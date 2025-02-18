Минобороны РФ массово отправляет в войска ослов и лошадей: "Для чего вы их туда тащите? Ну, смех #баный!". ВИДЕО

Подразделения армии РФ начинают активно получать лошадей и ослов для обеспечения логистики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети публикуются видеозаписи, на который оккупанты снимают новое "пополнение". Судя по разговорам захватчиков, новые транспортные возможности им не очень нравятся.

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