Минобороны РФ массово отправляет в войска ослов и лошадей: "Для чего вы их туда тащите? Ну, смех #баный!". ВИДЕО
Подразделения армии РФ начинают активно получать лошадей и ослов для обеспечения логистики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на который оккупанты снимают новое "пополнение". Судя по разговорам захватчиков, новые транспортные возможности им не очень нравятся.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+31 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий18.02.2025 10:11 Ответить Ссылка
+29 Тренболон #601386
показать весь комментарий18.02.2025 10:04 Ответить Ссылка
+24 Vlad Valex
показать весь комментарий18.02.2025 10:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
... Як вважаєте, будуть кацапи доглядати за копитами віслюків в суцільній багнюці, калюжах та снігу? Пристрелять нещасну тварину та й все, якщо раніше український дрон або снаряд його не знищить..
Ето росія, дєтка.
Р Ж А К А ще та!!!! Не пожалкуєте і головне в тему!
https://youtu.be/-iAnWVA-D1Y?si=LbYIvKNdzm29qKLQ
МЫ ПОЙДЕМ С ОСЛОМ...🔥ОРК-РУЛЕТКА