Глава Новопавловской громады обвинил Лысака в бездействии. ВИДЕО

Глава Новопавловской громады Николай Гаврилов обвинил главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в бездействии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Сергей Петрович Лысак! Из-за Вашего бездействия как начальника Днепропетровской военной администрации на Новопавловском направлении критическая ситуация!

И это НЕ об эвакуации и не о получении Новопавловской громадой статуса территории боевых действий.

Приступайте к делу! Немедленно! Еще есть время все (или почти все) исправить!" - обратился Гаврилов в фейсбуке.

