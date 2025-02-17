Российский танк раздавил своего штурмовика в ходе атаки на украинские позиции. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой российский танк во время боевого маневра раздавил своего штурмовика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно атаку вражеской штурмовой группы при поддержке бронемашины. Приблизившись к лесополосе, танк делает выстрел, а после этого попадает под обстрел. Пытаясь сбежать с поля боя, механик-водитель российского танка разворачивается и именно в этот момент наезжает на одного из штурмовиков. Далее, набирая скорость, исчезает из поля зрения камеры беспилотника.

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