В новейший российский танк Т-90 попадает ракета американского ПТРК "Javelin". ВИДЕО
Бойцы 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили новейший российский танк с помощью американского противотанкового комплекса "Javelin".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Бойцы 110 ОМБр на Новопавловском направлении ракетой из ПТРК Javelin уничтожили кацапский танк Т-90", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+13 Wild MadDog
показать весь комментарий18.02.2025 11:59 Ответить Ссылка
+11 Bob Fayn
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+10 Gary Grant
показать весь комментарий18.02.2025 11:55 Ответить Ссылка
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110-а - красави!
Не дивно, що русня пересіла на "тазіки" та віслюків. Танки дорогі, їх небагато, віслюки і "тазікі" дешеві та їх багато.
Я щось пропустив?