Силы обороны уничтожили почти 1000 автомобилей россиян за прошедшую неделю, - Сырский. ВИДЕО

За прошедшую неделю (с 11 по 17 февраля) потери оккупантов в автомобильной технике составили 967 единиц.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

"Почти тысяча транспортных средств с боеприпасами, горючим, провизией и т.д. не доехали до российских позиций. Кроме того, наши воины только за неделю обезвредили 88 вражеских танков и 250 бронемашин. Спасибо нашим защитникам за точную и профессиональную работу!" - написал Сырский.

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