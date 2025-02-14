Глава Новопавловской громады обвинил Лысака в бездействии. ВИДЕО
Глава Новопавловской громады Николай Гаврилов обвинил главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в бездействии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Сергей Петрович Лысак! Из-за Вашего бездействия как начальника Днепропетровской военной администрации на Новопавловском направлении критическая ситуация!
И это НЕ об эвакуации и не о получении Новопавловской громадой статуса территории боевых действий.
Приступайте к делу! Немедленно! Еще есть время все (или почти все) исправить!" - обратился Гаврилов в фейсбуке.
