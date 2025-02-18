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Россиянки жалуются на массовый завоз мигрантов из Средней Азии: "Наши мужчины на СВО. На улице пьяные иностранцы, не знающие русского языка. Нас некому защитить". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой россиянки из Перми жалуются на массовый завоз мигрантов из Средней Азии в город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по их словам количество новоприбывших уже превышает десять процентов от общего количества жителей. Мигрантов заселяют в помещения бывшего детсада и пригородные пансионаты.

Смотрите: Ликвидированные оккупанты лежат на кладбище между могил после атаки украинских дронов. ВИДЕО

Также смотрите: Пятеро здоровяков в форме армии РФ запихивают в КаМАЗ оккупанта с костылем и отправляют его на войну: "Его ломают. Это просто п#здец". ВИДЕО

Автор: 

война (1414) миграция (261) русский язык (581) русский мир (633)


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Топ комментарии
+44
імпортозамєщєніє )))
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18.02.2025 11:00 Ответить
+37
здохніть московити всі до одного !
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18.02.2025 11:00 Ответить
+27
Гойда!!!!!
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18.02.2025 11:01 Ответить
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здохніть московити всі до одного !
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18.02.2025 11:00 Ответить
московитські ***@ді - а ви як думали ? Це ще наші дрони і ракети до вас не прилетіли - все ще попереду.
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18.02.2025 11:54 Ответить
свиноматки
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18.02.2025 17:39 Ответить
Із корінням і насінням!
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18.02.2025 12:01 Ответить
Підкорегують велико-мацковський генетичний код. Далі буде
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18.02.2025 13:44 Ответить
імпортозамєщєніє )))
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18.02.2025 11:00 Ответить
Глаз узкій, значіт рузкій.

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18.02.2025 11:17 Ответить
на коліна встаньте дебіли
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18.02.2025 11:28 Ответить
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18.02.2025 12:26 Ответить
Гойда!!!!!
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18.02.2025 11:01 Ответить
Вони просто хочуть вам зробити много ходов очка, поки ваші сво-ять "на старанє."
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18.02.2025 11:01 Ответить
І всєї атвєрстій, що знайдуть (вибачте, гидко, але "рєпрізу нє сдержать")😏
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18.02.2025 12:04 Ответить
"Гугл-перекладач" допоможе знайти "контакт і переклад" поки ванька на "еСВеО"
Все рівно ванька не повернеться додому, а якщо повернеться - то в чорному пакеті!
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18.02.2025 11:01 Ответить
так вам і треба!
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18.02.2025 11:03 Ответить
Щоб вони вас там всіх перерізали на шашлик, ці азіати. Поки ваших орків «заради миру» наше ЗСУ шинкує.
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18.02.2025 11:04 Ответить
А дітей кацапських, особливо дівчаток-підлітків, пустили по кругу. І висушили
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18.02.2025 11:38 Ответить
Не дівчаток підлітків, а недозрівших кацапських скотоматок. Називайте речі своїми іменами.
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18.02.2025 11:51 Ответить
Реклама кацапських ******. Що характерно, - узбецькою мовою. Це ПєтєрбурхЪ.
Переклад з узбецької, - "хороші дівчатка" (вгорі), "кохання цілодобово" (внизу).

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18.02.2025 11:55 Ответить
давно вже є..тільки пок що не в таких розмірах..
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18.02.2025 11:12 Ответить
Вообще-то речь тут не об Украине.Твой высер не в тему.
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18.02.2025 12:33 Ответить
Чого вони так переполошились? Століттями були під мусульманами...
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18.02.2025 11:05 Ответить
Щоб ви всі виздихали ,рашиське бидло підтримує геноцид проти українського народу яке запропонував терорист злочинець путін.
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18.02.2025 11:05 Ответить
як сказав би сьодня їхній ломоносий - богатство генофонда параші навозом прірастать будєт! ))
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18.02.2025 11:06 Ответить
процитую московське: "А нас-рать!"
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18.02.2025 11:06 Ответить
Може хоч зараз допетряють, що захищають їх чоловіки не там, де насправді треба. А ще ж вони стикнуться з тим, що багато їх "захисників" не повернуться і ці мігранти нікуди не дінуться. Навпаки, обнагліють та почують себе хазявами. І щось мені їх не жалко. Як то кажуть : карма
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18.02.2025 11:06 Ответить
Баби, мовчать! Інших засеменювачів для вас немає, марш виконувати патріотичний обов'язок з цими.
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18.02.2025 11:06 Ответить
Бабьйо! Ражать, бігом марш!
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18.02.2025 12:10 Ответить
Кремлівський вилупок геть йо@бнувся і не розуміє , що відбувається
в країні !!
Невже йому не називають кількість загиблих кацапів в Украіні ,
чи йому нас@ати на це ?😡
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18.02.2025 11:09 Ответить
Не скиглить! "Бегом рожать!"
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18.02.2025 11:12 Ответить
Ну, так а **** ви хотіли?

