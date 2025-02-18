Россиянки жалуются на массовый завоз мигрантов из Средней Азии: "Наши мужчины на СВО. На улице пьяные иностранцы, не знающие русского языка. Нас некому защитить". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянки из Перми жалуются на массовый завоз мигрантов из Средней Азии в город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по их словам количество новоприбывших уже превышает десять процентов от общего количества жителей. Мигрантов заселяют в помещения бывшего детсада и пригородные пансионаты.

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