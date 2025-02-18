РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5096 посетителей онлайн
Новости Видео Война
29 039 29

В новейший российский танк Т-90 попадает ракета американского ПТРК "Javelin". ВИДЕО

Бойцы 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили новейший российский танк с помощью американского противотанкового комплекса "Javelin".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Бойцы 110 ОМБр на Новопавловском направлении ракетой из ПТРК Javelin уничтожили кацапский танк Т-90", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Минобороны РФ массово отправляет в войска ослов и лошадей: "Для чего вы их туда тащите? Ну, смех #баный!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19885) война (1414) танк (2283) технологии (679) уничтожение (7383) 110 отдельная механизированная бригада (113)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
кабзда тоді - "родной"
110-а - красави!
показать весь комментарий
18.02.2025 11:59 Ответить
+11
танк Т-90 как на полє віходіт....всьо
показать весь комментарий
18.02.2025 11:58 Ответить
+10
За тими вольєрами і танка не видно.
показать весь комментарий
18.02.2025 11:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За тими вольєрами і танка не видно.
показать весь комментарий
18.02.2025 11:55 Ответить
танк Т-90 как на полє віходіт....всьо
показать весь комментарий
18.02.2025 11:58 Ответить
кабзда тоді - "родной"
110-а - красави!
показать весь комментарий
18.02.2025 11:59 Ответить
Іноді вони ще з'являються. Тільки для того, щоб згоріти.
Не дивно, що русня пересіла на "тазіки" та віслюків. Танки дорогі, їх небагато, віслюки і "тазікі" дешеві та їх багато.
показать весь комментарий
18.02.2025 12:00 Ответить
Віслюки -грязі нє боятса
показать весь комментарий
18.02.2025 12:02 Ответить
скільки на джавеліні вибухівки? стільки і має дрон нести!
показать весь комментарий
18.02.2025 12:01 Ответить
Почитайте на досуге принцип работы джавелина, и поймёте, что вопрос не в количестве ВВ, а в его качестве.
показать весь комментарий
18.02.2025 12:16 Ответить
Боєголовка: тандемна кумулятивна (HEAT); Пробиття 600-800 мм катаної гомогенної броні.
показать весь комментарий
18.02.2025 17:35 Ответить
апгрейд прилетів)...
показать весь комментарий
18.02.2025 12:02 Ответить
Молодці! Надіюсь собаки кантужені чи 300 були в середині. (Смерть від спалювання найболючіша)
показать весь комментарий
18.02.2025 12:02 Ответить
И что дальше?
показать весь комментарий
18.02.2025 12:18 Ответить
А перед смертю, кацапські танкісти, по снігу намагалися намалювати "какой танкіста был канєц"...
показать весь комментарий
18.02.2025 12:10 Ответить
Точно джавелін? На 13 секунді видно як з корми до нього прилітає дрон, після якого танк димить, а потім горить.
показать весь комментарий
18.02.2025 12:17 Ответить
Получи "радной" гранату!
показать весь комментарий
18.02.2025 12:22 Ответить
від поганяла спаленої кацапської ******** аж якось на серці тепліше
показать весь комментарий
18.02.2025 12:33 Ответить
На 13 сек., сзаду підлітає дрон і підпалює танк, де там джавелін?
показать весь комментарий
18.02.2025 12:35 Ответить
На відео два вибухи.
показать весь комментарий
18.02.2025 17:36 Ответить
Хорошо свой танкосарай рашисты оборудовали. Даже буржуйка на борту есть. Это эе не вторая армия мира, а первая в Солнечной системе.
показать весь комментарий
18.02.2025 12:35 Ответить
Танк Т-90 - новітній?
Я щось пропустив?
показать весь комментарий
18.02.2025 12:53 Ответить
хххххта какая то !!!((( а где буда бум ??? мазэ- фазэ !!!(((
показать весь комментарий
18.02.2025 13:30 Ответить
Рашистів смажать "по тихому", не поспішаючи, є час і натхнення...
показать весь комментарий
18.02.2025 13:42 Ответить
Сколько всякого говна намостырили. И мангалы, и всякие аналоговнет РЭБы, а оно вон, что вышло, сгорел к херам.
показать весь комментарий
18.02.2025 13:46 Ответить
А що то у них за труба така вгору стирчала? Димар від буржуйки, чи що?
показать весь комментарий
18.02.2025 21:44 Ответить
мангал москалям не допоміг
показать весь комментарий
18.02.2025 22:04 Ответить
Хватит выть уже опущенные мировые СМИ смотрите лучше и молча глазки в пол опустите)))
показать весь комментарий
20.02.2025 20:36 Ответить
Ну и что тут видно та да ничего,пустой танк неподвижный скорее брошенный и где там вояки бегут это называется видео для дураков вроде укров чтобы хоть чем то порадовались перед концом, детский сад просто))))
показать весь комментарий
20.02.2025 20:35 Ответить
Кстати ничего не понятно из этих украинских каракуль их даже Google не переводит придуманный язык как придумали так и забудут это уже точно)))
показать весь комментарий
20.02.2025 20:37 Ответить
Мне поражают вообще украинцы у них полный триндец а они чему та радуются,Европа кинет,америкосы кинули,зеля наркоман,потери людской жизни миллионы уже,земли забраны,стране дефолт,нищиая страна,в НАТО не возьмут они уже бомжы практически но чему та всё радуются, Зеленский наркоман которого скоро ликвидируют как диктатора уже весь мир украинцев ненавидит а они всё чему та радуются ха-ха-ха)))
показать весь комментарий
20.02.2025 20:40 Ответить
 
 