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19 016 116

Минобороны РФ массово отправляет в войска ослов и лошадей: "Для чего вы их туда тащите? Ну, смех #баный!". ВИДЕО

Подразделения армии РФ начинают активно получать лошадей и ослов для обеспечения логистики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на который оккупанты снимают новое "пополнение". Судя по разговорам захватчиков, новые транспортные возможности им не очень нравятся.

Также смотрите: Российский захватчик, после атаки украинских бойцов с неба, застрелился. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Российским военным вместо автомобиля выдали осла для перевозки боеприпасов на передовую. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) животные (937) технологии (679) логистика (34)


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Топ комментарии
+31
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18.02.2025 10:11 Ответить
+29
С НАТО они будут воевать.....
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18.02.2025 10:04 Ответить
+24
Для кадировців 3 в 1, як маккофе- і транспорт, і їжа, і інтимні розваги
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18.02.2025 10:09 Ответить
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Віслюки походять з країн з посушливим кліматом. Їхні копита погано переносять вологий європейський клімат і нерідко утворюють глибокі тріщини і дірки, в яких поступово може розвиватись гниття . Тому догляд за копитами віслюків украй важливий у вологих місцевостях. ...
... Як вважаєте, будуть кацапи доглядати за копитами віслюків в суцільній багнюці, калюжах та снігу? Пристрелять нещасну тварину та й все, якщо раніше український дрон або снаряд його не знищить..
Ето росія, дєтка.
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18.02.2025 14:34 Ответить
На востоке сам кацап больше двух недель не живет, у бедных животных никакая болезнь развиться не успеет - погибнут раньше.
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18.02.2025 14:52 Ответить
Скоро начнут тачанки с баз хранения снимать.
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18.02.2025 14:50 Ответить
А я, ще рік тому, казав, що не здивуюсь, якщо кацапи, скоро, будуть в атаку на конях скакати. Так, мені не вірили, думали я жартую.
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18.02.2025 14:59 Ответить
Віслюків у формі я бачив - а що то за тварина ,схожа на поні з довгими вухами?))))
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18.02.2025 16:07 Ответить
Мабуть мул (гібрид віслюка та кобили) чи лошак (гібрид жеребця та ослиці).
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18.02.2025 18:19 Ответить
Орда завжди воювала на конях, возвращєніє к істокам.
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18.02.2025 17:52 Ответить
Не потрібно ганьбити Орду .
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18.02.2025 18:42 Ответить
Перегляньте відео і послухайте пісню про осла на каналі нашого блогера "Східний Прометей".
Р Ж А К А ще та!!!! Не пожалкуєте і головне в тему!
https://youtu.be/-iAnWVA-D1Y?si=LbYIvKNdzm29qKLQ
МЫ ПОЙДЕМ С ОСЛОМ...🔥ОРК-РУЛЕТКА
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18.02.2025 18:29 Ответить
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18.02.2025 23:00 Ответить
Знають, падлюки, що роблять: наші хлопці добрі, тваринок **********, підгодовують, деяких додому везуть. Бійці пожалкують вбивати коників чи віслючків, рука дрогне, це ж не одоробла залізна - а м'яке та тепле...
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18.02.2025 18:29 Ответить
Не пожалкують, наші дроноводи будуть їх ******* as usually
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18.02.2025 21:39 Ответить
Пане mb cat , тваринок годувати потрібно , на жаль ,вони у орків ,за кілька діб з голоду помруть .
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18.02.2025 23:02 Ответить
Пані, перепрошую! З іншим згодна.
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18.02.2025 23:55 Ответить
«фтарая армія в мірє» (с) 🤣🤣
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18.02.2025 22:05 Ответить
Ослов для кадыровцев, ну кому и кобылам невеста.
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26.02.2025 15:45 Ответить
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