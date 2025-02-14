РУС
Глава Новопавловской громады обвинил Лысака в бездействии. ВИДЕО

Глава Новопавловской громады Николай Гаврилов обвинил главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в бездействии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Сергей Петрович Лысак! Из-за Вашего бездействия как начальника Днепропетровской военной администрации на Новопавловском направлении критическая ситуация!

И это НЕ об эвакуации и не о получении Новопавловской громадой статуса территории боевых действий.

Приступайте к делу! Немедленно! Еще есть время все (или почти все) исправить!" - обратился Гаврилов в фейсбуке.

В Днепропетровской области продолжается строительство фортификаций, задачи выполняют вовремя, - Лысак. ФОТОРЕПОРТАЖ

Лысак Сергей Днепропетровская область Синельниковский район Новопавловка война в Украине
+16
Просто у СМОТРЯЩИХ ОВА від ОП Єрмака зовсім ІНШІ завдання та функції від керівництва!
14.02.2025 22:58 Ответить
+6
Лысак из СБУшников, с чего бы он что-то делал. Потом под следствие военных отдадут, как в Харьковской области.
14.02.2025 23:06 Ответить
+6
ОВА були створені Зеленським з однією метою - підсирати місцеву законно обрану владу.

Бо місцеві вибори 2020 ЗЄ та СН просрали всуху.
14.02.2025 23:15 Ответить
суть проблеми в чому? зараз це виглядає як поки все було добре ми керували, а запахло жареним ми вмили руки...
14.02.2025 22:59 Ответить
якщо обыявить зоною бойових д1й то в1йськовим треба платити сотку , б1знес не буде платити податок , а деж грош1 на Ки1в шукати
14.02.2025 23:04 Ответить
Найбезпечніше місце в Дніпрі це хабадівська синагога - найбільша на планеті. Всі ракети ***** її оминають...
14.02.2025 23:38 Ответить
Облиште цю конспірологію. Нічим вони не володіють, а лише деякі невдахи мастурбують на "значимість". Це у них улюблена хуцпа - "у нас всьо схвачєно". Ну от що вони в Азії? В мусульманському світі? В Індії? Та й християнський світ вже давно на них не зважає. Єдине місце де вони мають реальний вплив це США. Навіть не Ізраїль, бо Ізраїль тотально залежить від США і вся їх енергія спрямована на утримання лобі в США. Інакше 160 мільйонів арабів зітруть з лиця землі 9,6 мільйонів євреїв Ізраїлю на раз-два, а решта 7 мільйонів буде шукати способу якось змінити національність і не відствічувати. Їм можна все що ми дозволяємо собі. То ж ніякого особливого ставлення до них в цивілізованому світі немає. Їх найстрашніший кошмар, як і наш до речі, це повзуча ісламізація в християнських країнах.
15.02.2025 03:23 Ответить
Просто нагадую. Приблизно 80% популяції людей люди ,мяко говорячи, недалекі. Тому вірили, вірять і будуть вірити в будь яку конспірологічну маячню.
15.02.2025 08:14 Ответить
Може це і добре що барани ідуть туди куди їх ведуть - вони до останнього не переймаються дорога на пасовище чи на бійню...
15.02.2025 17:11 Ответить
+++
15.02.2025 07:42 Ответить
А Лисак це Зеленський, це команда Зеленського, яку він розмістив в кожному місті та селі, замість законно і демократично вибраних представників від народу.
показать весь комментарий
На жаль Дніпропетровська область завжди була кузнею кадрів корупціонерів та прохіндеї усіх рангів...і цього війна не змінила...навіть помножила у рази...Це вбачається по елітним авто,безперервним будівництвом елітних будинків,замість укріплень та фото родичів керівників з елітних курортів Світу....Яка мразота....
показать весь комментарий
Вони не народжені для війни, їхня задача красти під виглядом добрих справ.
показать весь комментарий
А де твої діти, ти чомусь не оточнив, голова. З"бались по інвалідності?
показать весь комментарий
Лисак гнида. Локшину на вуха вішає про фортифікації.
показать весь комментарий
Ці ова тількі що вміють так це красти...у прифронтових це зовсім для них клондайк...
показать весь комментарий
