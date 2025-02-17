Российский танк раздавил своего штурмовика в ходе атаки на украинские позиции. ВИДЕО 18+
В сети опубликована видеозапись, на которой российский танк во время боевого маневра раздавил своего штурмовика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно атаку вражеской штурмовой группы при поддержке бронемашины. Приблизившись к лесополосе, танк делает выстрел, а после этого попадает под обстрел. Пытаясь сбежать с поля боя, механик-водитель российского танка разворачивается и именно в этот момент наезжает на одного из штурмовиков. Далее, набирая скорость, исчезает из поля зрения камеры беспилотника.
Топ комментарии
+16 alex j
показать весь комментарий17.02.2025 16:03 Ответить Ссылка
+10 Денис Коновалов #551584
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+9 Vitaliy #399296
показать весь комментарий17.02.2025 16:08 Ответить Ссылка
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хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
Саакашвили. Фамилия механника-водителя в фильме.
Яр Холодний
10.02.2025 22:19