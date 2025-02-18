Пограничники обнаружили оккупантов в заброшенных зданиях и уничтожили малые пехотные группы врага на Покровском направлении. ВИДЕО

На Покровском направлении пограничники уничтожили малые пехотные группы врага с помощью FPV-дронов. Оккупанты прятались в разрушенных заброшенных зданиях, однако наши воины их обнаружили и ликвидировали.

Об этом сообщает Госпогранслужба в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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