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18.02.2025 11:14 Ответить
Яка краса
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18.02.2025 11:53 Ответить
Прелєстно!😁
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18.02.2025 12:12 Ответить
і всі рузгіє
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18.02.2025 15:48 Ответить
Челобитная не защитана! Нужно было на коленях стоять, овцы тупые.
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18.02.2025 11:15 Ответить
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18.02.2025 11:16 Ответить
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18.02.2025 11:19 Ответить
Ти бач як про них дбає влада. Поки їхні чмобіки на так званому СВО, підкинула їм азіатів, щоб "звізда" не простаювала 😄
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18.02.2025 11:18 Ответить
расия это фашиццкая страна. Где ущемляюцца права иммигрантов. Пора иммигрантам уже идти кремль шатать! Бороцца за свои права!
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18.02.2025 11:30 Ответить
вы же, млять, сильный_и_независимый пол!!..
чего же вы, бабоньки, разнылись то так!! Вас путин защитит.. !!
вы же , женЬщинки, на особом у него счету, и к вам же особое в эржфии отношение!!
путин исполняет все свои обещания!! - держите, млять, и распишитесь.. и не благодарите!!!!
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18.02.2025 11:35 Ответить
Едте к себе на руССкую землю,край если найдете такое 😅😅😅
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18.02.2025 11:41 Ответить
Манькі бунтавать удумалі?
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18.02.2025 11:44 Ответить
звіроферма
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18.02.2025 11:45 Ответить
Никто из вас не обратил внимания
Район уральского города Пермь,в который завезли азиатов
Называется КРЫМ!!!!!!!!
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18.02.2025 11:47 Ответить
Назва міста Пєрмь (в оригіналі - Пєрьямаа) в перекладі з мови фінно-угорського народу комі означає "далека земля" ("далекий край").
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18.02.2025 12:11 Ответить
Дурепи, зачекайте трохи. Скоро ваші "захисники" зі всяких штормЗю повернуться і так вас "захистять", шо ви охєрєєтє.
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18.02.2025 11:49 Ответить
Ой, горє то какоє! Ваші мужлани поїхали вбивати українців, а вас будуть тільки трахати вузкоокі чурбани !
А от коли повернуться скалічені залишки "гєроєв сво", то вони у п'яному чаді повбивають ціх жінок і завезених чурбанів ...
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18.02.2025 11:52 Ответить
І в чому проблема?
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18.02.2025 11:56 Ответить
Головне щоб у нас такого не зробили, все більше звучать заяв надати роботодавцям таку можливість...

Ще якись бангладеш чи індуси то куди не йшло, але як працівники вони повна ж..па, роблять багато браку і їм важко щось пояснити, сюди не поїдуть з хоча б з рівнем школи, розумніші хочуть зарплат хоча б 400-500 у.е., вони краще до саудитів чи на захід, плюс антисанітарія, лиш іпедемії будуть затягувати, але вони принаймі мирні,

та мусульман з азії нех... пускати ні при яких обставинах... Дуже агресивні, швидко групуються утворюючи ієрархію та багато мають дітей, плюс для них по вірі вбивати іновірців то не гріх...

Європа вже стала на ці граблі, надіюсь наша еліта не стане... І як працівники вони ліниві та не хочуть зовсім працювати..
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18.02.2025 12:01 Ответить
Це не мігранти, це "нові русські". Звикайте, інших вже не буде.
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18.02.2025 12:07 Ответить
"Дєсять працентав"? Зачекайте трохи, там такий потенціал розмноження, що скоро вас, "рускіх" залишиться "дєсять працентов", у кращому випадку.
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18.02.2025 12:17 Ответить
сдохните твари и пусть мигранты вас всех перережут!
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18.02.2025 12:20 Ответить
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18.02.2025 13:35 Ответить
Уважаемый владимивладимич тебя защитит, курва заполярная, только на коленях должна просить.
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18.02.2025 14:48 Ответить
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18.02.2025 23:16 Ответить
одна пізда без ***. не комплект.
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19.02.2025 08:36 Ответить
то ще квіточки, що в садок заселили. наступний крок -вам у хату, все рівно лише амазонки залишились, дітей нікому клепати, тому і садок пустий.
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19.02.2025 08:34 Ответить
 
 