскому военному.

На опубликованных кадрах видно, как оккупант погибает в результате сбрасывания боеприпаса, а рядом с ним развевается украинский флаг, сообщает Цензор.НЕТ.

Это стало ответом на пропагандистские заявления россиян о якобы "взятии" Торецка. Несмотря на попытки врага создавать информационные вбросы, Силы обороны Украины продолжают уничтожать оккупантов и держать позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты перегруппировывают и накапливают силы для штурмов в Часовом Яре, - ОТГ "Луганськ"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон атакует российского солдата прямо в голову на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20613) война (1449) ликвидация (4063) Нацполиция (16768) Донецкая область (10819) Торецк (543) Бахмутский район (623)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
10.02.2025 22:27 Ответить
Так він же саме про це і мріяв. Все своє нікчемне життя.
показать весь комментарий
10.02.2025 22:34 Ответить
Мальчики в трусиках, ****** - захватчики,
Конченые твари, чмони, автоматчики,
Поскорей валите кремлёвского гандона,
В Украине ждет вас только смерть от дрона!
показать весь комментарий
10.02.2025 23:07 Ответить
Перейшов на молекулярний рівень. Випарувався. І "зник безвісті". Вам смішно ? А в сім'і горе. Вдова героя тепер не отримає омріяну Білу Ладу.
показать весь комментарий
10.02.2025 23:27 Ответить
Та нехай собі конають.... нам своє робить...©
показать весь комментарий
11.02.2025 02:05 Ответить
Так гарно бачити коли Кацапська Гнида конає.
показать весь комментарий
11.02.2025 08:18 Ответить
 
 