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Полк беспилотных систем "АХИЛЛЕС" объявил о наборе рекрутов. ВИДЕО

429-й отдельный полк беспилотных систем "АХИЛЛЕС" набирает команду. Есть вакансии как на боевые должности, так и в службы обеспечения. В частности ищут пилотов, штурманов, инженеров, техников, саперов, связистов, электромонтажников, системных администраторов, медиков, водителей, делопроизводителей, строителей и тому подобное.

Полк обеспечивает снаряжение и технику. Общевойсковая и профессиональная подготовка продлится не менее 2 месяцев. Перед выходом на боевые задачи происходит стажировка с опытными экипажами.

Все командиры в 429-й ОП БпС "АХИЛЛЕС" боевые, которые прошли путь от солдата до офицера.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск нового военного проекта "Линия дронов", в который вошли 5 лучших подразделений беспилотных систем: 429 ОП БпС "АХИЛЛЕС", 20 ОП БпС "К-2", 427 ОП БпС "РАРОГ", ОБрУБпАС "Птахи Мадяра" и полк ГПСУ "ФЕНИКС".

Ознакомиться с вакансиями можно на сайте полка: https://achilles.army

Заполнить заявку на поступление: https://forms.gle/9K6Aumbnu1G94nvA9

Автор: 

мобилизация (2829) рекрутинг (147) Силы беспилотных систем (119)


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У столичній школі № 309 є кандидати.
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17.02.2025 19:20 Ответить
думаєш, це доречно тут...?
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17.02.2025 20:07 Ответить
Ти ховаєся?
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17.02.2025 20:19 Ответить
що це тут тухлятиною воняє, не знаєш?
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18.02.2025 06:58 Ответить
У "Ахіллесі" воює людина, яка є депутатом на цей час. По нашому місту купа бігбордів з його обличчям і шо він захисник. Навіщо ці бігборди? Знаходячись на фронті голосує за ганебні питання, які піднімають на його виборчому окрузі.. До великої війни був такий собі "хамєлєон". Спочатку був в партії "Наша Україна", потім "партія регіонів", потім БПП, наразі "слуга народу". Поваги серед виборців практично не мав. Як пролізав в депутати невідомо. Звертатись до нього як до депутата було марно. Ніколи не допомагав. Я особисто звертався.
Прізвище не пишу. Аби не створювати йому зайву рекламу.
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17.02.2025 20:58 Ответить
Навряд чи на цьому сайті можна знайти нових рекрутів…
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17.02.2025 22:01 Ответить
 
 