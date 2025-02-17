Полк беспилотных систем "АХИЛЛЕС" объявил о наборе рекрутов. ВИДЕО

429-й отдельный полк беспилотных систем "АХИЛЛЕС" набирает команду. Есть вакансии как на боевые должности, так и в службы обеспечения. В частности ищут пилотов, штурманов, инженеров, техников, саперов, связистов, электромонтажников, системных администраторов, медиков, водителей, делопроизводителей, строителей и тому подобное.

Полк обеспечивает снаряжение и технику. Общевойсковая и профессиональная подготовка продлится не менее 2 месяцев. Перед выходом на боевые задачи происходит стажировка с опытными экипажами.

Все командиры в 429-й ОП БпС "АХИЛЛЕС" боевые, которые прошли путь от солдата до офицера.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск нового военного проекта "Линия дронов", в который вошли 5 лучших подразделений беспилотных систем: 429 ОП БпС "АХИЛЛЕС", 20 ОП БпС "К-2", 427 ОП БпС "РАРОГ", ОБрУБпАС "Птахи Мадяра" и полк ГПСУ "ФЕНИКС".

Ознакомиться с вакансиями можно на сайте полка: https://achilles.army

Заполнить заявку на поступление: https://forms.gle/9K6Aumbnu1G94nvA9