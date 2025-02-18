Россиянки жалуются на массовый завоз мигрантов из Средней Азии: "Наши мужчины на СВО. На улице пьяные иностранцы, не знающие русского языка. Нас некому защитить". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой россиянки из Перми жалуются на массовый завоз мигрантов из Средней Азии в город.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по их словам количество новоприбывших уже превышает десять процентов от общего количества жителей. Мигрантов заселяют в помещения бывшего детсада и пригородные пансионаты.
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+44 shokolad
показать весь комментарий18.02.2025 11:00 Ответить Ссылка
+37 polini orop
показать весь комментарий18.02.2025 11:00 Ответить Ссылка
+27 Анатолій #602391
показать весь комментарий18.02.2025 11:01 Ответить Ссылка
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Все рівно ванька не повернеться додому, а якщо повернеться - то в чорному пакеті!
Переклад з узбецької, - "хороші дівчатка" (вгорі), "кохання цілодобово" (внизу).
в країні !!
Невже йому не називають кількість загиблих кацапів в Украіні ,
чи йому нас@ати на це ?😡
чего же вы, бабоньки, разнылись то так!! Вас путин защитит.. !!
вы же , женЬщинки, на особом у него счету, и к вам же особое в эржфии отношение!!
путин исполняет все свои обещания!! - держите, млять, и распишитесь.. и не благодарите!!!!
Район уральского города Пермь,в который завезли азиатов
Называется КРЫМ!!!!!!!!
А от коли повернуться скалічені залишки "гєроєв сво", то вони у п'яному чаді повбивають ціх жінок і завезених чурбанів ...
Ще якись бангладеш чи індуси то куди не йшло, але як працівники вони повна ж..па, роблять багато браку і їм важко щось пояснити, сюди не поїдуть з хоча б з рівнем школи, розумніші хочуть зарплат хоча б 400-500 у.е., вони краще до саудитів чи на захід, плюс антисанітарія, лиш іпедемії будуть затягувати, але вони принаймі мирні,
та мусульман з азії нех... пускати ні при яких обставинах... Дуже агресивні, швидко групуються утворюючи ієрархію та багато мають дітей, плюс для них по вірі вбивати іновірців то не гріх...
Європа вже стала на ці граблі, надіюсь наша еліта не стане... І як працівники вони ліниві та не хочуть зовсім працювати..