Силы обороны уничтожили почти 1000 автомобилей россиян за прошедшую неделю, - Сырский. ВИДЕО
За прошедшую неделю (с 11 по 17 февраля) потери оккупантов в автомобильной технике составили 967 единиц.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
"Почти тысяча транспортных средств с боеприпасами, горючим, провизией и т.д. не доехали до российских позиций. Кроме того, наши воины только за неделю обезвредили 88 вражеских танков и 250 бронемашин. Спасибо нашим защитникам за точную и профессиональную работу!" - написал Сырский.
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Ксенія Пономарьова
1 год ·
Водій мене впізнав.
Декілька днів до того він вже виганяв їхати тролейбусом.
Він мене впізнав, почекав, поки, стоячи біля нього, витягну посвідчення учасника бойових дій, і рвонув з зупинки.
Кричати він почав одразу, переходячи на "ти". Я відповіла, що пам'ятаю його ставлення до нас, він різко загальмував і я впала.
Я упала просто в проході, на брудну з кашею мокрого снігу підлогу.
І почула, що я - п'яне бидло.
Я - п' я н е б и д л о. Яке їхало з курсу англійської мови для військових на подальшу підготовку. Я, що одним оком після контузії вже майже не бачу і тому маю уповільнені рухи.
Піднялась, сказала, що він ****, і повернулась обличчям до присутніх в маршрутці. Там було людей 6-8.
Вгадайте, хтось із них подав руку чи може вступився? Так, ви вгадали: ніхто. Вони мовчки відвернулись.
В маршрутці їхали байдужість, зневага і страх. Віз цей компот хам, який промовисто продемонстрував, що на нас чекає після повернення зі світу суцільних пряників і декоративних вогників. Отих, хто "молимось-вклоняємось, свічечка-квіточка".
Київ, маршрут 410, КА 8684 ММ.
Фото водія і номер транспортного засобу надаю.
На гарячу лінію https://www.facebook.com/DSBT.UA?__cft__[0]=AZVhPZ0eHc1guWY2ro4tMMeALhzhIsPFQDDc1Dt_oVsXc-zU6UHpOSGhZIpJxb1foCsgZRxlV4HhCgj9mgVfXds_5l9e2KdrFSeLGH3_Q_i91mO420O4CgUERC1pO4V73rhT3SDNnhchy-umY2U57PXlCVleBh0N8-eounpDzhb9t276bTVShGI1EEdB9nSqz_s6bbfErvlMBL6nLEq2rxj99cum_fuLP3fb_uegKff0UFCYC4yPu08BU-yWcr1E9bk&__tn__=-]K-y-R Укртрансбезпека звернулась.
ПИТАННЯ: хто може допомогти фаховою порадою, як привести цього водія та кампанію-перевізника ПП ПАРК до тями?
Які ще є варіанти для звернень?
І, да, це неприпустимо, коли дотичність до ЗСУ викликає бажання образити, назвати бидлом, ****** etc, побити, штиркнути ножичком чи взагалі підірвати. До чого неповажне українське суспільство докотилось?
Вочевидь, настав час для дорослих питань.
А у випадку військовими - є категорія така - бидло. Це не лікується й не виховується(( скоро почнуть волати - я тебе туди не посилав((
коментар- Ось приклад зрізу бидлячого суспільства: СТАВЛЕННЯ до ВІЙСЬКОВИХ?
Як цей пазл з'єднати ? з якого краю ?
Які ще є варіанти ???