РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5082 посетителя онлайн
Новости Видео Война
12 072 24

Российский танк раздавил своего штурмовика в ходе атаки на украинские позиции. ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой российский танк во время боевого маневра раздавил своего штурмовика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях видно атаку вражеской штурмовой группы при поддержке бронемашины. Приблизившись к лесополосе, танк делает выстрел, а после этого попадает под обстрел. Пытаясь сбежать с поля боя, механик-водитель российского танка разворачивается и именно в этот момент наезжает на одного из штурмовиков. Далее, набирая скорость, исчезает из поля зрения камеры беспилотника.

Также смотрите: Пятеро здоровяков в форме армии РФ запихивают в КаМАЗ оккупанта с костылем и отправляют его на войну: "Его ломают. Это просто п#здец". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Ликвидированные оккупанты лежат на кладбище между могил после атаки украинских дронов. ВИДЕО

Автор: 

война (1414) танк (2283) русский мир (633) бой (190)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
показать весь комментарий
17.02.2025 16:03 Ответить
+10
Одного розчавив, інших кинув- все по кацапськи.
показать весь комментарий
17.02.2025 16:02 Ответить
+9
Кацапів , як гімна багато, де не станеш, там гімно!
показать весь комментарий
17.02.2025 16:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одного розчавив, інших кинув- все по кацапськи.
показать весь комментарий
17.02.2025 16:02 Ответить
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула, чи переїхав руZZкій танк, або москвин сам застрелиться.... :
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
показать весь комментарий
17.02.2025 16:03 Ответить
А хто їх там рахує?
показать весь комментарий
17.02.2025 16:04 Ответить
Кацапів , як гімна багато, де не станеш, там гімно!
показать весь комментарий
17.02.2025 16:08 Ответить
Вступив в кацапа...
показать весь комментарий
17.02.2025 16:13 Ответить
такий собі "штурмовик-табака" на вечерю місцевій дичині та собакам ))
показать весь комментарий
17.02.2025 16:10 Ответить
та нічого, наші лисиці та кабани і чавлених їдять.
показать весь комментарий
17.02.2025 16:12 Ответить
если бы это не сделали свои, то это бы сделал танк НАТЫ
показать весь комментарий
17.02.2025 16:15 Ответить
ай маладца...
показать весь комментарий
17.02.2025 16:19 Ответить
Добре роблять кацапи , що хоть своїх давлять , як тарганів
показать весь комментарий
17.02.2025 16:21 Ответить
Мабуть грошей був винен танкісту, або жінку виграв.
показать весь комментарий
17.02.2025 16:44 Ответить
Четыре танкиста и свинособака.
показать весь комментарий
17.02.2025 16:46 Ответить
+++
Саакашвили. Фамилия механника-водителя в фильме.
показать весь комментарий
17.02.2025 17:18 Ответить
Грузин ... Влодзімеж Пресс... Прямо "супергрузин"...
показать весь комментарий
17.02.2025 17:37 Ответить
Это опять ты?
Яр Холодний

10.02.2025 22:19
показать весь комментарий
17.02.2025 17:47 Ответить
Так-так... Це "знову ти" - невиправний ідіот...Бо з таким же успіхом можна називать етнічного серба Гойко Мітіча - "апачем"...
показать весь комментарий
17.02.2025 18:13 Ответить
він хохол зкацаплений )) посіпака окупантів, у енгельсі спирт авіаційний бухав з кацапами та дирки сортирні їм копав ))
показать весь комментарий
17.02.2025 22:39 Ответить
у них цього сміття безліч на жаль
показать весь комментарий
17.02.2025 17:30 Ответить
показать весь комментарий
17.02.2025 17:59 Ответить
Гандон двічі встиг вистрілити
показать весь комментарий
17.02.2025 18:15 Ответить
«О, блін!», сказав танкіст, наїхавши на свого!
показать весь комментарий
17.02.2025 18:16 Ответить
Так а в чем проблема?
показать весь комментарий
17.02.2025 19:40 Ответить
Ехх. Жаль що другий відскочив.
показать весь комментарий
17.02.2025 20:16 Ответить
 
 